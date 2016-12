Frasi auguri di Natale simpatiche e divertenti per biglietti, sms, Whatsapp con video e foto da collegare

A pochi giorni dal Natale ci si affretta non solo a comprare i regali per amici e parenti ma anche a pensare e scegliere le frasi migliori per augurare un felice Natale ai propri cari. Fare gli auguri di buon Natale può infatti essere semplicissimo, ma spesso non lo è, soprattutto quando si vorrebbe dire a qualcuno qualcosa che spesso si fa fatica ad esprimere cogliendo l’occasione ideale del Natale per farlo o quando invece si pensa di fare degli auguri un po’ diversi, non troppo romantici e sentimentali a più simpatici e divertenti. Le frasi di auguri di buon Natale si possono ormai inviare in ogni modo, tramite sms, email, su Facebook, Twitter e Whats app anche se ai più piace ancora ricevere i classici bigliettini d’auguri magari poi da conservare.

Frasi Auguri di Natale simpatiche e divertenti

E, come detto, è possibile fare gli auguri in maniera originale, con frasi simpatiche e divertenti che strapperanno certamente un sorriso. E si può scegliere tra esempi come 'Il troppo pensare a cosa scrivere nel biglietto mi ha lasciato senza parole e a momenti mi faceva esplodere il cervello e l'unica cosa che mi resta da dirti è tanti auguri di buon Natale 2016', ' Per una persona piccina avevamo pensato ad un piccolo regalo ma poi ci siamo detti che a natale tutti sono molto più buoni. Tantissimi auguri di buon natale e buone feste', 'Buon Natale, Buon Capodanno, Buona befana, Buona Pasqua, Buon compleanno e buon Ferragosto. Ecco tutti i miei auguri così non dimenticherà di mandarteli al momento opportuno e tu non ti offenderai come ogni anno'. Ma si possono scegliere anche frasi come ‘Che la magia del Natale possa riempirti il cuore di tanto amore e la pancia di tante speciali bontà. Auguri, ‘Possa tu trovare sotto l’albero tanta felicità e serenità e un bel dono prezioso magari da condividere. Ti auguro un felice Natale’.

Auguri Natalizi con video e foto

E’ possibile inviare auguri di Natale anche con video, foto, immagini, cartoline, anche animate, che si possono semplicemente scaricare da appositi siti internet e che aiutano a rendere speciali e originali gli auguri ai propri cari. Per gli amanti di video e foto, grazie alle tante app disponibili, è possibile creare video originali, divertenti o romantici, facendo, per esempio, un collage di foto, scegliendo diverse cornici, temi o anche musiche che si adattino al Natale, da inviare poi tramite Whats app. O si può semplicemente decidere di inviare una frase d’augurio di buon Natale 2016 collegata a foto o immagini particolari. E anche in questo caso si tratta di una idea che si può realizzare attraverso app dedicate e semplici da usare. Cartoline di Natale, anche animate, immagini particolari e sorprendenti si possono poi facilmente trovare anche girando sul web. Ci sono quelle che propongono immagini della tradizione religiosa, quelle che riportano proprio la nascita di Gesù, immagini di auguri di Natale Walt Disney con i classici personaggi Disney in tema natalizio. Non c’è dunque che il vero e proprio imbarazzo della scelta.

Chi desiderasse idee e consigli per frasi da dedicare, può consultare le nostre raccolte di frasi migliori per augurare auguri di Buon Natale 2016. Ed è possibile consultare una serie delle migliori ricette natalizie che potrebbero essere portate in tavole proprio in occasione della cena della Vigilia.