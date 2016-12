Frasi Auguri di Natale e Buone Feste 2016-2017 con video, immagini,frasi,biglietti da pubblicare e scrivere su Facebook, WhatsApp

AGGIORNAMENTO: Frasi, immagini, video, biglietti. Come hai scelto di fare i tuoi auguri di Natale e Buone feste? Non lo sai ancora? Ahi ahi. Sei un po' in ritardo allora. Ma sei atterrato sulla pagina giusta. Qui potrai trovare i suggerimenti sulle ultime novità disponibili e condividere anche su Facebook, WhatsApp frasi, video e immagini che renderanno unico il Natale delle persone a te più care.

A Natale siamo tutti più buoni. Questo modo di dire, che impazza nelle festività natalizie, non è pronunciato a caso. Il Natale porta con sé un carico di buoni propositi che è difficilmente riscontrabile in altri periodi dell’anno. Alzi la mano chi, in questo particolare periodo dell’anno non abbia mai fatto i conti con la propria coscienza. È come sedersi al cinema e guardare un film in prima visione. Davanti agli occhi, inevitabilmente, scorre la pellicola di un anno trascorso ad inseguire sogni ed obiettivi, fermarsi a riflettere sui propri errori, gioire dei successi e lenire le ferite per le sconfitte. Un esercizio utile a conoscere meglio sé stessi come suggeriva la massima religiosa greca iscritta nel tempio di Apollo a Delfi, patrimonio della sapienza oracolare delfica. Fare i conti con la parte più intima e nascosta del proprio animo aiuta a capire anche meglio le persone che ci stanno intorno. Quelle che ci sono state sempre vicine e quelle che hanno deluso qualche aspettative. Quelle che, insomma, meritano gli Auguri di Buon Natale e Buone Feste. Se volete qualche aiuto per spronare la vostra creatività e avere spunti anche per fare i vostri auguri inviando video e immagini attraverso i canali social e la posta elettronica, siamo a vostra disposizione. Basta dare un’occhiata qui sotto.

Le migliori frasi di auguri di Natale e Buone Feste

Un altro anno si avvia alla conclusione portandosi dietro gioie, dolori, fatiche e soddisfazioni. I più impazienti stanno già dando inizio agli allestimenti del menù per il grande cenone di Capodanno, ma il calendario ricorda a tutti che bisogna festeggiare adeguatamente prima il Natale. Non c’è modo migliore però per entrare pienamente nello spirito di queste festività che inviare un messaggio di amore alle persone che più care. La consuetudine di pensare frasi di auguri di Buon Natale e Buone Feste serve proprio a questo. Un piccolo gesto, che spesso viene anche sottovalutato, ma che è in grado di infondere tanta gioia nel cuore di chi invia e riceve questo pensiero. Se volete ricercare una qualche ispirazione

Un altro anno sta per finire e vi auguro che il 2017 sia un anno migliore più ricco d’amore e di soddisfazioni per tutti. Buon Anno Nuovo. Che il nuovo anno possa portare nella nostra casa la gioia e la felicità in tutti i 365 giorni che verranno. Vi voglio bene. Buon capodanno e buon anno nuovo. Per questo 2017 vi auguro che Dio vi doni il conforto per ogni delusione della vita, la soluzione per ogni complicazione che dovesse presentarsi nel vostro cammino e la gioia per l’amore che ci lega. Buone feste e Buon Anno Nuovo. So di essere il regalo più importante della tua vita, ma mi sono fatto due calcoli ed ho notato che per potermi incartare avrei speso troppo. Goditi allora questo piccolo pensiero ed i miei migliori auguri per una persona speciale. Auguri. Buon Natale, Buon Capodanno, Buona Befana, Buona Pasqua, Buon Compleanno e Buon Ferragosto. Ecco tutti i miei auguri, così non dimenticherò di mandarteli al momento opportuno e tu non ti offenderai come ogni anno. Auguri. Natale è la festa della luce e dell’amore e io ti faccio i miei più sinceri auguri di vero cuore. Buon Natale. La voglia di festeggiare l’arrivo del 2017 sia il carburante che alimenta le tue speranze, i tuoi sogni e i desideri. E che il nuovo anno possa esserne incendiato regalandoti ogni soddisfazione che meriti. Buone Feste e buon Capodanno 2017. Sono passati tanti anni, ma la speranza, che poi è una certezza, di festeggiare insieme a te altri e sempre più prestigiosi traguardi che riuscirai a raggiungere anche nel 2017 che si appresta ad arrivare, resta immutata. Buon Anno Nuovo. Il Capodanno è l’occasione per fare un bilancio di quello che è stato e di augurare a una persona speciale come te il meglio anche per il futuro. Che il 2017 possa fare avverare tutti i desideri che conservi nel più profondo del tuo cuore. Buon Anno Nuovo e Buon 2017. Che le bollicine di questa notte magica di Capodanno accompagnino il tuo cammino lungo tutto il 2017. Un anno spumeggiante durante il quale tutti i tuoi desideri devono diventare realtà. Buone Feste.

