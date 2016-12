Frasi Auguri di Natale meravigliose, ricette Natale sfiziose primi, secondi, regali ultimo minuto

Ad appena due giorni dalla Vigilia di Natale, ci sono ancora tantissime persone che devono scegliere frasi da inviare per augurare buon Natale 2016 ai propri cari, ricette da portare in tavola per la cena della Vigilia di Natale del 24 dicembre e il pranzo di Natale del 25, senza dimenticare i doni da far trovare sotto l’albero. Ed è corsa all’acquisto per chi deve ancora fare i regali di Natale.

Frasi auguri di buon Natale meravigliose

Il tempo di Natale, si sa, è quello che in tutti i cuori crea particolari sensazioni, grazie alla calorosa atmosfera delle feste che tutti attendono con particolare ansia durante l’anno, alla riunione di tutte le famiglie, durante l’anno magari costrette alla lontananza, per motivi di lavoro, studio o semplicemente per vite lontane. Ma il Natale è quello che riunisce tutti e quale migliore occasione da cogliere al volo per dedicare un pensiero, una frase, un messaggio bello, sentito e meraviglioso a chi si vuol bene. Per dare qualche idea e qualche spunto, proponiamo di seguito alcune delle frasi più belle di auguri di buon natale.

‘Che il Santo Natale sia luce per la tua vita, i tuoi sentimenti e che possa illuminare i tuoi affetti. Ti auguro serene feste di pace e gioia’

‘Che il dolce momento dell'Avvento possa portare pace e amore nei cuori e nelle menti. Auguri di buon Natale’, ‘L’attesa è per il miracolo del Natale. Tanti Auguri e buone Feste’

‘In occasione di questo Natale, davanti al presepe chiederò a Gesù Bambino che vi doni pace, amore e serenità’

‘Con l’augurio che il Santo Natale vi porti, fra i doni sotto l’albero, infinita serenità. Buon Natale’

‘Natale significa gioia, amore, condivisione. Conserva nel tuo cuore questi sentimenti e sii pura e limpida come solo tu sai essere, sempre. Tanti auguri di buon Natale 2016 e buone feste’

‘Che la gioia di Gesù Bambino venuta sulla Terra per donare amore e libertà agli uomini splenda sempre sulla vostra casa e sulla vostra famiglia. Buon Natale'

‘Gesù Bambino possa illuminare con la forza del suo messaggio di speranza il vostro percorso di vita ornandolo con la gioia e la serenità che porterete sempre nei vostri cuori. Buon Natale’

'In un mondo pieno di odio e guerra, siate angeli della pace. Non lasciate i vostri cuori in balia di tanti orrori. Anche da qui, da molto lontano, vi mando i miei auguri di buon Natale. Buone feste'

‘Ciò che ti auguro per questo Natale 2016 e queste feste è che tu possa essere sempre sereno e superare ogni problema e ogni difficoltà che la vita ti proporrà sempre con il sorriso della forza e del coraggio. Buon Natale 2016’

‘Tanti cari auguri di buona Natale, amore mio, che le feste possano trascorrere serenamente e che il nuovo anno di spalanchi le porte della più grande felicità’

Ricette di Natale primi e secondi sfiziosi

Il Natale è anche l’occasione in cui ci si sbizzarrirsi in cucina, soprattutto chi ama cucinare. E tutti sono pronti a portare in tavola sia i piatti tipici della tradizione, solitamente a base di pesce per la cena della Vigilia di Natale del 24, sia primi e secondi decisamente sfiziosi e golosi. Per fare qualche esempio di piatto che si potrebbe cucinare per la cena della Vigilia o per il pranzo di Natale del 25 dicembre, per chi decide di preparare un menù a base di pesce, si possono preparare come primo le trofie salmone e zucchine o le trenette con vongole e fagiolini, ma chi non ama il pesce potrebbe preparare un risotto fumè scamorza e speck, o un risotto funghi e salsiccia. Come secondi, si possono preparare insalata di polpo all'insalata o involtini di rana pescatrice, o, come secondi di carne, manzo al barolo, scaloppine al marsala o ai funghi, o pollo ripieno.

Regali di Natale dell’ultimo minuto

Per chi è alla ricerca del regalo di Natale dell’ultimo minuto, il consiglio per non sbagliare visto il poco tempo è puntare sul sicuro, pensare ai gusti del destinatario e andare dritti a comprare ci che abbiamo pensato. Tra le idee last minute di regali di Natale 2016 per le donne, che potrebbero essere amiche, sorelle, mamme, mogli, fidanzate, si potrebbe pensare a trattamenti di bellezza; oggetti per la casa, tra articoli da design o complementi di arredo, o oggetti come particolari vassoi, magari a tema natalizio, candelabri in porcellana, set di piatti natalizi, o contenitori particolari sale e pepe; gioielli; profumi o prodotti per il make up, magari di quelli firmati, da Dior, ad Armani, Chanel, che sono più costosti e che probabilmente per l’uso di tutti i giorni non tutte acquistano; o amatissime borse. Per i propri lui, in pole position regali hi-tech, da device come nuovi smartwatch o tablet, o accessori; ma si possono regalare anche libri o cd, e per gli amanti delle cose classiche, vinili dei vecchi tempi ma tanto tornati di moda.