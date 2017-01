Partite streaming tutti i metodi per vedere partite di calcio su siti streaming, Rojadirecta e alternative Rojadirecta

AGGIORNAMENTO Partite Streaming tutti i metodi: Sono numerosi i metodi per vedere lo streaming delle partite di calcio e sono in costante crescita sia quelli gratis che a pagamento con dievrse formule e possibilità

Ci sono i match del campionato italiano di calcio, turni infrasettimanali, anticipi e posticipi inclusi, da poter vedere in diretta streaming da smartphone, tablet e PC. E come al solito, alle proposte ufficiali ovvero a quello legali si affiancano i modi alternativi. Succede allora che i detentori legali alla gestione delle immagini incassano prima il via libera dei giudici all'oscuramento del portale Rojadirecta, poi comunque riattivato, e adesso stanno cercando di andare oltre con la richiesta si applicazioni di multe e sanzioni. In tutti i casi, dal punto di vista numerico stanno aumentando le occasioni per vedere gli incontri in live streaming.

Vedere con link bookmakers

Ad esempio, tra le possibilità per la diretta streaming c'è quella dei siti dei bookmaker. Tutto vero, ma non molto semplice poiché occorre fare i conti con alcune limitazioni con cui bisogna necessariamente fare i conti. Non è affatto detto che vengano proposte tutti i match in programma, ma solo una selezione sulla base dei diritti televisivi e degli orari. Poi può essere richiesta l'apertura di un conto presso lo stesso bookmaker o comunque un buon attivismo nelle giocate.

Live con siti esteri

Ben diverso in ottica diretta streaming è il caso dei canali satellitari. Tra i tanti è possibile sul canale austriaco ORF, su quello canale svizzero RSI La2 o su Hotbird 13 (13 gradi est) e Astra 1 (19,2 gradi est). Ad aver maggiori possibilità di successo ovvero più facilità di ricezione sono coloro che abitano al confine nord dell'Italia. Molti di questi canali affiancano appunto la diretta streaming alla diretta TV sulle rispettive piattaforme. Il tentaivo è sempre possibile, anche se no è sicuro che vada a buon fine. In ogni caso è possibile provare in Georgia con GPB, in Estonia con TV6, in Finlandia con Yle, in Danimarca con MTG, a Cipro con CyBC, in Grecia con ERT, in Ecuador con RTS, in El Salvador con TCS, in Guatemala con TV Azteca, in Honduras TVC.

Streaming con promozioni Sky e Premium

Per quanto riguarda Mediaset Premium e le promozioni in vigore per vedere in streaming le partite, gli abbonati possono fare riferimento al servizio on demand Premium Play, supportato da iPhone e iPad così come da tablet e smartphone Android. Più precisamente, il servizio consente di vedere gli incontri di Roma, Juventus, Fiorentina, Napoli, Inter, Lazio Milan e Genoa. Nell'abbonamento sono inclusi Premium Smart Cam per la gestione della TV con lo smartphone o il tablet attraverso l'app Premium Smart Cam Control, il servizio on demand Premium Play e l'alta definizione. Oltre a Mediaset c'è Sky che, insieme all'app Sky Go, riservata ai soli abbonati anche se il software è gratuitamente scaricabile e installabile da tutti, mette a disposizione anche la piattaforma web Now TV che non richiede alcun legame con il canale satellitare.

Il costo della partita è di 9,99 euro e in questo momento è in vigore l'offerta che permette di provare gratuitamente il servizio per due settimane, anche se non sono comprese le partite di calcio. Di più: è possibile scegliere l'opzione Squadra del cuore con cui abbonarsi a tutti gli incontri stagionali di una sola squadra al prezzo complessivo di 99,99 euro.