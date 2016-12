Auguri di Natale frasi da condividere, inviare, scrivere a chi ci si tiene davvero

Natale è il periodo preferito per scambiarsi i regali e condividere con le persone più care l’atmosfera magica dei giorni che precedono e seguono il 25 dicembre. Tra le consuetudini più amate da centinaia di migliaia di persone, c’è senza dubbio quella di scrivere frasi di auguri di Natale divertenti o spiritose da dedicare non solo ad amici e parenti, ma anche ai fidanzati, e ai colleghi di lavoro. Frasi che servono a condensare in poche righe i sentimenti di stima e di affetto che legano persone nella maggior parte dei casi lontane. In questi giorni di festa l’allegria diventa contagiosa e il buonumore prende il sopravvento. Con gli auguri natalizi divertenti si scambiano con amici e parenti battute sul Natale che allietano lo spirito dopo un anno trascorso tra lavoro, casa, ufficio e stress. Non c’è niente di più bello che condividere momenti di gioia con le persone più care. E le frasi di auguri di Natale sono il modo più semplice per dimostrare anche il proprio affetto con poche parole ma che devono essere calibrate con attenzione. La vastissima scelta di biglietti, cartoline e video, che si può facilmente consultare anche in Rete rende più bello ed innovativo il tradizionale scambio di messaggi spiritosi. Una frase può diventare ancora più originale grazie ad immagini simpatiche per Whatsapp e Facebook. Le frasi auguri di Natale divertenti sono di vario tipo e genere. Esistono sms semplici, come le brevi battute che lasciano di stucco il destinatario, come una freddura. O le dediche natalizie simpatiche, alcune anche in rima, che rievocano i simboli tipici della tradizione. Grazie alle applicazioni di messaggistica istantanea è davvero semplice personalizzare un messaggio. Come pure diventa immediata la condivisione degli auguri divertenti per Natale con tutti contatti Facebook e Whatsapp. Se cerchi qualche suggerimento oppure qualche spunto utile per le dediche da fare alle persone più care non risparmiarti. Sei sulle pagine giuste. Un solo pensiero, se scritto con il cuore, può lenire la tristezza per non poter trascorrere le vacanze in compagnia e soddisfare più di qualsiasi regalo. Ma bisogna pensare bene a cosa scrivere e soprattutto bisogna evitare di riciclare messaggi già inviati oppure copiati in malo modo a destra e a manca. In questi casi sarebbe meglio non scrivere niente.

Le più belle frasi divertenti

Natale ormai è dietro l’angolo sale anche l’irresistibile voglia di inviare le più belle frasi divertenti per augurare un Buon Natale e Buone Feste alle persone che si amano in particolar modo. Non sarà facile scriverne sempre di nuovi, inediti e soddisfacenti. Se siete entrati nel tunnel delle banalità vi offriamo una exit-strategy semplice ed immediata pubblicando alcune delle frasi più belle che renderanno i vostri auguri unici e indimenticabili.

Per il giorno di Natale contribuisci a rendere più bella la tua città o il tuo paese. Non uscire fino al giorno della Befana!!! Buon Natale. Sei ancora in tempo per scrivere la letterina a Babbo Natale. Se non sai cosa chiedergli un consiglio te lo do io: fatti portare finalmente un cervello!!! Auguri di buon Natale. Notizia dell’ultima ora: Babbo Natale è influenzato e non riuscirà a fare il consueto giro per portare i regali ai bambini di tutto il mondo. Aperto il casting per sostituirlo. Invia la tua foto, hai buone possibilità di essere preso. La stazza è la stessa!!! Auguri.

Frasi di auguri simpatici da condividere

Se vuoi sorprendere parenti, amici e colleghi di lavoro con degli auguri simpatici da condividere con le persone più care sei sulle pagine giuste. Se la tua inventiva si è congelata per il freddo non ti preoccupare. Ci siamo noi. Ecco alcune frasi che potrai utilizzare come ispirazione per i tuoi auguri simpatici.

Il carbone costava troppo per regalartelo, anche se sei stato cattivello. Per questo ho pensato a farti questo dono, che mi è sembrato molto più bello e mi ha fatto risparmiare tantissimo denaro: tanti auguri di buon Natale. So di essere il regalo più importante della tua vita, ma mi sono fatto due calcoli ed ho notato che per potermi incartare avrei speso troppo. Goditi allora questo piccolo pensiero ed i miei migliori auguri per una persona speciale. Buon Natale, Buon Capodanno, Buona Befana, Buona Pasqua, Buon Compleanno e Buon Ferragosto. Ecco tutti i miei auguri, così non dimenticherò di mandarteli al momento opportuno e tu non ti offenderai come ogni anno. Auguri!

Scrivere e inviare auguri originali

Sorprendere con auguri semplici e non banali, non è facile, anche se rappresenta l’unico modo per rimanere impressi nella mente del destinatario degli auguri che ricorderà sicuramente le frasi più originali e non quelle che sanno di deja-vù oppure quelle riciclate o peggio ancora copiate. Scrivere ed inviare auguri originali è quindi una questione di primaria importanza. Se vi sentite delle persone originali e volete dimostrarlo anche scrivendo delle frasi di auguri di natale che rispecchiano questa vostra dote siete sulla pagina giusta. Ecco qualche idea dalla quale potrete trarre ispirazione nel caso ne siate a corto dopo centinaia e centinaia di messaggi che avrete già scritto, per farvi apprezzare da amici, parenti, colleghi e colleghe di lavoro. Basta leggere questi suggerimenti che vi permetteranno di formulare gli auguri di Natale più originali della vostra vita. Un modo facile per adempiere con successo a quella che non è una semplice formalità, ma un modo per dimostrare affetto e stima a persone care.

Natale è la festa della luce e dell’amore e io ti faccio i miei più sinceri auguri di vero cuore. Buon Natale. Anche quest’anno il 25 dicembre è arrivato e tanti regali sotto l’albero ti ha portato. Io ti faccio un augurio grande e speciale per un Santo e Sereno Natale! Natale vuol dire amore e semplicità. È proprio questi sentimenti che ti auguro di vivere nella tua vita. Che sia sempre all’insegna dei veri valori, quelli che rendono la vita degna di essere vissuta. Sereno Natale.

Auguri di Buon Natale alle persone a cui si tiene davvero

Nella vita esistono persone speciali. Diverse. Che non ci hanno mai lasciati soli, nel bene e nel male, nei successi, nelle avversità e nel dolore. Scrivere frasi di Auguri di Buon Natale alle persone a cui si tiene davvero è un compito molto difficile. Non si può essere scontati, nè banali. Si vorrebbe affidare alla propria creatività il pensiero di gratitudine e di affetto che però spesso tale resta. Per aiutare a scolpire il pensiero per tirarne fuori la vera essenza ecco una puc