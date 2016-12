Frasi, ricette, regali Auguri di Natale: divertenti, simpatici, originali

Quali sono le ultime idee per scegliere le frasi da inviare come auguri di buon Natale e buone feste ad amici e parenti? Quali ricette portare in tavola per la cena della Vigilia e il pranzo di Natale del 255? E quali le idee regalo last minute per chi ancora non avesse acquistato tutti i doni natalizi? Per i ritardatari del Natale, per chi, magari, è stato finora impegnato senza avere tempo per pensare ai preparativi natalizi, di seguito proponiamo una serie di consigli da cui prendere spunto sia per decidere le frasi di auguri da inviare, decisamente più divertenti e originali rispetto alle più tradizionali, sia per dare idee di ricette da portare in tavola in questi giorni di festa e di regali dell’ultimo minuto.

Frasi auguri natalizi divertenti, simpatiche, originali

Preferire parole originali, simpatiche e divertenti al posto delle classiche frasi romantiche e religiose per inviare tanti auguri di buon Natale ai propri cari. Spesso scegliere la migliore frasi di auguri risulta a tanti difficile, eppure esprimere tutto il proprio affetto dovrebbe essere una cosa decisamente semplice. Al posto di usare, però, le solite parole d’amore, molti preferiscono frasi che siano meno banali e più simpatiche per riuscire a strappare un sorriso al destinatario del messaggio di auguri. La sorpresa sarà poi scrivere un bigliettino di auguri magari ironico e spiritoso da accompagnare ad un regalo magari decisamente più prezioso e importante. Per chi non avesse idea di frasi simpatiche e divertenti da inviare per auguri di buon Natale, proponiamo qui di seguito una serie di esempi da cui prendere spunto.

'Buon Natale, Buon Capodanno, Buona befana, Buona Pasqua, Buon compleanno e buon Ferragosto. Ecco tutti i miei auguri così non dimenticherà di mandarteli al momento opportuno e tu non ti offenderai come ogni anno'

'Per le feste di Natale contribuisci a rendere più bella la tua città. Non uscire fino al giorno della Befana. Buon Natale'

'Sei ancora in tempo per scrivere la letterina a Babbo Natale. Sarebbe il momento di chiedergli un regali ben preciso: un cervello. Buon Natale'

‘Il 25 dicembre mi vestirei da babbo Natale solo per rapirti e metterti nel mio sacco. A te che sei il mio tesoro auguri tanti auguri di buon Natale 2016’

'A Natale, se fossi in te, mi prenderei un bellissimi regalo che probabilmente nessuno ti ha ancora regalato, un bel cervello nuovo di zecca per mettere quello vecchio in un cassetto, bello nascosto. Tanti auguri di buon Natale'

'Scommetto che mentre stai leggendo il mio biglietto, nella tua mente starai pensando: o no, ecco il solito augurio di Natale. Ma ecco che ti sorprendo e ti faccio gli auguri di buon Ferragosto, anticipati e meno scontati di quanto tu stessi potessi immaginare'

'Ogni Natale, che tu sia ingrassato o dimagrito, che abbia più capelli o meno dello scorso anno, o che la tua barba sia lunga o corta, è sempre un vero piacere riuscire a trascorrere questa santa festa insieme alla persona che riesce a rendermi felice giorno dopo giorno. Auguri di cuore di un felice Natale, marito mio'

'Messaggio dalla Lapponia: Babbo Natale sta arrivando a bordo della sua slitta con un carico di regali da consegnarti. Sono gli auguri da parte mia e della mia famiglia. Mi raccomando, pulisci il camino. Auguri di buone feste'

'Ho scritto una letterina a Babbo Natale nella quale gli ho chiesto di portarti una Ferrari, un conto milionario in banca, una villa con piscina e giardino alle Bahamas. Tanto mica esiste Babbo Natale. Ti devi accontentare dei miei migliori auguri per un sereno e felice Natale'

‘Che la magia del Natale possa riempirti il cuore di tanto amore e la pancia di tante speciali bontà. Tanti Auguri di buone feste’

Ricette per cene e pranzo di Natale

Che si decida di portare in tavola ricette tradizionali o originali, menù a base di pesce o di carne, certamente le ricette da preparare per queste feste natalizie sono decisamente tantissime. C'è solo imbarazzo della scelta che, chiaramente, dipenderà dai gusti. Per proporre alcuni esempi di menù da portare in tavola per la cena della Vigilia o il pranzo di Natale, si potrebbe pensare a primi classici come pasta al forno o linguine con astice e pomodorini, o tagliatelle con funghi porcini e pomodorini; secondi che possono essere a base di pesce, come tranci di salmone scottati aromatizzati, orate al forno, fritture di calamari, o a base di carne, che per le feste natalizie, sono soprattutto ripiene. Via libera a polli ripieni o polpettoni ma è anche possibile preparare un buonissimo arrosto al latte.

Regali di Natale

Che sia un regalo per lei o per lui, l’acquisto di un oggetto hi-tech farà certamente piacere agli amanti, chiaramente, del genere. Per idee last minute, si potrebbe pensare a uno smartwatch per lei o ad un tablet per lui. Per le amanti della cucina, si potrebbe pensare di regalare un corso di cucina professionale o, specificatamente, di cake design, ormai tanto in voga, come ad un set da cucina per la preparazione dei dolci. Come idea per un regalo di Natale originale per lui, semplicemente cercando sul web, si potrebbe prenotare un giro in pista con una Ferrari sul circuito di Castellletto di Branduzzo (PV) al prezzo di 49 euro (solitamente è disponibile al costo di 196 euro) o su una Lamborghini Huracan sul circuito di Franciacorta (BS), al prezzo di circa 85 euro.