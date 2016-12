Frasi tanti Auguri di Buon Natale e Buone Feste: come dirlo con frasi, video, foto, immagini

C'è ancora tutto il tempo per trovare la frase migliore per fare gli auguri di Natale ad amici, colleghi di lavoro, familiari e parenti. Ma poi chi l'ha detto che gli auguri devono necessariamente passare dalle parole e da messaggi di testo? Anche e soprattutto grazie alle nuove tecnologie per cellulari, foto e video possono essere facilmente gestiti ovvero inviati tramite WhatsApp e Facebook o altri software di messaggistica istantanea.

Tra l'altro, molte delle proposte presenti sul web e che andremo a illustrare, non sono impegnative dal punto di vista del consumo di GB. Insomma, anche i filmati possono essere facilmente condivisi con amici qualunque sia lo strumento giusto.

Frasi da spedire

Ed ecco dunque che anche quest'anno arriva puntuale l'appuntamento con il Natale. Domenica è tempo di augurare una serena festa a tutte le persone che ci stanno vicine. A chi ha bisogno di frasi originali e divertenti con cui dire la propria in maniera originale, divertente, simpatica e allegra, il web propone un ampio ventaglio di possibilità.

Frasi Auguri Natale originali. In un momento storico così delicato il Natale deve ricordare che l’amore per il prossimo è l’unica arma per combattere il male. Ti auguro di essere inondato dall’amore e di rifletterlo in abbondanza anche sui tuoi parenti ed amici. Sereno Natale.

Buon Natale, Buon Capodanno, Buona Befana, Buona Pasqua, Buon Compleanno e Buon Ferragosto. Ecco tutti i miei auguri, così non vi scorderò di mandarteli al momento opportuno e tu non ti offenderai come ogni anno. Frasi Auguri Natale religiose. Un altro Natale, un altro anno alle spalle: possa questo giorno speciale essere l'occasione per condividere con gli altri le tue gioie e dimenticare insieme ogni dolore. Auguri per un Santo Natale a te e famiglia.

Video

Con una semplice ricerca è possibile trovare il video migliore da spedire via WhatsApp, Facebook o email ai propri contatti. In questo caso il successo è garantito perché una volta schiacciato play, sarà impossibile per chi lo riceve tirarsi indietro e non vedere il messaggio di auguri di Buon Natale fino in fondo.

Video tradizionali, anche con cartoni animati. C'è un bel sito da consultare, si chiama riversongs.com e tra le tante risorse che mette a disposizione ci sono molti video di Natale. Perché non perderlo di vista? Perché alcuni di questi filmati sono tratti da cartoni animati e magari riusciranno a strappare qualche lacrima.

C'è un bel sito da consultare, si chiama riversongs.com e tra le tante risorse che mette a disposizione ci sono molti video di Natale. Perché non perderlo di vista? Perché alcuni di questi filmati sono tratti da cartoni animati e magari riusciranno a strappare qualche lacrima. Video divertenti, Minions e non solo. Natale è anche divertimento, di quello puro e leggero. E così un sito come merryxmas2016.com con i suoi video divertenti sul Natale tra renne volanti, Minions e balletti inattesi può essere un buon modo per cercare le risorse giuste per gli auguri.

Foto e immagini

Perché non fare gli auguri con una simpatica cartolina digitale da inviare in maniera privata via WhatsApp o posta elettronica o in maniera pubblica sul profilo Facebook?