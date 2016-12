Ricette di Natale: menù per tutti i tipi di carne e pesce per Vigilia, Cena e S.Stefano 26 Dicembre

Il primo passo per una bella cena natalizia e un bel pranzo è apparecchiare la tavola nel modo giusto, passo fondamentale per dare un tocco in più al vostro pranzo o alla vostra cena e stupire i propri ospiti. Per le tavole natalizie, i colori da preferire sono principalmente il rosso, il bianco e l'oro, ma è possibile fare preparare una tavola diversa, magari di bianco e nero, o in verde e argento, molto dipende chiaramente anche dai gusti personali. Ci saranno, ovviamente, anche decorazioni come centrotavola natalizi o candelabri. Questa organizzazione servirà a rendere più piacevole e suggestivo il pasto natalizio. Ma cosa aspettarsi in tavola?

Ricette di Natale per la cena della Vigilia



Per la cena della Vigilia di Natale, che è tradizionalmente a base di pesce, baccalà, capitone o salmone, crostacei, gamberi e gamberoni, o gratin o pesci al forno. Si potrebbe partire con un anticipasto di involtini di salmone o di ananas, finocchio, mela verde e merluzzo. Gli ingredienti necessari sono 150 gr ananas pulito, 110 gr polpa di merluzzo fresco, 1 finocchio, una mela smith, alloro, olio e sale. Mondate il finocchio conservando gli guaine esterne e barbine, poi mettere sul fuoco una casseruola di acqua con gli scarti del finocchio e 3-4 foglie di alloro. Al bollore unite il merluzzo; alla ripresa del bollore spegnete il fuoco e lasciate il pesce immerso nell’acqua finché non si sarà intiepidito, poi scolatelo e sfaldatelo tra le dita. Riducete a bastoncini il finocchio; tagliate a fettine sottili la mela e a triangolini l’ananas. Distribuite tutto nei piatti, aggiungete la polpa di merluzzo a pezzetti, condite questo fresco antipasto con un pizzico di sale e un filo di olio e servitelo. Come primo si potrebbero cucinare spaghetti alle vongole e polpo e per secondo capesante al gratin e frittura di gamberi e calamari. Immancabili le portate successive di frutta fresca, frutta secca e dolci. E in quest’ultimo caso i tradizionali panettoni, e soprattutto, pandori, possono essere amabilmente preparati guarniti con crema pasticcera o crema chantilly.

Ricette di Natale per il pranzo del 25

Più libero il pranzo di Natale. Solitamente dopo la cena della Vigilia a base di Pesce, il pranzo di Natale è ricco di piatti che spaziano di più sulla carne. Per esempio di un menù per il pranzo del 25 dicembre potremmo partire con antipasti misti e quindi crostini con burro e salmone, insalata russa, involtini di bresaola e gorgonzola o philadephia, portate di salumi vari. Come primo, insieme alle classiche lasagne, si potrebbe preparare un timballo di verdure e polpette, o una pasta fatta in casa condita con un classico ragù. Come secondo, via libera a cotolette di vitello con contorno di patate, che possono essere sia fritte che al forno, o un tacchino al forno ripieno, accompagnato da patate e verdure. Anche in questo caso, il pranzo non può terminare senza frutta e frutta secca e, ovviamente, i dolci. Per chiudere il pranzo di natale si potrebbero preparare classici profitterol con panna e cioccolato, o anche nella variante allo zabaione, più particolare come gusto, ma che piace a tanti; o anche un tiramisù; o una più moderna torta cheesecake che tanto piace, magari classica o al cioccolato, o ai frutti di bosco.

Ricette di Natale per il giorno di S.Stefano 26 dicembre



Il pranzo di Santo Stefano del 26 dicembre, poi, in molte regioni viene considerato quello della ‘leggerezza’ e, secondo quanto riporta la tradizione, dopo i bagordi della cena della Vigilia e del pranzo di Natale, il pranzo del 26 dicembre dovrebbe essere di purificazione. E’per questo che in molte case solitamente si mangia brodo, o meglio, tortellini in brodo, anche se poi il resto del pranzo prevede comunque portate decisamente più pesanti. Come idea di pranzo di Santo Stefano si potrebbe preparare come primo o tortellini in brodo, come usanza di tanti come appena detto, o una pasta forno. Per secondo, via libera ad una orata al forno o volendo un secondo di carne si potrebbe preparare una bella salsiccia al forno con patate. A chiudere il pranzo sempre i dolci e si potrebbero preparare classiche torte margherita o una bella torta al cioccolato semplicemente ripiena di panna.