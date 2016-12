Auguri di Natale: 100 frasi originali, 100 video simpatici, 100 biglietti divertenti

AGGIORNAMENTO: Non perdetevi le ultimissime novità sulle frasi, i bliglietti e i video da utilizzare per fare gli auguri di Natale. Quelli più divertenti, simpatici ed originali che vi aiuteranno a fare bella figura con le persone a cui tenete di più anche nel caso in cui la vostra fantasia, la vostra creatività abbia subito una battuta d'arresto potrete trovarli leggendo l'articolo fino alla fine.

Se il Natale conserva, tra le festività religiose della cristianità, un fascino unico capace di conquistare anche le persone che non amano in modo particolare queste festività, un motivo ci sarà. E potrebbe essere ricercato nelle origini, ben piantate nel culto pagano, della festa del fuoco e della luce. Per la tradizione cristiana Gesù Bambino è la luce del Mondo discesa sulla Terra per salvare l’intera umanità dalle tenebre del peccato. La nascita di Gesù Cristo viene collocata in una forbice temporale che va dal 10 al 4 avanti Cristo. Proprio in virtù della contaminazione con la cultura pagana, nella quale quella cristiana affonda le proprie radici, la festività del Natale è stata collocata il 25 dicembre. Per la cristianità orientale invece il Natale si celebra il 6 gennaio. Non è un caso che la festività della nascita del Cristo Luce del Mondo coincida con i giorni del solstizio d’inverno, ossia il giorno in cui si celebra il giorno più corto dell’anno. Quando vi scambiate gli auguri di Natale non dimenticate, insomma, che state onorando una tradizione che, pur mutando pelle, ha attraversato i secoli e i millenni. E, grazie alle possibilità che la tecnologia moderna offre, oggi è possibile augurare il meglio utilizzando diversi canali, tutti simpatici e divertenti. Si possono inviare le classiche frasi di auguri, biglietti virtuali che si possono personalizzare a proprio piacimento e i video più simpatici con la presenza di elfi, renne e tanti altri personaggi che contribuiranno a rendere unico il Natale vostro e delle persone a cui invierete questi auguri ‘moderni’.

Frasi divertenti per Natale

Ormai mancano poche ore al Natale e cresce sempre di più la necessità di scrivere frasi e biglietti di auguri di Natale ad amici, parenti o colleghi di lavoro. Una tradizione antica che ogni anno si rinnova. Proprio per questo il rischio è di inviare frasi simili e scontate che magari avete utilizzato anche negli scorsi anni. Una possibilità tutt’altro che remota se si considera che i giorni che precedono il venticinque dicembre sono costellati da impegni dell’ultima ora e magari il tempo per pensare a frasi inedite e originali si assottiglia sempre di più. E magari la vostra immaginazione, la vostra fantasia e la vostra creatività, immerse in questo vortice, non riusciranno a spiccare il volo. Ecco allora alcuni nostri suggerimenti, frasi divertenti che accresceranno senza dubbio la vostra reputazione, che potrete utilizzare per sconfiggere l’aridità creativa e scrivere frasi divertenti e del tutto originali in grado di suscitare la gioia e l’apprezzamento di quelli che riceveranno i vostri auguri di Natale.

