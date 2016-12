Auguri di Natale e Buone Feste: 50 frasi originali, 50 frasi divertenti, 50 frasi simpatiche

AGGIORNAMENTO: Siete in cerca delle ultimissime novità più belle, divertenti, simpaitche ed originali sulle frasi per fare gli auguri di Natale più entusiasmanti della vostra 'carriera' di scrittori? Se non avete ancora trovato l'ispirazione giusta fermatevi qui e leggete. Troverete indicazioni che fanno al caso vostro.

Natale è una delle ricorrenze più sentite dell’anno. Al di là del valore religioso per i cristiani che celebrano la nascita di Gesù Bambino, figlio di Dio spedito sulla Terra dal Padre sotto le sembianze umane per salvare l’uomo dal peccato, i giorni che precedono e seguono il 25 dicembre sono davvero unici anche per chi non crede in nessuna divinità oppure pratica un’altra religione. Giorni che sono attraversati da quell’atmosfera magica che non si respira, fatte salve alcune circostante, durante tutto il resto dell’anno. Nemmeno in occasione di quella che è la festa principale della cristianità, la Pasqua di Resurrezione. Natale, nonostante ogni anno la fibrillazione consumistica che assale milioni di persone metta a dura prova quello spirito di condivisione ed amore reciproco che stanno alla base di questi giorni, rappresenta un conforto per l’animo delle persone, immerse nel tran-tran quotidiano e spesso incapaci di donare perfino uno sguardo, un sorriso, a chi non se la passa poi troppo bene. Sentimenti che arrivano da molto lontano e spiegano le tradizioni che sono legate al Natale e che affondano le radici addirittura durante l’Impero Romano quando, di questi tempi, si festeggiava Saturno, il dio dell’agricoltura e della prosperità. In quelle celebrazioni, che inauguravano l’anno solare, si era solite scambiarsi gli auguri per un anno all’insegna dell’abbondanza e della provvidenza. Ecco spiegato anche l’usanza di scambiarsi gli auguri di Natale. Un’occasione per evadere dai ritmi sempre più frenetici e per abbandonarsi a quella serenità che, da sola, può aiutare a concentrarsi su quello che di veramente importante esiste nella vita. L’amore per il prossimo, la semplicità, il rispetto, la fraternità. Insomma quei valori che Gesù Bambino ha indicato all’umanità nascendo al freddo e al gelo in una Capanna. Seneca diceva che il segreto della felicità non risiede nel piacere, ma nella virtù. Ecco, forse l’atmosfera natalizia può aiutare a scavare dentro il proprio animo alla ricerca dell’essenziale.

Le frasi più divertenti per dire Buon Natale alle persone più care

Ormai il countdown sta per esaurirsi. Gli ultimi granelli della clessidra segnano l’inesorabile scorrere del tempo. Mancano pochissime ore, infatti, al tanto atteso Natale e nelle famiglie italiane, ma non solo, fervono i preparativi per il cenone della vigilia di Natale e la scelta dei regali. Senza un biglietto con su scritta una frase adeguata di auguri di Buon Natale, però, il tentativo di rendere unici i vostri auguri, almeno quando sono rivolti alle persone più care, sarà destinato a fallire miseramente. Bisogna essere capaci di tenere fede alle aspettative di originalità quando si scrivono frasi e biglietti di auguri ad amici, parenti o colleghi di lavoro. Ecco alcuni suggerimenti che potrete utilizzare nel caso in cui la vostra creatività sia stata già ampiamente sfruttata, per scrivere frasi divertenti e suscitare l’ilarità di coloro che le riceveranno.

