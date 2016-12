Frasi Auguri di Natale e frasi, video, cartoline Buone Feste 2016 simpatiche, originali, divertenti per stupire

AGGIORNAMENTO Frasi Auguri di Buon Natale e Buone Feste 2016: Vuoi scrivere le frasi di auguri di Buon Natale e Buone Feste più divertenti, originali e simpatiche ma la tua creatività non ti sostiene più? Bene fermati e leggi quest'articolo. Troverai le ultime novità sulle frasi più belle e sulle cartoline di auguri virtuali più originali, da condividere anche su Facebook e WhatsApp. Prendete spunto e farai un figurone con le persone a te più care.

Quali sono i modi migliori, più belli, originali e divertenti per augurare buon natale e buone feste 2016 ai propri amici e parenti? Come scegliere le frasi migliori? E come fare gli auguri con immagini e cartoline divertenti? A qualche giorno ormai dalle celebrazioni del Santo Natale, mancano infatti solo due giorni al 24 dicembre della Vigilia, c’è ancora chi pensa e si sta scervellando alla ricerca del miglior modo di fare gli auguri ai propri cari. Chi, poi, è ancora alla ricerca del regalo perfetto per la propria lei, il proprio lui, per amici, genitori, fratelli, sorelle, zii. E mentre c’è chi ha già fatto tutto e messo un bel regalo sotto l’albero di Natale accompagnato dal tradizionale bigliettino di auguri, in un caos infinito di giri, idee, parole e pensieri, ecco che per rendere più semplice il compito a chi idee di frasi di auguri di buon Natale non ne ha, di seguito proponiamo una serie di frasi delle più divertenti, simpatiche e originali tra cui scegliere per inviare gli auguri di buon Natale. Che sia infatti tramite classico sms, o per email, Whats app, Facebook, o con classici bigliettini, gli auguri di natale sembrano diventati un must per tutti. Del resto, quale migliore occasione c’è per esprimere il bene e l’affetto che si prova alle persone del cuore?

Frasi auguri buon Natale 2016 divertenti, simpatiche e originali

Al posto delle classiche frasi tradizionali, religiose e romantiche, qui di seguito proponiamo idee e spunti di frasi di auguri natalizi divertenti e spiritose pur sempre da usare per inviare gli auguri di buon Natale 2016 e buone feste ai propri cari, strappando loro, magari, un sorriso, ma non per questo meno importanti di frasi e parole più serie.

‘Ho letto su un giornale che Babbo Natale dà un mucchio di soldi a chi lo aiuta a trovare la Befana. Ora: o mi dai il doppio, o gli dico dove sei. Auguroni di buon feste’, 'Sei ancora in tempo per scrivere la letterina a Babbo Natale. Sarebbe il momento di chiedergli un regali ben preciso: un cervello. Buon Natale', ‘Complimenti, non sapevi di essere stato scelto per trainare la slitta di Babbo Natale? Tra poco passerà un elfo a casa tua a prendere la misura delle corna. Fatti trovare e buon Natale’, 'Pensando troppo a cosa scrivere sono rimasto senza parole e senza idee quindi l'unica cosa che ora posso dirti è tanti semplici auguri di buon Natale', ‘Ma se a Babbo Natale diciamo che lo sostituisci tu, perché tanto con la tua stazza se perfetto per farlo, dici che si offende? Felice Natale 2016 e buone feste’, 'Per le feste di Natale contribuisci a rendere più bella la tua città. Non uscire fino al giorno della Befana. Buon Natale',‘A Natale siamo tutti più buoni e allora non arrabbiarti quando scoprirai che sono stato io a farti la fiancata della macchina. Lo sai che ti voglio tanto bene. Buon Natale 2016’.

O ancora frasi come: ‘Scommetto che mentre stai leggendo il mio biglietto, nella tua mente starai pensando: o no, ecco il solito augurio di Natale. Ma ecco che ti sorprendo e ti faccio gli auguri di buon Ferragosto, anticipati e meno scontati di quanto tu stessi potessi immaginare’, ‘Pensando a cosa regalarti per Natale mi sono lasciato incantare dai vari giorni che trascorrevano felici. E mi sono dimenticato il regalo, ma non il messaggio di auguri. Aspetta un attimo, oggi è il 25 dicembre mi auguro. Tanti auguri di buon Natale’, ‘Non spaventarti se un tizio grasso, grosso e vestito di rosso, si presenta alla tua porta e tenta di incartarti. Lui è semplicemente Babbo Natale e tu sei il mio regalo di Natale! Tanti auguri di Natale e felici Feste’.

Auguri natalizi con immagini e cartoline su Facebook o Whats app

Per chi non volesse inviare classici auguri di buon Natale 2016 e buone feste su bigliettini o tradizionali sms, c’è la possibilità di fare gli auguri tramite Whats app e Facebook, non solo con frasi, ma anche con immagini e video. In questi casi il web potrebbe essere un’ottima risorsa per cercare le immagini migliori, le foto e le cartoline, anche animate, per inviare auguri divertenti e originali, ma anche dei più tradizionali e religiosi. Uno dei siti web che propongono cartoline e immagini specifiche ad hoc per le feste natalizie è Cartoline.net, ricco di idee per auguri religiosi, da fare con le proprie foto, frasi di auguri e biglietti da stampare. Insomma, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Altri siti da consultare alla ricerca delle migliori cartoline da inviare tramite Whats app o postare su Facebook sono Carloneworld.it, biglietti-auguri.com che permette di personalizzare biglietti di auguri con frasi e immagini che si desiderano a piacere. Cartoline, immagini e video simpatici si possono trovare, dunque, online ma, grazie alle tantissime app disponibili per tutti gli smartphone, si possono anche realizzare tranquillamente e comporre, per esempio, collage di foto da far scorrere in un video con un’apposita cornice natalizia e magari scegliendo una musica di sottofondo, che potrebbe essere una prettamente natalizia o anche una musica del cuore. Per cercare e scaricare le migliori app in tal senso basta semplicemente consultare Play Store e App Store.