Le origini di Natale: frasi Auguri di Natale e Biglietti Auguri di Natale da dedicare a chi si desidera

Scambiarsi gli auguri di Buon Natale e di felice anno nuovo è un rito e come tale viene ripetuto in maniera quasi meccanica alla vigilia di ogni ricorrenza, laica o religiosa che sia. Succede per gli onomastici, per i compleanni, per qualche traguardo importante raggiunto durante il cammino della vita. Chissà quante volte vi sarete chiesti il perché di questa cordiale abitudine. Quale sia l’origine di una tradizione che serve anche a dimostrare affetto e stima verso le persone più care. Domande che sono in attesa di trovare risposte chiare ed immediate. Se leggete fino in fondo quest’articolo, troverete una serie di indicazioni interessanti sulle origini e le principali tradizioni legate al Natale con particolare attenzione proprio sulla consuetudine di scambiarsi frasi e biglietti di auguri. Una panoramica generale dai più storici a quelli più evoluti e moderni.

Origini delle Frasi e Biglietti Auguri di Natale

Ci sono diverse versioni sulle origini delle frasi e dei biglietti per gli auguri di Natale. Innanzitutto bisogna capire il significato della parola certamente più utilizzata in questo periodo di feste. Auguri deriva dal termine àugure (dal latino “augar-auguris”) che veniva utilizzato dagli antichi Romani per indicare un uomo capace di prevedere il futuro interpretando i sogni delle persone o i fenomeni atmosferici. Quindi la parola augurio sta ad indicare il desiderio di vedere realizzarsi le aspettative e i sogni di tutte le persone care. Già al tempo dei nostri progenitori latini, quindi, all’inizio di ogni anno esisteva l’usanza di scambiarsi a voce gli auguri per un anno ricco di successi e cose belle. Quella di scrivere frasi di augurio su biglietti che nel corso della storia si sono evoluti continuamente fino ad approdare alla versione multimediale tanto in voga oggi che fa concorrenza ai biglietti cartacei che hanno accompagnato i Natali dei nostri nonni e dei nostri genitori. Per alcuni l’usanza di inviare biglietti d’auguri deriva dall’antica cultura cinese che prevedeva per l’appunto lo scambio di messaggi di buone feste per celebrare degnamente il nuovo anno. Sembra che anche i primi egiziani erano soliti inviare i loro saluti agli altri popoli con cui venivano in contatto utilizzando i rotoli di papiro. All’inizio del 1400 anche in Europa cominciò a diffondersi l’usanza di scambiarsi i biglietti di auguri utilizzando quelli di carta.

Evoluzione Biglietti e Frasi di Natale con video, cartoline, emoticons, emoji, adesivi

Piano piano i biglietti hanno assunto le forme più intriganti e i colori più stravaganti. Poi la tecnologia ha offerto nuovi e divertenti modi di condividere gli auguri di Natale con le persone più care. Accanto alla modalità più tradizionale, quella del classico biglietto di auguri cartaceo, sono spuntate tante varianti che permettono di inviare le frasi più belle e originali, anche attraverso i canali multimediali tanto in voga oggi, con video, cartoline, emoticons, emoji, adesivi. Un modo moderno e davvero esilarante per restare impressi nel cuore e nelle menti di chi riceverà un gradito (e tecnologico) omaggio.

Frasi Auguri di Natale più moderne e originali

Non perdere l’occasione di mostrare la tua originalità alle persone a cui vuoi inviare i tuoi auguri. E perché no? Dimostra anche di essere approdato anche tu nel XXI secolo. Qui sotto troverai le frasi più moderne ed originali per lasciare un segno indelebile nel cuore delle persone a te più care. Non lasciarti sfuggire questa occasione. Cogli al volo l’ispirazione giusta.

Ho scritto una letterina a Babbo Natale nella quale gli ho chiesto di portarti una Ferrari, un conto milionario in Banca, una villa con piscina e giardino alle Bahamas. Tanto mica esiste Babbo Natale…Ti devi accontentare dei miei auguri per un sereno e felice Natale.

Oggi è la festa di Gesù, visto che Natale è il suo compleanno, quindi mi domando perché dovrei fare il regalo a te viste che non sei Gesù e non è il tuo compleanno. Ti faccio però gli auguri di un buon Natale e buone feste

Per le feste di Natale contribuisci a rendere più bello il tuo paese. Resta chiuso in casa fino al 6 gennaio!!! Auguri.