Notizia dell’ultima ora: Babbo Natale è influenzato e non riuscirà a fare il consueto giro per portare i regali ai bambini di tutto il mondo. Aperto il casting per sostituirlo. Invia la tua foto, hai buone possibilità di essere preso. La stazza è la stessa!!! Auguri. Per il giorno di Natale contribuisci a rendere più bella la tua città o il tuo paese. Non uscire fino al giorno della Befana!!! Buon Natale. Sei ancora in tempo per scrivere la letterina a Babbo Natale. Se non sai cosa chiedergli un consiglio te lo do io: fatti portare finalmente un cervello!!! Auguri di buon Natale. Non smettere mai di sognare e dedicati con tutto il cuore ai tuoi più grandi desideri. Lo sai che a Natale tutti i miracoli sono possibili, quindi lanciati e vivi la vita come hai sempre desiderato. Tanti carissimi auguri di buon Natale, amica/o mia/o! Mi piace ricordare le serate invernali passate a guardare film ma mi piace anche riguardare le foto delle nostre magiche notti d’estate. Per tutti questi attimi fantastici che hai saputo regalarmi, ecco i miei più sinceri auguri di Buon Natale! Che il tuo Natale possa essere davvero un momento felice e straordinario. Festeggia con i tuoi cari e apri il cuore ai pensieri positivi e pieni di speranza. Tanti auguri di Buon Natale da noi tutti.

Frasi di auguri simpatiche per esaltare la vostra creatività

Vorreste sorprendere parenti, amici e colleghi di lavoro con le frasi di auguri simpatiche e non scontate? Siete sulla strada giusta perché solo in questo modo riuscirete ad esaltare la vostra creatività e restare impressi negli occhi e nel cuore di chi riceverà auguri certamente originali. Proprio come siete voi. Ma se la vostra inventiva si è congelata per il freddo pungente di questi ultimi giorni non vi preoccupate. Ci siamo noi. Ecco alcune frasi che potranno venire in soccorso utilizzandole come ispirazione per i vostri auguri simpatici.

Il carbone costava troppo per regalartelo, anche se sei stato cattivello. Per questo ho pensato a farti questo dono, che mi è sembrato molto più bello e mi ha fatto risparmiare tantissimo denaro: tanti auguri di buon Natale. Buon Natale, Buon Capodanno, Buona Befana, Buona Pasqua, Buon Compleanno e Buon Ferragosto. Ecco tutti i miei auguri, così non dimenticherò di mandarteli al momento opportuno e tu non ti offenderai come ogni anno. Auguri! So di essere il regalo più importante della tua vita, ma mi sono fatto due calcoli ed ho notato che per potermi incartare avrei speso troppo. Goditi allora questo piccolo pensiero ed i miei migliori auguri per una persona speciale. Ogni anno, il 25 dicembre, si festeggia la nascita di Gesù Bambino. Possa quest’anno la sua luce riempire di pace e serenità il mare della tua anima. Quando riceverai questo mio messaggio prova a chiudere gli occhi e a pensare alle cose più belle che ti sono capitate nella vita. Il mio augurio per questo Natale è che i momenti più belli possano moltiplicarsi all’infinito. Natale vuol dire amore e semplicità. È proprio questi sentimenti che ti auguro di vivere nella tua vita. Che sia sempre all’insegna dei veri valori, quelli che rendono la vita degna di essere vissuta. Sereno Natale.

Scopri il modo più originale per augurare Buon Natale

Se avete intenzione di sorprendere con auguri semplici ma non banali, ma non sapete come fare non abbiate paura. Scoprite le ultimissime novità che vi proponiamo noi con le frasi più belle per augurare Buon Natale in maniera originale. Se vi sentite delle persone autentiche che non vogliono omologarsi, né tantomeno rischiare di inviare gli stessi auguri dello scorso anno, ma state vivendo un periodo di aridità creativa, niente panico, siete sulla pagina giusta. Ecco qualche idea che potrà fornirvi uno spunto nel caso siete a corto di ispirazione dopo le centinaia e centinaia di messaggi che avrete già scritto, per farvi apprezzare da amici, parenti, colleghi e colleghe di lavoro. Basta leggere questi suggerimenti che vi permetteranno di formulare gli auguri di Natale più originali della vostra vita. Un modo facile per adempiere con successo a quella che non è una semplice formalità, ma un modo per dimostrare affetto e stima a persone care.