Frasi Auguri di Buon Natale e Capodanno 2016-2017 a figli, amici, mamma, papà, nonni, fidanzati

Bello scoprire come se c'è una costante nelle feste di fine anno, siano esse quelle di Natale o di Capodanno, è la tradizione di farsi gli auguri. Che poi siano fatti di persona o attraverso Facebook o WhatsApp è un altro conto. A cambiare sono invece le tradizioni locali. In Inghilterra, ad esempio, i bambini, dopo aver scritto la letterina a Babbo Natale, la gettano nel fuoco, affinché i loro desideri possano andare su per il camino ed essere letti durante la sua visita notturna. In Francia, Babbo Natale non lascia i regali sotto l'albero, come in Italia e nei Paesi anglosassoni, ma dentro le scarpe dei bambini. In Egitto meglio evitare i fiori, generalmente donati in occasioni di matrimoni, e porgere i doni con la mano destra. In Brasile è usanza regalare fiori, cioccolata, vino, whisky o dei libri e mettere al bando colori come il viola e il nero, considerati di cattivo auspicio, al pari di coltelli, tagliacarte e forbici.

Le frasi più adatte

Sono tanti i siti che fanno da punto di riferimento per fare gli auguri di Buon Natale a figli, amici, mamma, papà, nonni, fidanzati. Anzi, in alcuni casi le parole sono suggerite dagli stessi utenti, ma naturalmente le proposte abbandonano e ce ne sono per tutti i gusti. Ci sono poi alcune piattaforme che raccolgono citazioni d'autore sul Natale 2016, sempre adatte per aprire un piccolo varco per riflettere. Insomma, se c'è qualcosa che non manca sono proprio le proposte per fare gli auguri in vitsta del Natale e poi, a distanza di meno di una settimana del Capodanno. Si tratta forse dei due principali appuntamenti dell'anno che riuniscono tutti nel segno della festa. Qualcuno preferisce dare un accento più tradizionali, altri più divertente e simpatico, ma l'importante è non dimenticarsi di fare gli auguri.

Frasi Auguri Natale per fidanzato. A volte penso al giorno in cui ci siamo conosciuti. Così diversi, così lontani, eppure il nostro amore è stato più forte di ogni difficoltà e ci vede oggi uniti nel giorno più bello dell'anno. Natale è proprio questo: lasciarsi sorprendere dall'amore. Auguri!

Che questo nostro primo Natale assieme possa non essere noioso ma possa essere felice e soprattutto che possa essere solo l'inizio di una relazione duratura che porterà a tantissimi risultati positivi sotto ogni punto di vista. Auguri al mio giovane amore che sarà in grado di rendermi sempre felice come non mai. Frasi Auguri Natale per amici. Mi hanno detto che la notte del 24 dicembre sarai impegnato. Siamo sicuri che non ti vedrò sfrecciare per il cielo a bordo di una slitta e con un vestito tutto rosso? Che questo Natale ti riservi tanta gioia e felicità, come quella che tu hai saputo regalarmi. Buon Natale amico caro.

Video da inviare

Anche un bel video da spedire il giorno di Natale per fare gli auguri può essere una valida alternativa. Anche per i bambini e i figli più giovani. Ad esempio, al di là dei filmati tradizionali, divertenti o religiosi poco importa, perché non inviare un video sulle differenti tradizioni nel mondo sul Natale? In Germania, ad esempio, si usa festeggiare San Nicola, che viaggia sul dorso di un mulo nella notte del 6 dicembre e lascia piccole sorprese ai bambini buoni di tutto il Paese. San Nicola visita anche i bambini nelle scuole e nelle case e in cambio i bambini preparano per lui qualcosa: dolci o una poesia recitata da un bambino o un disegno o una canzone.

Video di Natale facile da condividere. Non va perso di vista YouTube, per il semplice motivo che è una miniera da esplorare. Ecco cosa cercare: Il peggior Natale della mia vita, Barbie e il canto di Natale, Racconto di Natale, La banda dei Babbi Natale, Bianco Natale, Chiamatemi Babbo Natale, Il Mio Amico Babbo Natale, Caro Babbo Natale, Natale a 4 Zampe, La rivincita di Natale, I 12 desideri di Natale, Alla ricerca della stella del Natale.

Foto, immagini e card digitali

Sono tutte risorse gratuite e facilmente sfruttabili. Al pari di frasi e video anche su questo versante è altrettanto vario il panorama delle scelte. In fin dei conti card elettroniche, foto, immagini e biglietti sono in grado di sorprendere e di fare centro e anche per questo Natale 2016 sono tra le soluzioni da prendere certamente in considerazione. Di siti più popolari e adatti in ogni circostanza di festività privata e collettiva da qui a fine anno ce ne sono in abbondanza. Come al solito occorre solo fare la propria scelta.

Cartoline divertenti. C'è sicuramente il portale cartoline.it. Fra le opzioni speciali per questo Natale 2016 ci sono la scelta della data di invio della cartolina e la possibilità di ricevere copia del messaggio che verrà inviato al destinatario o un avviso quando saranno disponibili novità riguardanti le cartoline. Qualche esempio di scelta? Famiglia Pupazzi di Neve, Buon Natale dal Polo Nord, Auguri con gli zampognari, Auguri tenerissimi, Bambini natalizi, Buone feste con Diddl, Regali di Natale, Buon Natale ovunque tu sia, Babbo Natale Diddl, Il cane Yuma augura Buon Natale.