Ho letto che Giuseppe e Maria hanno offerto 1000 euro a chi ritrovi l’asinello. Tu quanti me ne offri per farmi tacere e non svelare dove ti nascondi? Sereno Natale

Una persona originale come te merita un augurio speciale per Natale. Buon San Valentino!!!

Sei ancora in tempo per scrivere la letterina a Babbo Natale. Mi raccomando, chiedigli un cervello nuovo di zecca. Buon Natale!

A Natale siamo tutti più buoni e disposti ad aiutare il prossimo, soprattutto chi è stato più sfortunato di noi. Fai come sto facendo io. Invia questo messaggio alle persone più sfigate che conosci. Te ne saranno riconoscenti.

Notizia dell’ultima ora: Babbo Natale è influenzato e non riuscirà a fare il consueto giro per portare i regali ai bambini di tutto il mondo. Aperto il casting per sostituirlo. Invia la tua foto, hai buone possibilità di essere preso. La stazza è la stessa!!! Auguri.

Natale è la festa della luce e dell’amore e io ti faccio i miei più sinceri auguri di vero cuore. Buon Natale

Che il Natale illumini i vostri occhi e i vostri cuori e vi doni tanta pace e serenità. Auguri!!!

Frasi Auguri di Natale più tradizionali

Essere creativi va bene, ma per una festa come il Natale che per definizione fa rima con tradizione, potrebbe esservi utile anche tenervi nell’alveo della tradizione. Cercate qualcuno che vi aiuti a formulare i vostri auguri più tradizionali? Siete atterrati sulla pagina giusta. Consultate le frasi più tradizionali che abbiamo scelto per voi. Ma non lo dite troppo in giro…

Questo giorno di festa sia sereno e ricco di pace e tranquillità. Auguro a tutti voi di trascorrere delle serene feste insieme alla famiglia.

In questa Santa Notte Gesù Bambino è venuto per insegnarci speranza, lealtà e amore. Che queste feste siano per te e per i tuoi cari l’occasione per riscoprire insieme questi doni. Buon Natale.

Che la lue del Natale illumini il tuo cammino di vita. Auguri

Gesù Bambino porti nei vostri cuori la gioia della fede e la salute corporale. Buon Natale

Natale è la festa dell’amore. Ti auguro di essere sommerso da un’onda infinita di questo sentimento insieme ai tuoi cari

Natale è una festa speciale e per questo non potevo pensare a te. Tanti auguri a te e a tutta la tua famiglia.

Gesù Bambino nasce in una capanna al freddo e al gelo. Che la semplicità sia un valore che ti accompagni sempre nella tua vita. Auguri di Buon Natale,

L’amore di questa notte ti avvolga per il resto della tua vita. Ti auguro un Natale sereno

A Natale si è soliti scambiarsi i regali. Io spero che ti doni tutto quello che desideri nel più profondo del tuo cuore. Auguri!

Il Santo Natale porti la pace e la serenità nei nostri cuori. Tanti auguri!!!

Frasi Auguri di Natale più belle

Pensare e scrivere frasi di Natale da inviare alle persone più care, oppure a semplici amici e conoscenti o ancora ai colleghi/e di lavoro, è una consuetudine piacevole che tante persone amano rispettare. Se però la vostra creatività ha subito una battuta di arresto perché avete già dato, ecco una piccola guida sulle frasi più belle che potrete sfruttare per fare un vero e proprio figurone!!!

Che sia un anno migliore di quello che è appena trascorso. E che il Signore benedica la nostra casa e il nostro amore così da renderlo ancora più saldo e più intenso in questo 2017. Buon anno nuovo.

Per questo 2017 vi auguro che Dio vi doni il conforto per ogni delusione della vita, la soluzione per ogni complicazione che dovesse presentarsi nel vostro cammino e la gioia per l’amore che ci lega. Buon anno nuovo.

Babbo Natale è influenzato e non riuscirà a fare il consueto giro del mondo per portare i doni ai bambini. Aperto il casting per sostituirlo, perché non invii anche tu una foto? La stazza è la stessa!!! Buon Natale

Natale non arriva solo il 25 dicembre, ma ogni volta che l’amore trionfa nel cuore degli uomini. Auguri sinceri perché il tuo cuore possa essere sempre inondato di amore.

Che la pace di Natale possa essere il grimaldello per aprire tutti i cuori chiusi dall’odio, possa illuminare i sentieri della tua vita, anche i più oscuri. Auguri sinceri di Buon Natale.

Che la gioia di Gesù Bambino venuto sulla Terra per donare amore e libertà agli uomini splenda sempre sulla vostra casa e sulla vostra famiglia. Buon Natale.

