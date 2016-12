Partite streaming ora Torino-Genoa da vedere live gratis su siti, Rojadirecta, link. Mediaset e Sky alternative

Tutto pronto per Torino-Genoa l’incontro che mette difronte due squadre che sono abituate a lottare. E dovranno ricominciare subito a farlo se non vogliono vanificare tutto quello che di buono hanno mostrato fino a questo momento. La buona notizia per i tifosi granata e rossoblù è che Torino-Genoa verrà trasmessa anche in streaming su link, siti web, Rojadirecta, che sono alternative a Sky e Mediaset per quelli che non hanno sottoscritto l’abbonamento. Sarà importante stare vicino ai colori del proprio cuore in un momento difficile per entrambe le squadre.

Torino-Genoa vedere come reagiranno le squadre

Il Torino viene da tre sconfitte consecutive. Nulla di grave soprattutto se si considera che le ultime due sono arrivate contro la Juventus e il Napoli. Il Genoa è stato rimontato in casa dal Palermo e la sconfitta ha lasciato strascichi velenosi nello spogliatoio rossoblù. Bisognerà vedere come reagiranno le due squadre a questo momento di difficoltà. Mihajlovic ha sotterrato l’ascia di guerra che aveva imbracciato subito dopo i novanta minuti disastrosi contro il Napoli. L’allenatore serbo non aveva risparmiato nessuno dei suoi giocatori colpevoli, per un guerriero come Sinisa, di avere mollato dopo il grande sprinti che aveva portato il Torino ad occupare posizioni di classifica davvero prestigiose. Saette scagliate principalmente contro Ljiajic reo di aver tirato troppo presto i remi in barca. Smaltita la rabbia Mihajlovic ha voluto concedere ancora fiducia al giovane talento serbo che andrà a sostenere insieme a Iago Falque l’unica certezza che non ha mai tradito fino a questo momento. Quel Gallo Belotti che con il gol segnato al Napoli ha agganciato in vetta alla classifica marcatori due signori del gol che rispondono al nome di Dzeko e Icardi. Mihajlovic non ha dubbi e vuole partire proprio dall’attaccante della Nazionale Italiana per provare ad invertire la tendenza negativa delle ultime giornate. Anche perché qualche spiffero sembra essere arrivato all’orecchio del tecnico che non sarebbe più così intoccabile. Voci prontamente smentite dall’ambiente granata ma, certamente, una vittoria scaccerebbe via tutte le nuvole e farebbe trascorrere un Natale più sereno a tutti.

Torino-Genoa gratis, occhio al Grifone

Torino vincitore in carrozza? Non proprio. Occhio al Grifone che vuole fare lo sgambetto ai granata per ricominciare a correre. Una partita che si potrà vedere anche in streaming gratis. Il Genoa dovrà fare a meno di due pedine importanti come Perin e di Rigoni, squalificati, che si aggiungono a quella già preventivata di Pavoletti,. Sarà della partita Rincon nonostante le sirene romane ormai siano più che una semplice fascinazione. Veloso dovrà rimanere ai box almeno fino all’inizio di febbraio a causa della lesione di secondo grado alla coscia. Juric potrà affidarsi principalmente al Cholito Simeone che sta dimostrando di meritare la fiducia del tecnico croato e sarà affiancato dal connazionale Ocampos.

