11111 Frasi Auguri di Natale: dove trovare frasi divertenti, originali, religiose, divertenti su siti web migliori

AGGIORNAMENTO: Siete in preda a una crisi di panico perchè vi siete accorti che oggi è il 24 dicembre e voi non avete ancora pensato alle frasi di auguri di Natale da inviare ai vostri cari? Vi state chiedendo dove trovare frasi divertenti, originali, religiose, divertenti su siti web migliori? Allora potete fermarvi, siete sulla pagina giusta. Qui troverete le ultime novità per scrivere le frasi più belle, inedite ed originali.

Paese che vai, Natale che trovi, ma quella di fare gli auguri accomuna tutti. E in effetti, a spulciare le proposte del web, viene fuori come di siti validi in grado di suggerire le migliori frasi per il Natale 2016 ce ne sono in abbondanza. Non solo, ma di interessante c'è appunto la possibilità di diversificare il messaggio di auguri, da spedire via Facebook e WhatsApp, ma anche con un semplice messaggio sul cellulare, sulla base del tono da assegnare alla frase così come del destinatario.

Insomma, la frase di auguri può essere personalizzata se a riceverla è un amico anziché un parente, un collega di lavoro anziché un familiare. e poi, appunto, è possibile optare per una frase tradizionale e religiosa o una simpatica e divertente o addirittura una bella citazione d'autore per questo Natale 2016.

Auguri divertenti

Come da tradizione, ogni 25 dicembre si celebra dunque il Natale e così come accade in tutte le ricorrenze, anche in questa circostanza, chi ha bisogno di frasi originali e divertenti per fare gli auguri oppure di foto e cartoline simpatiche, non deve fare altro che rivolgersi al web. Con una semplice ricerca è possibile trovare le parole giuste da inviare con un messaggio di testo che non supera i tradizionali 160 caratteri, via WhatsApp o via posta elettronica. E naturalmente, ci sono le tante card elettroniche da inviare a spedire a tutti i contatti o da condividere sul proprio profilo Facebook con tutti gli amici reali e virtuali. Ma concentriamoci sulle frasi, invitando a consultare innanzitutto questa raccolta di messaggi sul Natale 2016 per individuare con maggiore facilità quello giusto.

Frasi Auguri Natale simpatiche. Finalmente sei riuscito a trascorrere il Natale con noi, tu che ogni anno sparisci misteriosamente e lasci quegli strani abiti rossi sparsi per tutta la casa. Tantissimi auguri di Buon Natale. PS: per il vestito che usi di Babbo Natale usa un buon ammorbidente per evitare che si possa restringere.

Auguri d'autore

Il sito frasiaforismi.com cerca di fare un passo in più e propone filastrocche, poesie e citazioni d'autore, come quelle di Gilbert Keith Chesterton. In prima fila per questo Natale 2016 c'è anche frasionline.it. In molti casi le frasi sono suggerite dagli stessi utenti. Anche per questa occasione, amando.it vuole dire la propria con decine di suggerimenti a tema, la maggior parte de quali suggerite dagli stessi lettori. Per chi preferisce qualcosa di nuovo, suggeriamo una visita al sito lascatoladeisegreti.it. Sul sito sms-pronti.com, le proposte non sono solitamente superiori della lunghezza standard di 160 caratteri così da permettere un solo invio via sms. Il sito pensieriparole.it, che si arricchisce delle frasi degli utenti, è molto interessante per la ricercatezza delle frasi.

Natale di amore. Natale non arriva solo il 25 dicembre, ma ogni volta che l’amore trionfa nel cuore degli uomini. Auguri sinceri perché il tuo cuore possa essere sempre inondato di amore.

Frasi e non solo

Siamo dunque a ridosso del Natale 2016 e puntuale come ogni anno si pone la questione di come fare gli auguri ovvero della ricerca delle parole più simpatiche e originali da inviare con un sms sul cellulare o via WhatsApp. Le risposte arrivano dalla Rete. Il sito bigliettieauguri.it, ad esempio, è tra i più completi per la varietà delle proposte e consente di avere a disposizione frasi ricercate. Da tenere presente anche iltuocruciverba.com su in cui sono presenti immagini scaricabili per WhatsApp. Frasi simpatiche e spiritose sono pubblicate sul sito reposton.it. Irresistibili proposte possono essere trovate anche su frasionline.it. Tra l'altro, è presente anche il conteggio delle dediche per ciascuna frase e tra le più condivise. Le cartoline elettroniche sono sempre molto gettonate, anche e soprattutto per il Natale 206 e così il sito carloneworld.it affianca e card digitali a una ricca collezione di frasi.

Per chi è alla ricerca di un breve messaggio di testo, da inviare via posta elettronica, WhatsApp attraverso lo smartphone o sulla bacheca di Facebook, suggeriamo di consultare il sito frasidolci.it. Per quanto riguarda i biglietti d'auguri da spedire online, associati a una bella frase sul Natale 2016, c'è auguri.it. C'è anche la possibilità di pubblicare una frase personale, oltre che di leggere le dediche di altri lettori. Il sito filastrocche.it si concentra invece su costruzioni più elaborate e con belle rime per bambini. Non vuole evidentemente essere da meno bellefrasi.com con frasi simpatiche, amorevoli, di amicizia e spiritose. Anche il portale aurorablu.it propone un'ampia selezione di poesie, cartoline, immagini e frasi.