Auguri di Buon Natale frasi, video, foto oggi e domani ricette primi piatti, secondi, dolci, idee regali per lui e per lei

Tra frasi da scegliere per augurare un buon Natale ad amici e parenti, ricette per primi e secondi da portare in tavola per i giorni delle feste di Natale e regali da acquistare per parenti e amici più stretti, questi ultimi giorni prima del Natale sono davvero concitati per tantissimi italiani. Ma sono diverse le idee e i consigli che si possono avere per non sbagliare.

Auguri natalizi con frasi, video e foto

Gli auguri di buon Natale 2016 si possono inviare con frasi, video e foto dalle più romantiche alle più divertenti, dalle più classiche alle più originali. In ogni caso, basterà semplicemente pensare alla persona a cui si vogliono inviare gli auguri per scegliere le parole giuste. Chi volesse idee e consigli potrebbe scegliere tra frasi come

In questo giorno così speciale ci ritroviamo a celebrare la nascita della speranza nei nostri cuori. Tanti auguri per un sereno Natale Le strade si illuminano, le campane suonano, i cuori si scaldano in questo momento speciale. Tantissimi auguri di Buon Natale e buone feste Alla mia dolce fidanzata, che questo regalo possa illuminarti così come tu fai con me durante i giorni trascorsi insieme. Ti auguro un felice Natale che sia indimenticabile. Auguri amore mio Se il Natale fosse una festa di tutti i giorni, sono sicuro che tu faresti il possibile per poterla rendere unica giorno dopo giorno. Tantissimi auguri di buon Natale

Per chi volesse fare auguri di natale in maniera più divertente e spiritosa, potrebbe scegliere tra frasi come

Il carbone costava troppo per poterlo regalare, anche se sei stato cattivello. Per questo ho pensato di regalarti un semplice pensiero che mi ha fatto risparmiare davvero tanto. Tantissimi auguri di buon Natale e buone feste So di essere il dono più importante della tua vita ma mi sono fatto due calcoli e ho notato che per potermi incartare avrei speso tantissimo denaro. Goditi quindi questo piccolo pensiero e i miei migliori auguri di Natale per te che sei una persona speciale.

Ricette primi e secondi piatti e dolci per Natale

Per la cena del 24 dicembre e il pranzo del 25 dicembre giorno di Natale si possono portare in tavola ricette di piatti i più diversi, dai menù a base di carne ai menù a base di pesce, tipici del Natale. Per menù a base di pesce, come primi si possono portare in tavola risotto ai frutti di mare, orecchiette con le vongole, linguine con l’astice e pomodorini freschi o con gli scampi; passando ai secondi di pesce, si potrebbe essere l’imbarazzo della scelta, da spigole al sale con olive nere, a seppie ripiene, frittura mista.

Chi non amasse il pesce e dovesse invece cucinare menù a base di carne, come primi potrebbe portare in tavola classiche pasta al forno o lasagne, ideali soprattutto se si è in tanti, ma anche dilettarsi con qualcosa di più speciale e particolare come risotto fragole e champagne o speck e funghi, scegliendo per secondo un’altrettanto particolare anatra all’arancia o un arrosto di maiale in crosta.

Certamente immancabili sulle tavole degli italiani a fine dei pasti i dolci: che siano della tradizione natalizia di ogni regione o dei più moderni dolci in stile americano, certamente non mancheranno. E tra le idee da realizzare, si potrebbe pensare a classici tiramisù, tradizionali panettoni e pandori che si possono farcire con crema pasticcera o chantilly, senza dimenticare crostate di pasta frolla con crema chantilly o al cioccolato.

Idee regali di Natale per lui e per lei

Diverse anche le idee regalo sia per le proprie lei, che si tratti di mamme, amiche, fidanzate, mogli, sia per i propri lui, da papà a mariti, fidanzati, amici. Per i tecnologici, sia lei che lui, la prima idea potrebbe essere quella di regalare tablet, ormai tanto amati, o, se si avessero disponibilità economiche, si potrebbe regale uno degli smartphone di ultima generazione, senza dimenticare console come PalyStation. Un regalo adatto sia per lei che per lui potrebbe essere anche quello di un week end fuori, in una città d’arte italiana, in una località di montagna, molto suggestiva in questo periodo dell’anno, o in una capitale europea.

Chi avesse bisogno di idee per frasi di auguri da inviare. può consultare le nostre raccolte di frasi migliori per augurare auguri di Buon Natale 2016. Insieme alle migliori frasi, proponiamo anche una serie di ricette da portare in tavola per la sera della Vigilia del 24 e il pranzo di Natale del 25 dicembre.