Idee Frasi Auguri di Natale, ricette Pranzo e Vigilia 24-25, regali ultimo, ultimissimo minuto

Ultimissimi momenti ancora per acquistare i regali di Natali più che last minute dell’ultimissimo minuto, che non permettono errori o rinvii ulteriori, per scrivere dediche e frasi di auguri per bigliettini che accompagneranno i regali o che saranno semplicemente inviati ad amici e parenti per gli auguri di buon Natale 2016. E mentre c’è chi ancora si affanna alla scelta del regalo natalizio, c’è chi, d’altra parte, si sta organizzando per la preparazione della cena della Vigilia di Natale e del pranzo di Natale del 25. Di seguito proponiamo una serie di idee e consigli su come augurare buon Natale ai proprio cari con le migliori frasi, cosa portare in tavola nei giorni di feste natalizie, e i regali last minute da acquistare.

Frasi auguri di Natale

Che siano dolci, romantiche e classiche o che siano più divertenti, simpatiche e ironiche, le frasi di auguri di buon Natale sono attese da tutti. E c'è chi si scervella per scegliere le giuste parole per augurare buone feste ai propri cari. Per proporre quale consiglio e spunto di frasi che si potrebbero utilizzare, qui di seguito riportiamo una serie di esempi da cui poter attingere.

‘Che il Santo Natale ti porti fra i doni tanta serenità’

‘Per queste Feste, l'augurio di vivere appieno lo spirito del Natale, rendere più solidi gli affetti e le amicizie e prepararsi al nuovo anno con meravigliose speranze. Tanti auguri’

‘Perché la magia del Natale possa rinnovarsi per te tutto l'anno, tanti auguri’

‘In questo giorno pieno di bontà e amore, il mio augurio è che tu sia sempre più felice’

'Che la pace del Natale possa essere il grimaldello per aprire tutti i cuori chiusi dall'odio, possa illuminare i sentieri della tua vita , anche i più oscuri. Auguri sinceri di Buon Natale'

‘Che questo periodo di Natale e prossimo anno ti permettano realizzare sogni, idee e progetti da lungo tempo pensati, portandoti tanta felicità. Buon anno nuovo’

‘È Natale una sola volta all'anno, ma tu sei sempre nei nostri pensieri e con tutto il cuore ti auguriamo ogni felicità per tutti i giorni dell'anno. Mille auguri di buone feste’

'Quando riceverai questo messaggio prova a chiudere gli occhi e a pensare alle cose più belle che ti sono capitate nella vita. Il mio augurio per questo Natale è che i momenti più belli possano moltiplicarsi all'infinito. Buon Natale 2016'

'A tutti quelli che l’anno scorso per Natale, mi hanno fatto gli auguri di Buon Natale, augurato un anno ricco di salute, felicità ed amore, voglio far sapere che non sono serviti a nulla. Per quest’anno sono invece più graditi soldi, assegni circolari, buoni spesa, ecc. Grazie a tutti per l’attenzione. Buon Natale'

'Trovare qualcuno a cui donare il cuore è il più bel regalo che possiamo farci. Buon Natale'

Ricette di Natale Vigilia e Pranzo 24-25

C’è ancora chi si chiede cosa cucinare per il pranzo di Natale? Tante le idee di ricette da portare in tavola, tra piatti della tradizione e qualche ricetta decisamente più originale. Se la cena della Vigilia di natale è solitamente a base di pesce, con il salmone che è uno dei protagonisti del menù natalizio, non dimentichiamo la possibilità di portare in tavola aragosta, scampi, gamberi e gamberetti. E così come il pesce, anche la pasta fresca la fa da padrona dei primi piatti natalizi: come primi per i menù natalizi si possono preparare cannelloni, fettuccine, lasagne, che si possono preparare classiche al ragù o anche alle verdure, o, ancora, con pesto e prosciutto, gnocchi, da condire con zucca e salsiccia, ravioli. E per i secondi, via libera a polpettoni di carne ripieni, pollo alla cacciatora, scaloppine al limone o ai funghi, o le sempre gradite cotolette; e per quanto riguarda i menù di pesce, via libera a branzino in crosta, spigole al sale, orate, fritture di calamari.

Per quanto riguarda i dolci natalizi da presentare nel menù di Natale, via libera a creatività: non mancheranno sulle tavole natalizie panettoni e pandori, che si potrebbero tranquillamente farcire con creme varie, ma si potrebbero anche preparare crostate, magari ripiene di nutella o anche le tradizionali alla frutta, il tronchetto al cioccolato ripieno di panna, tiramisù, semplice torta di pan di spagna con crema pasticcera.

Regali di Natale dell’ultimo, ultimissimo minuto

La corsa al regalo dell’ultimo minuto? Impossibile essere indecisi o perdere tempo: questa è la regola per l'acquisto del regalo natalizio lasi minute. Ciò significa dover andare sul sicuro: certamente per non sbagliare regali ad una lei, che sia mamma, moglie, amica, fidanzata, zia, si potrebbe pensare ad un capo di abbigliamento o una borsa, e perché no un gioiello. Decisamente graditi sarebbero anche trattamenti benessere e, per chi avesse la disponibilità economica, anche un bel week end, magari per due, in una spa. Si potrebbe regalare, sempre avendo disponibilità economiche, anche un bel week end per due in una capitale europea, viaggio che si può comodamente ed anche velocemente, organizzare su Internet grazie ai tanti siti di viaggio che propongono diverse offerte convenienti. Quest’ultima idea regalo last minute potrebbe andar bene anche per il proprio lui. Quando si parla di mondo maschile, però, si pensa anche subito alla tecnologia: perché non pensare di regalare, dunque, uno smartwatche, oggi tanto amati, o un tablet, o un consolle per videogiochi?