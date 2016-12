Auguri di Natale, Capodanno, Buone Feste frasi e biglietti, idee Regali di Natale, ricette Natale originali e tradizionali

Orientarsi tra frasi di auguri di buon Natale 2016 e buon anno nuovo 2017, tra idee regalo dell’ultimo minuto e ricette da portare in tavola in questi giorni di festa, a due giorni dalla Vigilia di Natale non è certo facile, soprattutto per coloro che si fanno prendere dall’ansia di fare tutto nel migliore dei modi ma a cui mancano ancora delle cose da fare. Questo è il motivo per cui di seguito proponiamo consigli e idee sia di frasi di auguri da inviare, sia di idee regalo carine e originali, sia di ricetta da preparare per la cena della Vigilia del 24 e per il pranzo della domenica di Natale 25 dicembre.

Auguri di buon Natale 2016

Scrivere frasi di buon Natale e buon feste da inviare via sms, Whats app o Facebook, o da scrivere su classici Auguri Natale Capodanno regali ricettebigliettini, magari di accompagnamento al regalo di Natale. Le idee per augurare buone feste sono tante, così come tante sono anche le modalità di scrittura delle frasi di auguri, che possono essere di stampo più religioso, ma anche delle più divertenti, originali e simpatiche, oltre che solitamente tradizionali e romantiche. Proponiamo di seguito una serie di esempi tra cui poter scegliere.

‘A Natale, la felicità che si dà agli altri, è la felicità che torna indietro per se stessi . Quindi, sii generoso con i doni! Quando vuoi ti mando il mio numero di conto corrente. Tanti Auguri di buon Natale’

‘Se questa notte vedi un omino scendere dal camino, prenderti e metterti in un sacco, mantieni la calma. Molte persone oltre a me, hanno richiesto un amico unico e speciale come te. Buon Natale’

‘A tutti quelli che l'anno scorso per Natale, mi hanno fatto gli auguri di Buon Natale, augurato un anno ricco di salute, felicità ed amore, voglio far sapere che non sono serviti a nulla, per quest'anno sono invece più graditi soldi, assegni circolari, buoni spesa, ecc. Grazie a tutti per l'attenzione. Un felice Natale a tutti’

‘Perché la pace del Signore sia nei vostri cuori, a Natale e per sempre’

‘In occasione di questo Natale, davanti al presepe chiederò a Gesù Bambino che vi doni pace, amore e serenità’

‘Che il dolce momento dell'Avvento possa portare pace e amore nei cuori e nelle menti. Auguri di buon Natale’, ‘Gioiamo insieme per la nascita di Gesù in questo giorno speciale. Auguri di buon Natale’

‘Per queste Feste, l'augurio di vivere appieno lo spirito del Natale, rendere più solidi gli affetti e le amicizie e prepararsi al nuovo anno con meravigliose speranze. Tanti auguri’

‘L’augurio più grande che posso farti è quello di vivere sempre in quella grande gioia che ogni giorno riesci a creare intorno a te con il tuo immenso sorriso. Buon Natale e Felice anno nuovo’

‘A te, dolce amore della mia vita, auguro un Felice Natale e di trascorrere al mio fianco il resto dei nostri giorni immersi sempre in questo grande sentimento. Buone feste’

‘Auguro a voi, che mi ha avete donato e insegnato la vita, un felice Natale e di rimanere sempre quei fantastici genitori che sono la mia guida, il mio esempio d’amore e lealtà e che mi hanno permesso di essere oggi la persona che sono capace di camminare nel mondo. Vi amo’

Frasi auguri di Capodanno

Esattamente come per la frasi e i pensieri di auguri di buon Natale, anche gli auguri di Capodanno vanno chiaramente scritti in base al destinatario e con toni e stili differenti. L’elemento comune ad ogni frase sarà quello di un augurio, che sia divertente, tradizionale o più formale, di trascorrere un nuovo anno nel migliore dei modi. Di seguito alcuni esempi di frasi.

‘Che la magia del Natale ti accompagni per tutto il nuovo anno. Buone Feste e Felice anno nuovo 2017’

‘Vorrei solo augurati un felice Natale, buone feste e un sereno Capodanno da trascorrere in famiglia e con le tue persone del cuore. Auguri’

‘Con i migliori auguri di gioia e felicità per questo Natale e per tutto il Nuovo Anno’

‘Perché la magia del Natale possa rinnovarsi per te tutto l'anno, tanti auguri’

‘Tu auguro un Natale ricco di gioia immensa e serenità e che il prossimo anno ti permetta realizzare sogni, idee e progetti da lungo tempo pensati, portandoti tanta felicità. Buon anno nuovo’

Idee regali di Natale

Entrando nell'infinito mondo delle idee regalo per lui o per lei, i ritardatari che ancora non hanno acquistato il regalo per amici e parenti ai quali si è deciso di fare un pensierino, sono ancora in tempo, in questi ultimi due giorni, per scegliere doni simpatici e originali, ma anche importanti. Se per le donne di potrebbe pensare ad un bel gioiello, sempre gradito, o ad un trattamento benessere, altrettanto particolarmente apprezzato, oltre ai classici capi di abbigliamento, ideali anche i lui, e alle borse, per tutti ci sono idee dell’ultimo minuto che potrebbero rappresentare doni davvero carini, da particolari accappatoi, magari di batman o superman per lui o con cuori e orsetti per lei, a particolari pantofolone magari riscaldanti, ma anche biscottiere in ceramica che rappresentano i minions, set di piatti con i supererori, particolari lampade a led da stanza, o coperte in pail con le maniche a fantasia o di qualche personaggio Disney, a macchine da casa per spillare la birra, a set da cucina per dolci, dedicati ovviamente alle amanti della cucina.

Ricette di Natale originali e tradizionali

Tra ricettenatalizie originali e della tradizione, ci si prepara ad imbandire le tavole delle feste natalizi di ogni genere di cibo. Ed è corsa alla scelta della ricetta migliore: se in tanti sono già pronti, perfettamente organizzati sul menù da preparare per la cena della Vigilia di sabato e per il pranzo di domenica, altri ancora barcollano tra le tante idee possibili e le indecisioni. Ci si chiede, dunque, cosa preparare per questi giorni di festa. Per dare qualche consiglio, proponiamo alcuni esempi di primi e secondi piatti che si potrebbero preparare nei prossimi giorni. Per i primi, tra quelli a base di pesce, si possono scegliere linguine agli scampi con pomodorini, spaghetti con le vongole, risotto con zucchine e gamberetti. Per quanto riguarda i primi a base di carne, si possono cucinare pennette zafferanno e speck o salsiccia, tradizionali lasagne o un più originale champagne e fragole. Passando ai secondi, per i menù di pesce si potrebbero preparare filetti di pesce spada alla griglia con prezzemolo e limone, tradizionale frittura mista, involtini di salmone o tradizionale baccalà fritto al sugo. Per i secondi a base di carne, via libera ad arrosti con contorni di patate e carote o a tradizionali scaloppine al vino o al limone. La tradizione delle feste di Natale, oltre che nei menù a base di pesce, si riconosce dei dolci, passando dai bocconotti e le cartellate al miele o al vin cotto pugliesi, agli struffoli napoletane.

