11111 Auguri di Natale, Felici Feste di pace e amore frasi più belle con foto, video, immagini per chi si vuole bene

AGGIORNAMENTO: Se siete alla ricerca delle frasi più belle per augurare un Buon Natale a chi vuoi davvero bene non cambiare pagina. Qui potrai infatti trovare indicazioni propizie anche sulle foto, i video e le immagini più esclusive ed originali che trasformerano i vostri auguri in un regalo graditissimo. Non perdete altro tempo. Leggete e poi inviate.

Ogni anno ci si chiede quale possa essere il modo migliore per augurare buon Natale ai propri cari, tra amici e parenti, fidanzate, fidanzati, ma anche colleghi di lavoro e capi, per cui il messaggio di augurio deve avere certamente un tono più formale rispetto alle parole da dedicare a parenti e persone care cui si vuol bene. Il consiglio per fare gli auguri nel modo migliore è sempre quello di preferire parole che possano esprimere auguri sinceri: è così che non si sbaglia mai.

E sono diversi anche i modi in cui gli auguri vengono ormai inviati: c’è chi invia sms, messaggi su Whats App, post su Facebook o Twitter e chi preferisce scrivere due parole sui classici e più tradizionali bigliettini.

Frasi Auguri di Natale e felici feste

Per augurare un buon Natale e Felici feste a volte bastano semplici frasi come ‘Un felice Natale a te che sei nei miei pensieri’, ‘Ti auguro che queste Feste possano portarti il meglio, a te che meriti tutto il bene del mondo’, o 'Un caloroso augurio di buon Natale alla mia migliore amica, confidente, fidanzata, compagna e moglie, che riesce a farmi sempre sentire l'uomo migliore del mondo, offrendomi ogni giorno un motivo per essere sempre felice. Auguri', o ancora frasi come 'Non c'è bisogno che tu cerchi un regalo particolare per la festa di Natale: a me basta che ci sia tu vicino a me, come lo sei tutti i giorni. Per me ogni momento trascorso insieme a te rappresenta una Natale vero e proprio. Tantissimi auguri di buon Natale a te che mi scaldi sempre il cuore con la tua gioia'.

Si possono inviare auguri di buon natale alle persone cui si vuol bene anche con frasi simpatiche da dedicare a chi si vuol bene per auguri spiritosi come ‘Se qualcuno vestito di rosso ti rapisce e ti chiude dentro a un sacco non preoccuparti, probabilmente qualcuno ha chiesto un tesoro a Babbo Natale’, ‘I regali sono avvolti, le calze appese tutto quello che resta ora è il divertimento di una bella vacanza. Buon Natale’, ‘Complimenti che Natale fortunato, hai appena trovato lavoro, a breve arriveranno le altre renne ad aiutarti a trainare la Slitta di Babbo Natale’, ‘Ti auguro un buon Natale, un felice periodo di festa e una serena ripresa del lavoro il più tardi possibile’, ‘Perché la pace del Signore sia nei vostri cuori, a Natale e per sempre’, ‘In occasione di questo Natale, davanti al presepe chiederò a Gesù Bambino che vi doni pace, amore e serenità’.

Auguri Natalizi di pace e amore

Le frasi da dedicare per gli auguri di buon Natale, oltre che divertenti e più simpatiche, in perfetta armonia con la festa in arrivo, dovrebbero avere soprattutto toni più di pace e d’amore. L’amore del cuore per le persone amate ma soprattutto per celebrare la nascita di Gesù Bambino.

E in questo caso si potrebbero scegliere frasi di auguri e buone feste come ‘Perché la pace del Signore sia nei vostri cuori, a Natale e per sempre’, ‘In occasione di questo Natale, davanti al presepe chiederò a Gesù Bambino che vi doni pace, amore e serenità’, ‘Gioiamo insieme per la nascita di Gesù in questo giorno speciale. Auguri di buon Natale’, ‘Che il dolce momento dell'Avvento possa portare pace e amore nei cuori di tutti. Auguri di buon Natale e buone feste’.

Auguri di Buon Natale con foto, video, immagini

Gli auguri di Natale e Felici Feste di pace da dedicare alle persone cui si vuol bene si possono esprimere e inviare anche con foto, video e immagini. Girando sul web o vagando tra le app disponibili per tutti gli smartphone si possono facilmente trovare immagini natalizie spiritose, di carattere più religioso, romantiche, originali, magari anche animate, colorate o accompagnate da sfondi musicali, da completare magari con una frase particolare. E’ anche possibile, sempre attraverso app del proprio smartphone, creare video dedicati ad una persona del cuore, realizzando, per esempio, un collage di proprie foto da arricchire con dedica natalizia e cornice a tema, o cercare un video di auguri musicali. C’è solo l’imbarazzo della scelta.