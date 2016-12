Frasi Auguri di Natale, Buone Feste 2016-2017, Capodanno immagini, sms, biglietti, foto, video, Ricette Natale, Regali Natale

Che si decida di inviare classici bigliettini o sms tradizionali o su Whats app, Facebook, Twitter, sembra che ormai per il periodo delle feste natalizie sia immancabile il pensiero di auguri da dedicare ai propri cari, tra amici e paranti. E spesso ci si chiede quale sia per il modo migliore per augurare buone feste e buon Capodanno nuovo. Non servono certamente grandi parole se le frasi vengono dettate dai sentimenti veri ma c’è chi pensa a voler mandare che siano più originali e divertenti.

Frasi auguri di Natale e buone Feste

La scelta di frasi da dedicare per un buon Natale e un buon anno nuovo è certamente ampia: per offrire qualche spunto a chi volesse qualche idea, proponiamo frasi come

Sei la stella cometa che illumina il mio cammino. Ti auguro una vita meravigliosa piena di amore e meraviglia. Buon Natale e felici feste

Buon Natale, questa notte ti auguro un Natale unico ed indimenticabile, speciale e gioioso

Servono persone speciali per salvare il mondo. Vero è che ne esistono poche ma voi certamente lo siete e contribuite con la vostra vita a spandere i semi del Natale nell'umanità. Amore, pace e serenità regnigno sovrane nelle vostre abitazioni. Buon Natale 2016 e buon anno 2017

Che il nuovo anno ti permetta di realizzare tutto quello che desideri sempre in compagnia dei tuoi affetti. Buon Natale e felice anno nuovo

Come dimenticare di fare un milioni di auguri ad una persona speciale che ha reso tutto il mio anno gioioso? Tanti auguri di buone feste amore feste

A voi che siete gli amori della vita, voi che mi avete insegnato tutto, voi che mi siete sempre accanto in ogni occasione e in ogni momento, a voi a cui mai devo chiedere ma che sempre date, auguro il meglio che questa vita possa ancora riservare a tutti noi. Auguri miei angeli di genitori

Auguri natalizi e di Capodanno con immagini, foto, video

Gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo possono certamente essere inviati anche con immagini, anche animate, foto e video che possono essere dei più romantici ma anche dei più divertenti ed originali. Ormai tramite Whats app o Facebook è diventato facilissimo inviare foto e video e per l’occasione natalizia si potrebbe pensare a realizzare foto e video dedicati proprio al Natale, che riportano immagini religiose o simpatiche, accompagnate da frasi di auguri, o simpatici animali vestiti da Babbo Natale.

Anche i video potrebbero essere realizzati da chiunque volesse inviare video di auguri, servendosi di una delle tante app ormai disponibili per smartphone o semplicemente scegliendo online quello che più piace, magari più simpatico e divertente.

Feste di Natale e ricette per Vigilia del 24 e pranzo del 25

Sbizzarrirsi in cucina nei giorni delle feste natalizie è abitudine di tanti, soprattutto di coloro che tanto amano cucinare ma che durante l’anno hanno spesso poco tempo per dedicarsi alla realizzazione di ricette un po’ più particolari. E sono proprio quelle che invece si potrebbe pensare di portare in tavola per la cena della Vigilia di Natale del 24 o per il pranzo del 25.

Qualche esempio? Per i primi, si potrebbero scegliere piatti classici, come pasta al forno, lasagne, tortellini, o cannelloni, o ravioli in teglia, o primi più ricercati come maccheroni gorgonzola e noci o fusilli in salsa di avocado, o un risotto fragole e champagne. Per i secondi, da quelli di carne a quelli di pesce, le idee possono spaziare da tacchino ripieno, polpettone ripieno di prosciutto, formaggio e funghi accompagnato da patate al forno, timballo di verdure con polpettine, a branzino in crosta, salmone ai funghi, lenticchie stufate con gli scampi.

Regali di Natale 2016 per lui e per lei

E poi immancabili per Natale i classici regali da far trovare sotto l’albero alla propria famiglia e ai propri amici: che siano per lui o per lei, sembra i doni tecnologici siano ormai tra i più graditi, da tablet a smartphone, ad accessori sempre più di ultima generazione, come i recentissimi AirPods, le nuove cuffie senza fili della Apple.

Classici e sempre apprezzati anche i regali di abbigliamento: per lei pensando soprattutto a borse o scarpe, ma anche ad un pellicciotto di quelli che tanto vanno di moda, per lui a giacche o maglioni particolari. E come non pensare ad un gioiello, che farà certamente sorridere ogni donna.

. Mancano pochi giorni a Capodanno 2017. La fine del 2016 sta arrivando e quale miglior di festeggiare con ricette per Capodanno tipiche ed originali? Vuoi qualche idea per Auguri di Capodanno originali? Ne trovi centinaia nelle nostre sezioni