Frasi Auguri di Natale e video, immagini Buone Feste da inviare

AGGIORNAMENTO: Inviare gli auguri di Natale sbirciando o peggio ancora riciclando quelli dello scorso anno, è la cosa più sbgliata da fare in vista del Natale 2016. Se vuoi usufruire di una piccola guida facile e immediata dove puoi trovare frasi di auguri inedite, oltre ai consigli per i video migliori da inviare, allora resta su questa pagina e leggi l'articolo. Non te ne pentirai.

Mancano solo due giorni alla Vigilia del Natale 2016 e le ultime corse affannose alla ricerca del regalo perfetto stanno per terminare. Gli alberi delle case italiane si sono addobbati anche di pacchetti e pacconi colorati, pronti ad essere scartati, e che nella maggioro parte dei casi saranno accompagnati da bigliettini di auguri. Manca poco, però, e chi non avesse ancora idee o non avesse trovato la frase perfetta di accompagnamento al regalo natalizio, o anche solo da inviare ad amici e parenti lontani per augurare un buon Natale e buon anno nuovo, deve raccogliere tutti i pensieri per buttar giù quelle due righe tanto attese e tanto sentite. Chi, invece, non avesse idee e volesse spunti e consigli può semplicemente vagare sul web alla ricerca delle frasi migliori da dedicare ai propri cari. Esistono, infatti, siti web specifici che riportano frasi ad hoc per gli auguri natalizi e di buon feste, così come esistono anche siti specifici dove trovare video e immagini, anche animate, divertenti, tradizionalmente religiosi, o anche romantici, sempre per augurare buon Natale e felice anno nuovo.

Frasi auguri di buon Natale 2016

Da quelle più religiose a quelle più simpatiche, originali e divertenti, a quelle più romantiche e sentimentali, le frasi da scegliere per augurare buon Natale sono davvero tante e diverse. Come scegliere allora quella migliore? La scelta della giusta frase dipende innanzitutto dal destinatario del messaggi, un carattere più delicato, sentimentale e profondo per amici, mogli, mariti, fidanzati e fidanzate, e decisamente più formale e distaccato per gli auguri da dedicare a colleghi di lavoro e capi. Proponiamo di seguito una selezione di dieci frasi di ogni genere tra cui orientarsi per dedicare messaggi a chiunque.

‘In questa Santa Notte, l'amore di Dio ha raggiunto il cuore degli uomini: ti auguro che la sua mano resti per sempre sulla tua spalla e ti accompagni ogni giorno nel tuo cammino’

‘Quest’anno ho capito perchè Babbo Natale è così allegro: fa’ visita alle persone solamente una volta l’anno e sa benissimo dove abitano le ragazze cattive. Tanti auguri mia dolce, cara e un po’ matta amica’

‘Dovresti ricostruire il tuo camino: è così stretto che Babbo Natale rischia di incastrarsi e di non poter terminare la consegna dei regali alle altre persone. Tanti auguri per un felice Natale 2016’

‘In questo giorno di festa devo darti una brutta notizia: Santa Claus è venuto a mancare. E’ morto dal ridere quando gli ho detto che quest’anno avevi fatto il buono. Tantissimi auguri di buon Natale e un felice anno nuovo’

‘Non c'è bisogno che tu cerchi un regalo particolare per la festa di Natale: a me basta che ci sia tu vicina a me, come lo sei tutti i giorni, e per me ogni momento trascorso assieme a te rappresenta un Natale vero e proprio. Tantissimi auguri di buon Natale a te, che mi scaldi con la tua gioia ogni giorno della settimana’

‘Mi piace ricordare le serate invernali passate a guardare film ma mi piace anche riguardare le foto delle nostre magiche notti d'estate. Per tutti questi attimi fantastici che hai saputo regalarmi, ecco i miei più sinceri auguri di buon Natale’

‘Augurarti buon Natale e buon anno nuovo potrebbe essere semplice e banale, ma l’augurio vero e profondo è quello di trascorrere sempre una vita felice, fatta di attimi di gioia, seppur tra ostacoli e dispiacere, e sapere con forza e coraggio superare ogni momento di difficoltà. La vita è fatta anche di queste cose e proprio per questo il mio augurio più grande è che tu sia sempre forte e in gamba da vivere la vita al massimo in ogni sua sfumature. Augurissimi di un sereno anno e di buon anno nuovo’

‘L’amicizia è un dono meraviglioso che forse in pochi davvero conoscono e vivono. Noi che abbiamo la fortuna di averlo trovato siamo davvero fortunati e il mio più sincero augurio è di averti sempre al mio fianco esattamente così come sei, la mia persona in ogni suo aspetto. Tanti auguri di buon Natale mia cara amica’

‘Auguro a Lei e famiglia un felice Natale e un buon anno nuovo 2017’

‘Con i più sentiti ringraziamenti per la Vostra collaborazione e il grande aiuto, Vi auguro un sereno Natale 2016’



Auguri natalizi con video e immagini

Per trovare le migliori immagini di auguri di buon Natale, che possono essere anche animate, si possono visitare siti ad hoc come carloneworld.it, o cartoline.it, immagininatale.it, ma simpatiche e originali immagini di auguri si possono trovare anche consultando il sito aurorablu.it e augurinatale.it. Per trovare i milgiori video di auguri si possono, invece, consultare sito come sayingimages.com, wishesquotes.com, o 123newyear.com. E’, inoltre, importante specificare che immagini e video da inviare come auguri di buon natale 2016 e buon anno, attraverso Whats app o Facebook, o Twitter, si possono anche creare grazie alle tante applicazioni per smartphone esistenti, che permettono di personalizzare sia video che immagini, inserendole, per esempio, in tipiche cornici natalizie, anche dando la possibilità di scegliere sottofondi musicali, per i video. Tra le migliori app per smartphone Android o iPhone, che si possono trovare Play Store e App Store, c'è Elf Yourself, per creare divertenti video di elfi che ballano e da condividere gli vostri amici.