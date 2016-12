Frasi Auguri di Natale: 10 per amici, 10 per mamma, 10 per papà e chi si vuol bene

Amici e genitori sono coloro a cui pensiamo innanzitutto non solo in occasione delle feste natalizie ma ogni giorno della nostra vita. Mamma, papà e gli amici più cari sono la nostra famiglia ed è chiaro che sono i primi pensieri in queste occasioni di festa sia per l’acquisto di doni speciali sia per dediche particolari e pensieri amorevoli. Proponiamo qui di seguito alcuni esempi e consigli di frasi di auguri di buon Natale per amici, mamma e papà.

Auguri natalizi per amici le 10 migliori frasi

Per dedicare messaggi di auguri ai nostri amici si possono scegliere frasi di ogni genere, da quelle più romantiche a quelle più spiritose e divertenti. Ma quali sono le parole migliori? Di seguito proponiamo esempi di 10 frasi da poter inviare ad amici e amiche.

‘Dal vicino caminetto viene giù un angioletto: l’ho mandato di nascosto a dar gioia in ogni posto. Tanta gioia e tanto amore agli amici che ho nel cuore. Buon Natale e buone feste

‘Quando riceverai questo mio messaggio, prova a chiudere gli occhi e a pensare alle cose più belle che ti sono capitate nella vita. Il mio augurio per questo Natale è che i momenti più belli possano moltiplicarsi all'infinto. Buone feste’

‘Ma dove sei? Ti sto cercando da ore. Non hai idea di quanto tu sia diventato importante per me: mi serve l’asino per completare il presepe. Buon Natale e buone feste’

'A te che brilli come la stella cometa, io ti seguirei ovunque come Re Magio per celebrare ogni giorno un meraviglioso Natale. Auguri di un felice Natale'

‘Toc, toc è permesso? Volevo solo augurarti un simpatico Natale. Ti voglio un mondo di bene amica mia’

‘Farei un brindisi alla nostra meravigliosa amicizia, con l’augurio che duri per sempre e che possiamo sempre camminare una accanto all’altra. Tantissimi auguri di buon natale 2016’

'Vivi ogni giorno della tua vita donando pace, amore e allegria al prossimo: questo è il vero spirito natalizio, aiutare il prossimo, magari anche con un piccolo bonifico bancario. Tanti auguroni di un sereno Natale 2016'

‘Che la gioia di Gesù Bambino venuta sulla Terra per donare amore e libertà agli uomini splenda sempre su di te e sulla tua famiglia. Buon Natale'

‘Ho letto su un giornale che Babbo Natale dà un mucchio di soldi a chi lo aiuta a trovare la Befana. Ora: o mi dai il doppio, o gli dico dove sei. Auguroni di buon feste amica mia’

‘A Natale siamo tutti più buoni e allora non arrabbiarti quando scoprirai che sono stato io a farti la fiancata della macchina. Lo sai che ti voglio tanto bene. Buon Natale 2016’



Frasi auguri di buon Natale le 10 migliori per mamma

La mamma, la persona più importante della nostra vita, lei che la vita stessa ci ha donato e che è sempre pronta ad essere al nostro fianco. Come non pensare a lei prima di chiunque altro nel giorno che celebra la nascita di Gesù? Per auguri speciali alla mamma, proponiamo di seguito esempi di 10 frasi tra cui poter scegliere per dedicare il pensiero migliore.

‘Stamane ho incontrato un angelo e mi ha chiesto: ‘Qual è il tuo desiderio per oggi? Gli ho detto: abbi cura della persona che leggerà questo messaggio. Auguri mammina mia’

‘Alla parola mamma ogni cuore si apre, ogni occhio brilla e i miei brillando pensando a te, che sei la mia guida, il mio esempio, a te che sei l’amore e la forza, a te che sei la migliore cosa che questa vita poteva farmi trovare. Mille auguri di buon Natale mamma’

‘Gli auguri speciali di questo Natale 2016 vanno a te, mia dolcissima mamma, la migliore che potessi scapitarmi, la più divertente e capace di rendermi ogni giorno che passa una donna migliore. Buone feste'

‘Grazie di tutto quello che fai per me, da sempre, della forza che mi da, del sostegno, dell’amore incommensurabile che riesco a sentire da semplici parole a grandi abbracci. Sei una mamma unica. Tanti auguri per un felice Natale’

‘A te mia dolce mamma che sei sempre presente in ogni momento, per qualsiasi cosa, auguro un sereno Natale 2016 e un anno che possa portarti tutto ciò che desideri’

'A te che sei il mio punto di riferimento costante in ogni giornata, a te che mi dai sicurezza e affetto quando ne ho più bisogno, a te che sei la mia mamma speciale, voglio fare tanti tanti auguri di buon Natale'

'Alla donna più speciale della mia vita voglio augurare uno splendido Natale. Che tutto l'amore che mi hai saputo donare possa esserti restituito. Auguri mamma, ti voglio un mondo di bene'

'A Natale i regali più importanti non si comprano, per questo voglio dedicare a voi, il mio regalo più grande, il più sereno augurio di buon Natale, che sia pieno di magia e felicità. Auguri mamma e papà'

‘Tanti auguri di buon Natale, mia dolce mamma, che questa feste siano per te gioiose e il nuovo anno pieno di grandi novità e soddisfazioni’

‘Un augurio grande per un Natale ricco di gioia e serenità da trascorrere con tutti noi in famiglia all'insegna del divertimento. Ti voglio bene mamma’

Auguri di buon Natale le 10 migliori per papà

Insieme alla mamma, il papà è la persona più importante della nostra vita, un esempio per il figli maschi, un eroe per le figlie femmine, quell’uomo che tutte le donne cercheranno nel fidanzato che vorranno accanto, che sappia trattarle nello stesso modo amorevole e caloroso di un papà. Come scegliere le migliori parole per augurare buon Natale ai nostri papà? Qui di seguito alcuni consigli.