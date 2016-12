Video, immagini auguri Natale da inviare cellulari,WhatsApp,Facebook, Frasi auguri Natale da scrivere,Biglietti Natale da stampare

Scommettiamo che è facile fare gli auguri di Natale sfruttando le tante risorse presenti sul web? In questo articolo proviamo a riassumere alcune delle tante possibilità tra video da condivedere, anche con la propria faccia sul corpo di elfi e renne, immagini per fare gli auguri Natale da inviare sui cellulari e soprattutto in grado di sorprendere, belle frasi per fare gli auguri da spedire con WhatsApp o pubblicare sulla bacheca Facebook, biglietti di buone fese da stampare o colorare. Solo due raccomandazioni. La prima è di decidere il tipo di messaggio da inviare tra originale e tradizionale, divertente o religioso. La seconda è di scegliere le frasi sulla base del destinatario tra parenti, amici, bambini, figlio, figlia, figli, nipoti, colleghi, colleghi e clienti di lavoro, fidanzato, fratelli, sorelle, padre e madre, marito, moglie, sposa, fidanzata e ragazza.

Video di Natale per WhatsApp e Facebook

Proviamo a fare un gioco: gradireste ricevere gli auguri di Natale con un video personalizzato? Se la risposta è affermativa ci sono allora tutte le ragioni per valutare l'opzione di sfruttare questa possibilità per dire Buon Natale a chi ci sta vicino. L'effetto wow è assicurato, soprattutto nel caso in cui si decida di puntare tutto sull'originalità ovvero su quei filmati che consentono di inserire elementi personali. Proprio così, accanto ai video di Natale dal sapore tradizionale, comunque molto belli e decisamente da prendere in considerazione, ci sono quelli che, attraverso il caricamento di immagini personali, permettono di diventare protagonisti di balletti esilaranti o di situazione decisamente inverosimili sempre a tema Natale. E ovviamente, anche coinvolgendo amici e parenti (a loro insaputa)

I video di Natale più cliccati. C'è un sito da andare subito a consultare ed è rivelazioni.com perché contiene la collezione dei più bei video sul Natale. O almeno quelli con maggiore successo. Tanto per citarne qualcuno in anteprima, ci sono lo spot natalizio dei magazzini Sainsbury's, lo spot di Natale che ha commosso il mondo, lo spot di John Lewis per il Natale 2016 in cui un cane prende possesso del regalo della bambina, la cena di Natale che non ti aspetti ovvero una deliziosa clip per uno spot di Natale speciale, lo spot di Natale strappalacrime della Fabbrica dei manichini e l'immancabile buone feste in tutte le lingue del mondo.

C'è un sito da andare subito a consultare ed è rivelazioni.com perché contiene la collezione dei più bei video sul Natale. O almeno quelli con maggiore successo. Tanto per citarne qualcuno in anteprima, ci sono lo spot natalizio dei magazzini Sainsbury's, lo spot di Natale che ha commosso il mondo, lo spot di John Lewis per il Natale 2016 in cui un cane prende possesso del regalo della bambina, la cena di Natale che non ti aspetti ovvero una deliziosa clip per uno spot di Natale speciale, lo spot di Natale strappalacrime della Fabbrica dei manichini e l'immancabile buone feste in tutte le lingue del mondo. Auguri natalizi con i video degli elfi con la propria voce. Torna anche quest'anno elfyourself.com. Permette appunto di creare divertentissimi balletti in cui i protagonisti siamo proprio noi. Basta caricare la foto, scegliere il tipo di scenetta ed è tutto fatto. Tra l'altro, lo stesso servizio è disponibile anche come app per iPhone e iPad e smartphone e tablet Android.

Frasi auguri Natale da scrivere

Ci sono decine e decine di siti da cui farsi ispirare per fare gli auguri di buon Natale 2016 con tante belle frasi e divertenti che tirano in ballo Babbo Natale, le renne e i pupazzi di neve. Per distinguersi è possibile fare riferimento a una bella citazione d'autore. Soprattutto in questo periodo di Natale, il repertorio da cui attingere per cercare frasi adatte alla circostanza è decisamente ampio: Gandhi, Karol Wojtyla, Pablo Neruda, Martin Lutero, Paulo Coelho, Buddha, solo per citarne qualcuno. Ma non mancano soluzioni decisamente più leggere e in grado di strappare più di un sorriso. L'importante è disporre di una buona dose di ironia. Sono dunque decisamente tanti i siti da consigliare perché di proposte interessanti per fare gli auguri di Buon Natale 2016 ce ne sono veramente tante.

Frasi Auguri Natale spiritose. Pensando a cosa regalarti per Natale mi sono lasciato incantare dai vari giorni che trascorrevano felici. E mi sono dimenticato il regalo, ma non il messaggio di auguri: aspetta un attimo, oggi è il 25 Dicembre mi auguro. Tanti auguri di buon Natale.

Pensando a cosa regalarti per Natale mi sono lasciato incantare dai vari giorni che trascorrevano felici. E mi sono dimenticato il regalo, ma non il messaggio di auguri: aspetta un attimo, oggi è il 25 Dicembre mi auguro. Tanti auguri di buon Natale. Frasi Auguri Natale parenti. Gli eventi della vita ci hanno portato a una quotidianità che ci vede lontani, ma i nostri cuori sono sempre vicini e la gioia con cui ci raduniamo intono alla mensa del Natale ne è la prova. Auguri!

Immagini auguri Natale da inviare cellulari e Biglietti Natale da stampare

In ogni caso, Natale 2016 è ormai alle porte e come da tradizione si è dunque messa in moto la macchina degli auguri. Ma se c'è uno strumento molto attivo che non muore mai e rimane sempre attivo è quelli dei biglietti di auguri, reale o virtuale, accanto alle nuove tendenze di emoticons ed emoji: sono un'infinità le opportunità per distinguersi e lasciare il segno. Non è però semplice riuscire a stupire amici e parenti con un biglietto nuovo e originale da spedire con un messaggio di posta elettronica o via WhatsApp o attraverso Facebook. La Rete è però una miniera di soluzioni, come dimostrato dai tanti siti sviluppati ad hoc. Per chi cerca qualcosa di veramente originale, consigliamo di visitare anche i siti stranieri, in grado di sorprendere per le tante risorse sfruttabili da tutti.