Frasi Auguri di Natale personalizzate da inviare con video e immagini da applicazioni cellulari e siti web

AGGIORNAMENTO: Fare gli auguri di Natale in maniera sempre originale e mai banale è un'arte. Non è certo facile. Oggi, però, per aiutare la vostra fantasia esistono novità da prendere seriamente in considerazione. Come le frasi, oppure i video e le immagini che si possono personalizzare con i propri volti, per augurare il meglio alle persone a cui si è più legati.

Come da tradizione, anche per questo 2016 chi ha bisogno di frasi simpatiche e divertenti per fare gli auguri di Buon Natale oppure di foto e cartoline simpatiche per amici, mogli e mariti, mamme e papà, non deve fare altro che rivolgersi al web. Con una semplice ricerca è possibile trovare le parole giuste da inviare con un messaggio di testo che non supera i tradizionali 160 caratteri, via WhatsApp o via posta elettronica. Passiamoli in rassegna.

Auguri di Natale con frasi

Conto alla rovescia per l'arrivo del Natale 2016 ed ecco che diventa più intensa la ricerca di frasi, video, immagini per fare gli auguri di buona e serena festività. Anche in questa occasione il web viene in soccorso dei festeggiamenti a propone diverse soluzioni per fare sentire la propria vicinanza in maniera rapida e originale. Frasi divertenti e tradizionali: l'offerta è ampia e basta saper scegliere. Per trovare le parole giuste ci sono tante possibilità con una ricca selezione di suggerimenti, molti dei quali inviati dagli stessi utenti e utilizzabili anche per inviare brevi messaggi di testo via Facebook o WhatsApp.

Frasi Auguri Natale originali. A Natale tutti vanno alla ricerca del regalo da fare alle persone più care. Ti auguro però di ricevere quello più bello; essere circondato da persone vere che lottano, soffrono e sperano insieme a te nella buona e nella cattiva sorte. Felice Natale.

Frasi Auguri Natale simpatiche. So di essere il tuo dono maggiormente importante di tutta la tua vita, ma mi sono fatto due calcoli ed ho notato che, per potermi incartare, avrei speso tantissimo denaro. Goditi questo piccolo pensiero ed i miei migliori auguri di Natale per una persona speciale.

Video e immagini personalizzati

Anche trovare un bel video per il Natale 2016 non è affatto un problema alla luce delle tante occasioni utili, divertenti e simpatici che si affacciano anno dopo anno sul web.

Video e filmati di Natale. Quella del Natale è una tradizione che unisce tutto il pianeta, come dimostrato dai tanti siti, anche in lingua inglese, che propongono tanti video e immagini, come sayingimages.com, 123newyear.com o wishesquotes.com.

Foto e cartoline di Natale. Un classico di ogni occasione, compreso questo del 25 dicembre, è cartoline.it. Le card del Natale 2016 sono Famiglia Pupazzi di Neve, Buon Natale dal Polo Nord, Auguri con gli zampognari, Auguri tenerissimi, Bambini natalizi, Buone feste con Diddl, Regali di Natale, Buon Natale ovunque tu sia, Babbo Natale Diddl, Il cane Yuma augura Buon Natale. Per chi ha amici di lingua inglese ecco en.cartoline.net con una bella collezione di card elettroniche. Ampia la scelte anche su carloneworld.it: il servizio è completamente gratuiti e i passaggi da seguire sono pochi.

Applicazioni per il Natale 2016

Qualunque sia la piattaforma scelta, sono tante le app di Natale da scaricare sul proprio device. Alcune sono pensate proprio per farsi suggerire le migliori frasi per fare gli auguri, altre sono invece utili per entrare nell'atmosfera di questo periodo