Per il giorno di Natale contribuisci a rendere più bella la tua città o il tuo paese. Non uscire fino al giorno della Befana!!! Buon Natale. Sei ancora in tempo per scrivere la letterina a Babbo Natale. Se non sai cosa chiedergli un consiglio te lo do io: fatti portare finalmente un cervello!!! Auguri di buon Natale. Notizia dell’ultima ora: Babbo Natale è influenzato e non riuscirà a fare il consueto giro per portare i regali ai bambini di tutto il mondo. Aperto il casting per sostituirlo. Invia la tua foto, hai buone possibilità di essere preso. La stazza è la stessa!!! Auguri. Il carbone costava troppo per regalartelo, anche se sei stato cattivello. Per questo ho pensato a farti questo dono, che mi è sembrato molto più bello e mi ha fatto risparmiare tantissimo denaro: tanti auguri di buon Natale. So di essere il regalo più importante della tua vita, ma mi sono fatto due calcoli ed ho notato che per potermi incartare avrei speso troppo. Goditi allora questo piccolo pensiero ed i miei migliori auguri per una persona speciale. Buon Natale, Buon Capodanno, Buona Befana, Buona Pasqua, Buon Compleanno e Buon Ferragosto. Ecco tutti i miei auguri, così non dimenticherò di mandarteli al momento opportuno e tu non ti offenderai come ogni anno. Auguri! Natale è la festa della luce e dell’amore e io ti faccio i miei più sinceri auguri di vero cuore. Buon Natale. Anche quest’anno il 25 dicembre è arrivato e tanti regali sotto l’albero ti ha portato. Io ti faccio un augurio grande e speciale per un Santo e Sereno Natale! Natale vuol dire amore e semplicità. È proprio questi sentimenti che ti auguro di vivere nella tua vita. Che sia sempre all’insegna dei veri valori, quelli che rendono la vita degna di essere vissuta. Sereno Natale. Un augurio speciale per una persona senza dubbio originale! Buon Natale di cuore

Biglietti virtuali più originali per Natale

Tradizione ed innovazione. Una festa come il Natale non può prescindere dal fascino della tradizione. L’atmosfera magica che pervade la società creando un clima di cordialità in grado di abbattere tutti i muri che la vita quotidiana, purtroppo, contribuisce ad erigere, si concretizza nel gesto antico, ma sempre moderno dell’invio degli auguri di Buon Natale. Frasi e biglietti, oggi, possono essere spedite anche in maniera virtuale. Qui di seguito trovate una sorta di guida ai siti che offrono le possibilità più simpatiche ed originali per stupire le persone care a cui invierete i vostri auguri.

Mes Cards - La cosa più comoda di questo sito è che, pur essendo in lingua inglese, si può personalizzare in tante lingue usando tanti templates diversi e scenari personalizzabili (www.mescards.com). Got Free Cards - In questo sito potrete trovare semplici cartoline colorate e a doppia pagina che potrete personalizzare con testo ed immagini e, successivamente, potrete anche stampare comodamente con la vostra stampante (www.printable-cards.gotfreecards.com) Fotor - È un sito una galleria di immagini personalizzabili per fare auguri simpatici ed originali (www.fotor.com/creatives/photo-cards/all) American Greetings - Offre l’editor migliore e più avanzato per creare i biglietti di auguri di buon Natale da stampare o da inviare via Emali o attraverso i social network più popolari (www.americangreetings.com) Justwink - Tanti templates diversi per poter personalizzare al meglio i vostri biglietti di auguri di Buon Natale e di Buon Anno Nuovo (www.justwink.com) Doozycards - Tante cartoline gratuite di auguri da inviare ai tuoi amici e suddivise in varie categorie: Compleanno, Natale, Buon Anno Nuovo, (www.doozycards.com) Drogbaster - Fare i vostri auguri utilizzando un biglietto virtuale sarà semplice e divertente. (http://www.drogbaster.it/cards/cartoline.htm)

I video più simpatici per gli auguri di Natale

Per dimostrare la vostra originalità e la vostra voglia di stupire con effetti speciali non potete scartare l’ipotesi di inviare video divertenti ed originali alle persone più care alle quali avete deciso di fare i vostri auguri di Natale. Gente come voi, sempre sul pezzo, non possono inviare auguri scontati, quelli che si perdono nel mare magnum degli auguri anonimi, omologati, che spesso non vengono neppure letti dai destinatari non certo per cattiva volontà, ma perché forse sommersi da un numero esorbitante di auguri. E qui di seguito troverete una mini guida efficace e divertente con i migliori siti su cui trovare i video di Buon Natale più esilaranti che possono essere anche personalizzati con i vostri volti e quelli dei vostri amici. Per esempio il sito www.jibjab.com rende possibile scegliere tra storie diverse con un numero di protagonisti che può variare fino a un massimo di cinque. Ogni personaggio si può personalizzare con le proprie foto. Il risultato finale, che si potrà condividere anche sui social, è davvero esilarante. Un modo davvero originale per fare gli auguri di Natale alle persone a cui si tiene di più. Da consultare anche www.portablenorthpole.com oppure www.elfyourself.com.