I biglietti più belli da inviare alle persone più care

Non c’è cosa più brutta di trascorrere le festività natalizie lontani dai propri affetti più cari. Che si tratti dei propri familiari, amici o partner, la lontananza a Natale e a Capodanno è ancora più insopportabile. Per fortuna, a mitigare lievemente la tristezza, viene in soccorso la tecnologia che consente oggi di scrivere biglietti di auguri da inviare alle persone più care. Una possibilità che oggi si muove tra tradizione ed innovazione grazie alle potenzialità infinite del web. Una festa come il Natale non può prescindere dal fascino della tradizione. Gli auguri di Buon Natale e di Buone Feste rappresentano il cuore di una festa ancora in grado di tenere in ostaggio i cuori e le menti di milioni di persone. Frasi e biglietti possono essere spediti anche in maniera multimediale. Vi offriamo qualche indicazione per trovare i siti che offrono i biglietti più belli ed originali per stupire le persone a voi più care.

Fotor - È un sito una galleria di immagini personalizzabili per fare auguri simpatici ed originali. American Greetings - Offre l’editor migliore e più avanzato per creare i biglietti di auguri di buon Natale da stampare o da inviare via Emali o attraverso i social network più popolari. Justwink - Tanti templates diversi per poter personalizzare al meglio i vostri biglietti di auguri di Buon Natale e di Buon Anno Nuovo.

Video e immagini da condividere su Facebook e WhatsApp

Da qualche anno a questa parte, per fare gli auguri di Natale sono esplose tante modalità diverse per comunicare il proprio affetto e la propria stima alle persone più care e lontane. Farlo in tempo reale e accertarsi, come nel caso della doppia spuntata blu che caratterizza i messaggi inviati via WhatsApp nel momento della loro lettura, era una cosa impossibile da pensare solo qualche anno fa. Quando bisognava fare i conti con la posta, che puntualmente veniva ingolfata dai milioni di messaggi, biglietti e cartoline inviate in questo periodo, e calcolare anche il possibile, anzi quasi certo, ritardo per sperare nella puntualità. Adesso tutto è più facile grazie alla possibilità di condividere video e immagini su Facebook e WhatsApp. I video di auguri di Buon Natale, così come le immagini, possono essere addirittura personalizzati con i propri volti. Il sito www.jibjab.com offre, infatti, la possibilità di scegliere diverse storie e anche il numero dei protagonisti. Ogni personaggio si può personalizzare con le proprie foto. Il risultato finale, che si potrà condividere anche sui social, è davvero esilarante. Un modo davvero originale per fare gli auguri di Natale alle persone a cui si tiene di più. Stesso discorso per www.elfyourself.com. Un metodo forse meno innovativo, ma non per questo meno gradito per fare gli auguri di Natale è scegliere alcune immagini capaci di emozionare come e più delle parole. Figure corredate da frasi semplici ed immediate in grado di soddisfare le esigenze sia di chi la invia, sia di chi riceve un augurio che certamente rimane scolpito negli occhi e nel cuore. Le immagini più belle ed originali le potete trovare, tra i tanti che impazzano in Rete, su www.giphy.com e www.imgur.com.