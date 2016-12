Frasi Auguri di Natale con immagini, video da inviare originali, più belli, simpatici

AGGIORNAMENTO: Vuoi inviare gli auguri di Natale più simpatici ed originali? La tua creatività ha lo stesso slancio di un bradipo? Allora non ti ostinare a fare da solo e lasciati aiutare. Qui troverai le ultimissime novità per quel che riguarda le frasi, le immagini, i video con i quali poter fare i vostri auguri di Natale in maniera unica ed irripetibile.

Avete mai provato a contare il numero delle persone a cui fate tutti gli anni gli auguri di Buon Natale? Tra amici, familiari e colleghi di lavoro saranno certamente tantissimi ed ecco allora che diventa indispensabile andare alla ricerca di una nuova frase, bella e originale. Se come da tradizione il 25 dicembre è il giorno degli auguri per eccellenza, anche il 23 e il 24 dicembre si caratterizzando per questa tradizionale usanza. Ecco allora che è meglio prepararsi per tempo e andare alla ricerca dei messaggi più adatti. Occorre però investire qualche minuto di tempo perché la scelta è praticamente sterminata. Il consiglio è di filtrarli sulla base del tono che vogliamo dare.

Frasi Auguri di Natale

Anche quest'anno arriva dunque puntuale l'appuntamento con il Natale. Domenica 25 dicembre 2016 è tempo di festeggiare con familiari, parenti e amici e di fare gli auguri. Tradizionali e religiosi, simpatici e originali, il web propone un ampio ventaglio di possibilità a chi ha bisogno di frasi adatte ai propri gusti e alle aspettative dei destinatari. Con una rapida ricerca è possibile trovare le parole giuste da spedire via smartphone con un messaggio di testo non superiore ai 160 caratteri, via WhatsApp o via posta elettronica per fare gli auguri più belli di Serena Natale.

Frasi Auguri Natale per marito. Non sapevo cosa regalarti quest'anno ma poi ho deciso di seguire il tuo consiglio, ovvero lasciare che sia io il tuo regalo di Natale. Scherzo amore mio, tantissimi auguri all'uomo che, da diversi anni, mi rende felice come non mai.

Frasi Auguri Natale per moglie. Se potessi ti regalerei la luna, ma arrossirebbe di fronte alla tua bellezza e premura in questo giorno particolare, ovvero Natale. Dovrai quindi accontentarti di questo particolare giorno, che risulta essere belle ma mai come te. Tanti auguri di Natale alla mia donna speciale, ovvero a mia moglie.

Immagini simpatiche e originali

Ma perché non inviare una bella cartolina digitale o una immagine a tutti i contatti o da condividere sul proprio profilo Facebook con tutti gli amici, reali e virtuali?

Immagini statiche. Per chi è alla ricerca di una classica immagine d'auguri da spedire online, il sito auguri.it è un sicuro punto di riferimento. Stesso procedimento per il sito amando.it: individuata la foto più adatta da spedire ad amici e parenti, è sufficiente indicare nome e cognome del destinatario, scrivere la frase di accompagnamento e aggiungere la propria firma. In pochi secondi e con pochi click viene recapitata all'indirizzo di posta elettronica.

Immagini animate. Simpatiche e originali sono quelle messe a disposizione degli utenti dal sito carloneworld.it. Il funzionamento è semplice. Le card animate possono essere personalizzate prima della spedizione ed essere viste con attenzione grazie alla funzione Anteprima. Basta indicare nome e indirizzo di posta elettronica del mittente e del destinatario, scrivere il testo da inserire nella cartolina scegliendo carattere, dimensione e colore. Fra le opzioni speciali ci sono la scelta della data di invio della cartolina e la possibilità di ricevere copia del messaggio che verrà inviato al destinatario o un avviso quando saranno disponibili novità riguardanti le cartoline.

Video natalizi più belli da inviare

C'è sempre l'opzione dei video per fare gli auguri di Natale. E anche in questo caso le possibilità sono più di una, tutte gratuitamente utilizzabili dai fruitore del web.