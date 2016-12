Auguri di Natale: frasi emozionanti, video meravigliosi, immagini indimenticabili

Siamo ormai nei giorni caldissimi del Natale 2016 ed è tempo di pensare sul serio alle migliori frasi per fare gli auguri via Facebook o WhatsApp o con un semplice SMS sul cellulare. Nessuna preoccupazione, naturalmente, come dimostrato dalle tante proposto che suggeriamo in questo stesso approfondimento. A proposito, impegni pressanti, aspettative troppo alte, bilanci esistenziali e soprattutto il dover rispettare il cliché per cui a Natale tutti siamo felici. Si tratta del mix esplosivo di sentimenti e condizioni che, proprio durante le festività natalizie, fa cadere molti in uno stato di depressione. C'è un nome ben preciso: è il cosiddetto Christmas Blues che, avvertono gli esperti, può determinare uno stato di frustrazione in contrasto, ma solo in apparenza, con l'atmosfera delle feste.

Frasi emozionanti

Ancora pochi, pochissimi giorni di attesa prima del Natale 2016 e quello di quest'anno è un appuntamento un po' più speciale perché coincide con una domenica. Insomma, una festa nella festa. In ogni caso, come per ogni ricorrenza, il web è lo strumento più utile per far sentire la propria presenza in maniera originale e pratica, tradizionale o simpatica, religiosa o divertenti. Sono realmente tante le belle frasi per fare gli auguri di Natale da spedire sul cellulare con un SMS o con WhatsApp o via posta elettronica. Le opzioni a disposizione degli utenti sono realmente tanti e il solo rischio è proprio quello di non riuscire a orientarsi tra questa sterminata ricchezza. In ogni caso, ci sono idee per tutti, amici e colleghi di lavoro, parenti e familiari, fidanzati e fidanzate, mamma e papà.

Frasi Auguri Natale per bambini, figlio, figlia, figli, nipoti. Servono persone speciali per salvare il mondo. Vero è che ne esistono poche, ma voi certamente lo siete e contribuite con la vostra vita a spandere i semi del Natale nell’umanità. Amore, pace e serenità regnino sovrane nelle vostre abitazioni.

Video meravigliosi

Come entrare in pieno nell'atmosfera di questo Natale? Naturalmente ascoltando canzoni a tema o dedicare una serata alla visione di un film o di un cartone animato con Santa Claus protagonista centrale. Una buona soluzione per trovare tante proposte di lunghezza variabile è YouTube. Con poche ma mirate ricerche si avranno a disposizione interessanti risultati. Non solo, ma questi stessi video possono esser facilmente condivise con i propri amici via WhatsApp e Facebook. L'effetto è assicurato, anche perché sono nella grande maggior parte dei casi divertenti e spassosi. E, anzi, esistono piattaforme ancora più innovative che e permettono di caricare foto dal proprio PC per la composizione di video con le proprie facce. Tanto per fare due nome, ci sono elfyourself.com dedicato al mondo degli elfi e jibjab.com che allarga l'attenzione anche ad altri soggetti natalizi. Tutti spassosissimi.

Video con Babbo Natale. Qualche titolo già disponibile e consigliabile da condivedere e vedere su smartphone e tablet? Ricomincio da Natale, Un magico Natale, Un bianco Natale per Zeus, Un avvocato per Babbo Natale, Caro Babbo Natale..., Natale a Castlebury Hall, Mamma che Natale da cani!, Insieme a Natale, Lettera napoletana, Finalmente Natale, Mi sposo a Natale, Un magico Natale a Manhattan, A Natale mi sposo.

Immagini indimenticabili

Laddove non arrivano le frasi, per mancanza di idee o di tempo (anche nei giorni di festa!), c'è sempre la possibilità di affidarsi a una bella foto per fare gli auguri in maniera originale e a effetto. Anche in questo caso, la sola difficoltà è verosimilmente rappresentata dalla difficoltà di trovare una bussola per andare alla ricerca delle migliori immagini per questo Natale 2016 ovvero quelle indimenticabili e in grado di "bucare lo schermo". Tra l'altro si fa presto a parlare di immagini quando in realtà, sono a disposizione vere e proprie foto, così come una infinita di cartoline elettroniche, anche animate a anche con effetti tridimensionali, e simpatici biglietti di auguri, magari da arricchire e completare con una delle tante frasi di auguri che abbiamo suggerite nei paragrafi precedenti.