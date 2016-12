Frasi Auguri di Natale e Buone Feste 2016 a figli, marito, moglie, marito per dire ti voglio bene

AGGIORNAMENTO: Dire ti voglio bene ad un proprio amico o amica, al proprio figlio o figlia o moglie e marito non è mai facile e gli Auguri di Natale possono essere una occasione preziosa anche se si rischia di scadere nelle banalità. Noi abbiamo cercato di evitarlo con frasi che vi suggeriamiamo e che possono, riteniamo, esprimere al meglio i propri sentitimenti.

La scelta di frasi e messaggi da scrivere su biglietti, o inviare tramite cartoline, video, su Whats app e Facebook, o con tradizionali sms, insieme alla corsa per la scelta del regalo giusto, rendere l’atmosfera natalizia divertente. Tutti infatti si adoperano per preparare confezioni regalo, accompagnate da bigliettini, da far trovare sotto l’albero, pronti a vedere le espressioni di gioia di amici e parenti. Ma quali sono le migliori frasi di auguri di buon Natale 2016 e buone feste per dire ti voglio bene ad amici, figli, mogli, mariti? Vediamo di seguito una serie di esempi e suggerimenti.

Frasi auguri di buon Natale per amici

Le frasi auguri di Natale possono essere di vario tipo e genere, soprattutto quando si tratta di auguri agli amici. In questo caso, infatti, si possono scegliere frasi romantiche e sentimentali, ma anche più divertenti e spiritose, fino a quelle più tradizionali. Riportiamo di seguito alcuni esempi.

‘Ti Auguro un sereno Natale e buone Festività, amico mio. Sinceri auguri’

‘Che il Santo Natale porti a te, che sei la mia migliore amica, la mia persona, fra i doni tanta serenità’

‘Perché la meraviglia della natura possa portarti una gioia speciale in questo periodo di festa. Buon Natale’

‘L’incanto delle feste di Natale ti porti tanta gioia e pace. Auguri'

‘Il Natale regala sempre una piccola favola. Ti auguro che queste feste siano ricche di magiche sorprese’

‘Ogni giorno è un buon giorno per ritrovare l'allegria, la serenità e la voglia di fare festa, ma ci sono giorni più speciali quest'oggi e questo è uno di quei giorni. Buon Natale 2016 e buone feste’

‘Auguro a te mia dolce cara amica il miglior Natale possibile da trascorrere con i tuoi cari e un felice anno nuovo’

‘A te amico mio auguro un Natale pieno di gioia e felicità. Buone feste’

‘Per questo Natale, un caro augurio ad un amico speciale. Vorrei ricordarti quanto la tua amicizia sia il dono più grande che io abbia mai ricevuto. Per questo desidero farti mille e più auguri di un buon Natale 2016 e che sia pieno di tanta felicità’

‘Che il tuo Natale possa essere davvero un momento felice e straordinario. Festeggia con i tuoi cari e apri il cuore ai pensieri positivi e pieni di speranza. Tanti auguri di buon Natale 2016’



Auguri natalizi ai figli

L’occasione del Natale è anche l’ideale per dedicare due righe di auguri speciali ai propri figli: solitamente, i genitori dimostrano il loro grande amore ai figli attraverso i gesti, la loro costante presenza, aiuto e sostegno, ma a volte, due parole per esprimere chiaramente tutto quello che il cuore contiene e per augurare il meglio possono essere molto importanti. E anche in questo caso le frasi da scegliere possono essere diverse, da quelle più tradizionali a quelle più spiritose.

‘Lascia che la festa abbia inizio, lascia che lo spirito del Natale posa sfiorarti la mente; lascia che la gioia di Natale ti possa accarezzare lo spirito; ma soprattutto lascia i miei regali in bella vista, in modo che io possa trovarli immediatamente e non aprire quelli degli altri. Tanti auguri di Buon Natale 2016 figlio mio’

‘Gesù Bambino possa illuminare con la forza del suo messaggio di speranza, il tuo percorso di vita, ornandolo con la gioia e la serenità che porterete sempre nei vostri cuori. Buon Natale amore mio’

‘Amore, pace e serenità regnino sovrane su di te e sulla tua famiglia. Auguri di buon natale dolce figlio mio’

‘Che questo Natale doni a tutti quanti voi quella leggerezza dell'animo e quel sorriso del cuore che sono il segreto per la felicità. Auguri di un Santo Natale’

‘Gesù Bambino possa illuminare con la forza del suo messaggio di speranza il vostro percorso di vita ornandolo con la gioia e la serenità che porterete sempre nei vostri cuori. Buon Natale’



Auguri di buon natale per mogli e mariti

Immancabili gli auguri di buon Natale per mogli e mariti, le persone più importanti della nostra vita quotidiana, con cui condividiamo ogni momento, ogni sentimento, ogni accadimento. Sono le persone che abbiamo scelto per farci accompagnare nel lungo cammino della vita e a cui non sempre esprimiamo il nostro grande amore, talvolta dandolo per scontato. Quale migliore occasione del Natale, dunque, per dedicare parole importanti?