Auguri di Buon Natale! Frasi, video, immagini, biglietti da inviare, stampare, scrivere

Fare gli auguri di Natale quando si hanno a disposizione centinaia a centinaia di modi tra frasi, video, immagini e biglietti a tema è decisamente facile. Non serve molto per fare colpo: basta calibrare il messaggio da spedire sulla base di chi lor riceve. Tra mamma e papà e colleghi di lavoro ci sarà pure qualche differenza! E poi occorre decidere con fare gli auguri. Anche in questo caso, lo spettro delle opportunità si è decisamente allargato e non esistono più solo i rapidi SMS di 160 caratteri da spedire sul cellulare. A farla da padrone sono adesso WhatsApp per un messaggio più personale e Facebook per uno pubblico in grado di raggiungere tutti i contatti. E in entrambi i casi, tutti i formati sono supportati tra frasi, video, immagini e biglietti. Basta appunto sceglierlo.

Le migliori frasi

La frasi con cui potere fare gli auguri sono oggettivamente così tante che è quasi un obbligo inviare un testo differente da quello dello scorso anno. Non si tratta di copiare, ma semplicemente di trovare quella frase per augurare Buon Natale che meglio ci rappresenta. Come dire, qualcuno dice al posto nostro quello che abbiamo in testa.

Frasi Auguri Natale religiose. Un altro Natale, un altro anno alle spalle: possa questo giorno speciale essere l'occasione per condividere con gli altri le tue gioie e dimenticare insieme ogni dolore. Auguri per un Santo Natale a te e famiglia.

Un altro Natale, un altro anno alle spalle: possa questo giorno speciale essere l'occasione per condividere con gli altri le tue gioie e dimenticare insieme ogni dolore. Auguri per un Santo Natale a te e famiglia. Frasi Auguri Natale originali. Quando riceverai questo mio messaggio prova a chiudere gli occhi e a pensare alle cose più belle che ti sono capitate nella vita. Il mio augurio per questo Natale è che i momenti più belli possano moltiplicarsi all’infinito.

Quando riceverai questo mio messaggio prova a chiudere gli occhi e a pensare alle cose più belle che ti sono capitate nella vita. Il mio augurio per questo Natale è che i momenti più belli possano moltiplicarsi all’infinito. Frasi Auguri Natale famose. Che la luce di Gesù Bambino venuto sulla Terra possa illuminare la tua vita riempiendola di amore. Buon Natale.

Video di elfi, renne e pupazzi di neve

I tempi cambiano e anche piuttosto rapidamente e così il senso del Natale è lentamente scivolato da quello tradizionale a quello più divertente e ludico. Tra le tante prove c'è la diffusione di quei video spritosi ed esilaranti con cui trasformarsi in elfi, renne e pupazzi di neve danzanti. Basta semplicemente caricare la propria foto.

Video con i propri volti. Una delle piattaforme più frequentate è jibjab.com. Il funzionamento è semplice: occorre scegliere il soggetto di Natale, eseguire l'upload della propria foto o dei propri amici e abbandonarsi al divertimento.

Una delle piattaforme più frequentate è jibjab.com. Il funzionamento è semplice: occorre scegliere il soggetto di Natale, eseguire l'upload della propria foto o dei propri amici e abbandonarsi al divertimento. Video classici sul Natale. Avete presente quelle atmosfere natalizie britanniche tra 800 e 900? Andate a fare un giro sul sito sito carols.org.uk se volete fare un tuffo indietro nel tempo tra favole animate e immagini del passato.

Immagini da inviare e condividere

Bello fare gli auguri con una immagine di Natale. Rappresenta infatti la sintesi perfetta tra profondità del messaggio e impatto. Anche su questo versante, la ricchezza è sterminata e basta solo saper scegliere.