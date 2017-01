Partite streaming siti, Rojadirecta, link e valide alternative funzionanti siti streaming quando Rojadirecta non va

Come fare a vedere in diretta streaming le gare stagionali della Serie A? Quali sono le possibilità legali a disposizione degli utenti italiani, anche al di là delle tradizionali misure. Proviamo a passare in rassegna i modi attualmente fruibili mettendo da parte strumenti come Rojadirecta (e portali simili) per lo streaming gratis da smartphone, tablet e PC, semplicemente perché si tratta di modi illegali e dunque da evitare. Tra l'altro, queste piattaforme vengono continuamente oscurate e ripristinate, e i detentori dei diritti alla trasmissione delle immagini continuano la loro azione di contrasto anche a suon di carte bollate.

Vedere con siti esteri

Sul satellite, soprattutto chi abita al confine per via della maggiore facilità di ricezione, può fare un tentativo anche sul canale svizzero RSI La2 o su quello austriaco ORF. Altri punti di riferimento sono Hotbird 13 (13 gradi est) e Astra 1 (19,2 gradi est). Ma non solo, perché è anche possibile tentare di vedere le gare in live streaming sui siti degli stessi canali satellitari che hanno acquistato i diritti per la diretta TV. Legale o no? Le decisioni della magistratura non sono andate tutte nella stessa direzione e manca un pronunciamento chiaro e definitivo. In ogni caso, gli utenti italiani possono provare con i canali in Grecia con ERT in Kosovo con RTK in Ungheria con Magyar Televízió, in Lituania con TV6, in Guatemala con TV Azteca, in Lussemburgo con RTL, in Irlanda con RTÉ e TV3, in Honduras con TVC, in Indonesia con RCTI, in Lettonia con TV6.

Streaming con promozioni Sky e Premium

Mediaset consente di vedere in diretta streaming le partite delle square Inter, Milan, Juventus, Roma, Napoli, Fiorentina, Lazio e Genoa su PC e dispositivi mobile con il servizio Premium Play, accessibile dai soli abbonati. La compatibilità è garantita per smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, per iPhone e iPad, oltre che per PC, Mac, Xbox, smart TV, decoder, smart cam e Chromecast. Da parte sua, l'emittente satellitare Sky propone invece il live streaming della Serie A in due modi. C'è l'app Sky Go, solo per abbonati, e c'è la piattaforma web Now TV, per cui non occorre alcun abbonamento.

Il costo di un singolo match è di 9,99 euro e attualmente è in vigore una promozione che consente di utilizzare gratuitamente il servizio per 14 giorni, anche se non comprende le partite di Serie A. Altre formule sottoscrivibili sono il Ticket mensile a 19,99 euro e quello Squadra del cuore a 99,99 euro. Dal punto di vista tecnico è indispensabile la tecnologia Microsoft Silverlight per chi si collega da PC o Mac.

Live gratis con bookmakers

A ben vedere non ci sono solo gli strumenti sviluppati da Premium e Sky e dai siti dei canali satellitari per vedere in diretta streaming i match della Serie A. Nel ventaglio delle opzioni includiamo le piattaforme web dei dei bookmaker. Non è scontata la possibilità di riuscire a vedere le partite in live streaming poiché quasi sempre è necessario essere iscritti, avere un conto aperto ed essere giocatori attivi.