Il Natale è la festa della bontà e della comprensione. È arrivato il momento di dirti che sono stato io a rigarti la fiancata della macchina. Felice Natale!!!

A Natale trionfa l’amore, tu prendilo e conservalo nel cuore per donarlo a tutti quelli che ti stanno intorno. Buon Natale!

Il 25 è arrivato e tanti regali sotto l’albero ha portato. Io ti faccio un augurio grande e speciale per un Santo e sereno Natale.

Che questo Natale doni a tutti quanti voi quella leggerezza dell’animo e quel sorriso del cuore che sono il segreto per la felicità. Auguri di un Santo Natale.

Frasi Auguri di Natale per stupire chi vogliamo bene

Volete stupire le persone a cui volete veramente bene con auguri di Natale unici e originali? E allora non rassegnatevi a scrivere le solite frasi di auguri scontate e banali. Leggete questi nostri suggerimenti e prendete spunto per dedicare frasi in grado di lasciare di stucco chi avrà la fortuna, ed il piacere ovviamente, di riceverle.

Amore oggi ti auguro un Buon Natale. Un altro mattoncino che aggiungiamo al nostro splendido edificio che stiamo costruendo giorno dopo giorno e che si chiama amore. Ti auguro il meglio dalla vita. Io sarò sempre al tuo fianco.

Possa questo Natale essere l’evento gioioso che consolidi ancora di più il nostro amore. Auguri amore mio.

Nella notte di Natale voglio proporti un brindisi alla vita. Quella che ci stiamo costruendo insieme con la forza del nostro amore. Che questo Natale possa riservarci tanta felicità e quel pizzico di follia che non guasta mai. Ti amo.

Questi sono momenti da vivere con le persone più care. Tu, papà, mi hai insegnato cosa significa lottare per raggiungere gli obiettivi. E per questo il mio primo pensiero di questo Natale 2016 vola verso di te. Tanti auguri.

Che sia un Natale baciato dalla luce. E che il Signore benedica la nostra casa e il nostro amore così da renderlo ancora più saldo e più intenso. Buon Natale.

Che la luce di Gesù Bambino illumini la vostra casa e il vostro cammino. Tanti auguri di Buon Natale

In questa Santa Notte, l’amore di Dio ha raggiunto il cuore degli uomini. Ti auguro che la sua mano resti per sempre sulla tua spalla e ti accompagni ogni giorno del tuo cammino.

Un altro Natale, un altro anno alle spalle: possa questo giorno speciale essere l’occasione per condividere con gli altri le tue gioie e dimenticare insieme ogni dolore. Auguri per un Santo Natale a te e famiglia.

È Natale ogni volta che il Bambino di Betlemme nasce nel tuo cuore. Tienilo con te e lui ti sosterrà nella fede e illuminerà la tua vita portando pace e serenità nella tua vita. Tanti Auguri!!!

Nella nostra vita possono crollare le certezze, ma non potrà mai crollare la fede che infonde questo giorno pieno di grazia. Ti auguro un Natale pieno di fede e serenità.

Video auguri di Natale più simpatici e spiritosi

Siete pronti ad essere sommersi dagli auguri di Natale? E voi? A voi a che punto siete con questa piacevole consuetudine? Potrete usare un modo ‘alternativo’ per inviare i vostri auguri utilizzando dei video che vi consentiranno di vestire i panni delle renne, di elfi e di partecipare ad avventure mozzafiato personalizzando con i propri volti i protagonisti di queste storie incantate. Per trovare i video di auguri più simpatici e spiritosi vi consigliamo www.jibjab.com che offre la possibilità di scegliere diverse storie e anche il numero dei protagonisti che devono animarla. Ogni personaggio si può personalizzare con le proprie foto. Il risultato finale, che si potrà condividere anche sui social, è davvero esilarante. Un modo davvero originale per fare gli auguri di Natale alle persone a cui si tiene di più. Stesso discorso per il sito www.elfyourself.com e www.portablenorthpole.com

Applicazioni Auguri di Natale divertenti e allegre

Le Applicazioni (App) sono la nuova frontiera della comunicazione. Un modo ancora più veloce ed immediato per avere subito a disposizione sui propri dispositivi mobili, tablet, smartphone, un intero mondo da poter utilizzare secondo le proprie esigenze. Ovviamente non potevano mancare quelle interamente dedicate alle feste e in particolare al Natale. Qui sotto potrai trovare qualche suggerimento per trovare le applicazioni più divertenti ed allegre per i vostri auguri di Natale iper moderni e tecnologici.