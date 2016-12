Frasi Auguri di Natale, foto, immagini, video selezionate da condividere e inviare. Dove trovare migliori su siti web

AGGIORNAMENTO: Con l'arrivo delle festività una delle tradizioni più diffuse è quella di scambiarsi frasi di auguri belle e originali per l'arrivo del Natale. Non siate banali o troppo convenzionali. Per stupire i vostri cari prendete spunto dalle ultime novità in materia di frasi, video, immagini divertenti o in rima per ridere e scherzare in questi giorni di festa. Inoltre troverete anche i suggerimenti per i siti web migliori dove trovare le ultime novità

Siamo sicuri che non avete ancora trovato la migliore frase per fare gli auguri di Natale. E lo stesso si può dire per foto e immagini a carattere natalizio e festoso. E senza dubbio, in pochi avranno pensato ad augurare Buon Natale 2016 con un video da condividere su Facebook o da spedire molto facilmente con WhatsApp. Naturalmente non è un problema poiché c'è ancora tempo e perché i siti web sono tanti e tutti validi. Basta poco ovvero una semplice ricerca per trovare la soluzioni più adatta alla circostanza ovvero a familiari e parenti, ma anche ad amici e colleghi di lavoro. Ma per facilitarvi la vita abbiamo raccolta in questo articolo una serie di soluzioni che possono fare al caso di tutti, sia in riferimento alle migliori frasi di auguri e sia di foto e video. Siete pronti?

Frasi Auguri di Natale

Ormai è fatta: Natale 2016 è alle porte e le frasi migliori da utilizzare per fare gli auguri di Buone feste possono essere facilmente trovate sul web. E se non è semplice riuscire a orientarsi tra le più significative ovvero adatte all'occasione tra quelle divertenti, simpatiche, originali e tradizionali, basta solo dedicare qualche minuto in più. Si scopre allora come ci sono alcuni siti web che si distinguono per le citazioni d'autore perfino per un proverbio natalizio da sfoderare all'occorrenza. E che dire di quelle piattaforme che raccolgono le migliori frasi degli utenti? In questo caso non ci sarà certamente il rischio di inciampare in qualche ripetizione. E per ricambiare del favore ricevuto, se un giorno dovesse tornare la fantasia, è sempre possibile scrivere e condividere il proprio messaggio di Buon Natale con tutti gli utenti.

Frasi Auguri Natale divertenti. Il Natale è la festa della bontà e della comprensione. È arrivato il momento di dirti che sono stato io a rigarti la fiancata della macchina. Felice Natale!

Il Natale è la festa della bontà e della comprensione. È arrivato il momento di dirti che sono stato io a rigarti la fiancata della macchina. Felice Natale! Frasi Auguri Natale parenti. Gli eventi della vita ci hanno portato a una quotidianità che ci vede lontani, ma i nostri cuori sono sempre vicini e la gioia con cui ci raduniamo intono alla mensa del Natale ne è la prova. Auguri!

Gli eventi della vita ci hanno portato a una quotidianità che ci vede lontani, ma i nostri cuori sono sempre vicini e la gioia con cui ci raduniamo intono alla mensa del Natale ne è la prova. Auguri! Frasi Auguri Natale religiose. Per quanto sia difficile percorrere la tua strada, ricorda che il tuo cammino sarà sempre scaldato dall'amore di Cristo. In questa notte speciale, ti auguro di riscoprire quell'amore nel tuo cuore e di essere capace di donarlo agli altri.

Video di auguri natalizi

Perché fare gli auguri con un bel video di Natale? Per almeno due motivi. Il primo è la maggiore varietà rispetto agli anni scorsi. Se fino a qualche Natale fa non si riusciva ad andare oltre ai classici filmati presenti su YouTube, questa volta l'offerta è ben più ampia. Le parole d'ordine seguite sono quelle della personalizzazione e della creatività. E vederemo tra poco in che modo si tradurranno concretamente. Il secondo motivo fa invece riferimento alle nuove tecnologie e al maggiore grado di innovazione. Se c'è un software per la comunicazione che ha ormai preso piede è WhatsApp. In buona sostanza, tutti i file e tutti i messaggi possono essere trasmessi con molta facilità. E tal proposito, anche i video di auguri sono facilmente inviabili senza troppa preoccupazione per il consumo di GB.

Video di Natale toccanti e commoventi. Provate a collegarvi a questa pagina (web-video-player.com/music-video-christmas/merry-christmas.html): è presente un bel video con una raccolta di immagini di Natale, ma soprattutto la colonna sonora è We Wish You A Merry Christmas di Enya. Per intenditori del Natale.

Provate a collegarvi a questa pagina (web-video-player.com/music-video-christmas/merry-christmas.html): è presente un bel video con una raccolta di immagini di Natale, ma soprattutto la colonna sonora è We Wish You A Merry Christmas di Enya. Per intenditori del Natale. Video animati con il proprio volto. Si tratta di una novità che trova tra i suoi fruitori anche molti personaggi famosi e dello spettacolo. Basta scegliere il soggetto (elfi, pupazzi di neve, cantanti, spalaneve) e caricare la propria o altre foto per creare divertenti filmati animati. Il sito è jibjab.com.

Si tratta di una novità che trova tra i suoi fruitori anche molti personaggi famosi e dello spettacolo. Basta scegliere il soggetto (elfi, pupazzi di neve, cantanti, spalaneve) e caricare la propria o altre foto per creare divertenti filmati animati. Il sito è jibjab.com. Video di Natale per Facebook. Basta chiedere: in questa pagina (facebook.com/FunnyChristmasVideos), ci sono tutti i video che ogni buon frequentatore della piattaforma di social network dovrebbe conoscere.

Immagini e foto da inviare e condividere

Ma non c'è dubbio che sono proprio le immagini e le foto le vere protagoniste del Natale. Ce le ritroviamo dovunque perché stanno inondando la nostra esperienza di questi giorni con il web. Non può che essere così perché è Natale. E così il rosso è il colore predominate, Babbo Natale è il soggetto più frequente e le parole di augurio a trascorrere una buona ricorrenza sono la costante. In questo caso l'effetto è assicurato perché basta veramente poco per colpire chi lo riceve, senza bisogno di interpretazioni. Anche su questo versante, la varietà è massima tra immagini tradizionali e foto simpatiche, biglietti divertenti e cartoline elettroniche, anche tridimensionali, da inviare a tutti ma proprio a tutti i contatti.