Frasi Auguri di Natale e molto di più di sole frasi con video, immagini, foto per chi si vuole bene

AGGIORNAMENTO: La scelta della frase per inviare i propri auguri di Natale non è semplice. O meglio, potrebbe anche esserlo se si rinuncia all'originalità. Ma tu, che sei un tipo brillante, non puoi fare questa brutta figura. Abbiamo quindi deciso di proporre le ultime novità in termini di frasi con video, foto e immagini da dedicare alle persone più care.

Ammettiamolo: fare e ricevere gli auguri di Natale è una tradizione piacevole, soprattutto se accompagnata dalla dedica di una bella frase o, nel caso si proceda per via virtuale, da una immagine o un video originale e spiritoso. Si tratta di un appuntamento irrinunciabile e poco importa che nel corso nel tempo Babbo Natale abbia soppiantato Gesù Bambino ovvero l'aspetto ludico e pagano abbia avuto la meglio sul significato originario del 25 dicembre. In ogni caso, già nei giorni immediatamente precedenti il Natale si avverte quella magia di cui non se ne può fare a meno. Naturalmente è sempre meglio riuscire ad andare oltre ovvero fare gli auguri in maniera originale e quasi indimenticabile. Meglio dedicare qualche minuto in più alla ricerca della frase giusta: Natale arriva una sola volta all'anno.

Frasi auguri di Natale

Tutto pronto ormai per il Natale 2016, ma sono anche i 3-4 giorni precedenti a essere particolarmente frenetici sotto il punto di vista dello scambio di auguri. Dove trovare la parole più adatte per amici, familiari, parenti e colleghi di lavoro. O più specificamente per mamma e papà, figlio e figlia. Siano esse divertenti e simpatici, ma anche tradizionali o religiose, il web è lo strumento più idoneo per effettuare una ricerca. Grazie alla varietà delle scelte e alla gratuità delle proposte, è molto facile trovare le idee più adatte. Sia che si tratti di frasi da spedire con un messaggio di posta elettronica, con un SMS sul cellulare o via WhatsApp o sulla bacheca personale Facebook e sia di composizioni più elaborate, come poesie in rima o filastrocche, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Frasi Auguri Natale per fratelli, sorelle, padre e madre. Caro papà, per questo Natale vorrei farti due doni: tutto e niente. Vorrei regalarti tutte le cose che ti possono rendere felice e niente che ti possa rattristare. Un abbraccio forte, ti voglio bene.

Senti che bussano alla porta? Corri ad aprire, sono i miei più sinceri auguri di Buon Natale, custodiscili con tanto amore, perché sono fatti con tutto il cuore. Auguri di un felice Natale. Frasi Auguri Natale per moglie, sposa. Il vederti vestita tutta di rosso e indaffarata nel preparare i pacchetti regalo per Natale sono gli unici motivi che mi fanno attendere questa particolare festa dell'anno. Tantissimi auguri di buon Natale alla donna più speciale di tutto l'universo, ovvero alla mia cara mogliettina.

Video simpatici di Buon Natale

Una idea altrettanto valida per fare gli auguri di Natale è quella di spedire un video via WhatsApp o i condividerlo sulla bacheca di Facebook degli amici. L'operazione richiede pochi istanti e l'effetto sorriso è assicurato. Anche in questo caso, come per le frasi e le immagini, le occasioni per il Natale 2016 non mancano. Anzi, sono tantissime. A sfogliare le pagine delle proposte sui siti web emerge subito la varietà di scelta e, in ogni caso, l'uso è semplice e immediato. Un ricco campionario di idee facilmente utilizzabili è facilmente ricavabile anche dalla piattaforma per eccellenza di condivisione video, YouTube. Basta indicare nel box delle ricerche le giuste parole chiave (c'è bisogno che le suggeriamo) e i risultati saranno tantissimi. A quel punto basta scegliere e condividere.

Video di Babbo Natale. Tenetevi forte: Babbo Natale ha una Internet TV tutta sua, in cui è stata caricata una intervista esclusiva a Rovaniemi in Lapponia, Finlandia. Basta collegarsi su babbonatale.fi o santatelevision.com/babbonatale e ci saranno sorprese per chi è alla ricerca del filmato più originale per fare gli auguri.

Tenetevi forte: Babbo Natale ha una Internet TV tutta sua, in cui è stata caricata una intervista esclusiva a Rovaniemi in Lapponia, Finlandia. Basta collegarsi su babbonatale.fi o santatelevision.com/babbonatale e ci saranno sorprese per chi è alla ricerca del filmato più originale per fare gli auguri. Video di elfi ballerini. Immaginate di mettere la propria faccia sopra il corpo di un elfo ballerino. Con il sito elfyourself.com non solo è possibile, ma è possibile aggiungere anche i volti di familiari e amici per la creazione di video auguri realmente super e in grado stupire e far sorridere.

Foto e immagini da dedicare a chi si vuol bene

Tutto pronto per l'arrivo del Natale 2016 e basta dare un'occhiata alla propria casella di posta elettronica per rendersi conto come i segni di questa tradizione di festa sono ovunque. Sono soprattutto le immagini con Babbo Natale, pupazzi di neve e renne, simpatici e originali, a fare la loro abbondante comparsa su Facebook e WhatsApp. Ma quali sono i siti migliori per trovare le immagini, le foto e i biglietti più adatti per l'occasione? Con un po' di attenzione, anche gli stessi URL suggeriscono molto sui contenuti delle piattaforme web e il suggerimento è di estendere la ricerca anche ai siti stranieri. In fin dei conti, la potenza delle immagini, soprattutto di Natale, è universale e va ben al di là della lingua. E poi, l'inglese è a portata di tutti. Tra Buon Natale e Merry Christmas cambia ben poco.