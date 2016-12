Frasi Auguri Natale, Buone Feste, Felice Anno e Capodanno 2016-2017: 30 frasi divertenti, 30 foto simpatiche, 30 video originali

Natale è una delle ricorrenze più sentite dell’anno sia per i cristiani che per i laici e i non credenti. L’atmosfera magica che si respira nei giorni che precedono il 25 dicembre e anche quelli successivi. L’unica festa in grado di sciogliere la freddezza che ha ridotto le occasioni di scambio e di socialità i rapporti umani durante una quotidianità che spesso non lascia scampo. I ritmi serrati che scandiscono il lavoro, poi le faccende domestiche, badare alla casa e per chi ce l’ha anche alla famiglia, rappresentano un tran tran dal quale è difficile sfuggire. Ma Natale è diverso. Natale rasserena gli animi. È una festività che ha ispirato scrittori, poeti, commediografi. Quell’atmosfera magica che si respira solo nei giorni che precedono il Natale, nonostante ogni anno la fibrillazione consumistica che assale milioni di persone, rappresenta un balsamo per l’animo che può perdersi finalmente nel. Un’occasione per riuscire ad evadere dai ritmi che diventano sempre più frenetici e per abbandonarsi a quella serenità che, da sola, può aiutare a concentrarsi su quello che di veramente importante esiste nella vita. L’amore per il prossimo, la semplicità, il rispetto, la fraternità. Insomma quei valori che Gesù Bambino ha indicato all’umanità nascendo al freddo e al gelo in una Capanna. Seneca diceva che il segreto della felicità non risiede nel piacere, ma nella virtù. Ecco, forse l’atmosfera natalizia può aiutare a scavare dentro il proprio animo alla ricerca dell’essenziale. Augurare Buon Natale con il cuore a chi vogliamo bene rappresenta quasi un dovere.

Le frasi più belle per fare auguri indimenticabili a chi vogliamo bene

Mancano ormai poche ore all’arrivo di Natale. Il countdown è implacabile e sta correndo veloce verso il 25 dicembre, giorno in cui la cristianità occidentale (quella orientale festeggia il 7 gennaio) festeggia la nascita di Gesù Bambino. Non fatevi cogliere impreparati arrivando all’appuntamento senza aver pensato nemmeno a una frase di auguri di buon Natale ad amici, parenti o colleghi di lavoro. E se proprio non riuscite a sbloccare la vostra fantasia e il vostro estro, provate a seguire qualche nostra piccola indicazione. Qui sotto troverete alcune delle frasi più belle per fare auguri indimenticabili a chi vogliamo bene che potrebbero accendere la scintilla alla vostra creatività consentendovi di disimpegnarvi al meglio nell’espletamento di un rito che si trascina, adattandosi al cambiamento dei tempi, attraverso i secoli. Ecco alcuni suggerimenti che potrete utilizzare nel caso in cui la vostra creatività sia stata già ampiamente sfruttata, per scrivere frasi divertenti e suscitare l’ilarità di coloro che le riceveranno.

Per il giorno di Natale contribuisci a rendere più bella la tua città o il tuo paese. Non uscire fino al giorno della Befana!!! Buon Natale. Sei ancora in tempo per scrivere la letterina a Babbo Natale. Se non sai cosa chiedergli un consiglio te lo do io: fatti portare finalmente un cervello!!! Auguri di buon Natale. Notizia dell’ultima ora: Babbo Natale è influenzato e non riuscirà a fare il consueto giro per portare i regali ai bambini di tutto il mondo. Aperto il casting per sostituirlo. Invia la tua foto, hai buone possibilità di essere preso. La stazza è la stessa!!! Auguri. Buon Natale, Buon Capodanno, Buona Befana, Buona Pasqua, Buon Compleanno e Buon Ferragosto. Ecco tutti i miei auguri, così non dimenticherò di mandarteli al momento opportuno e tu non ti offenderai come ogni anno. Auguri! Natale è la festa della luce e dell’amore e io ti faccio i miei più sinceri auguri di vero cuore. Buon Natale. Anche quest’anno il 25 dicembre è arrivato e tanti regali sotto l’albero ti ha portato. Io ti faccio un augurio grande e speciale per un Santo e Sereno Natale!

Come fare per augurare Buon Natale con foto ed immagini

Non solo frasi, il mezzo certamente più utilizzato fino a qualche tempo fa, per inviare i propri auguri di Buon Natale e di felice anno nuovo. Oggi l’avvento dei social-network ha cambiato decisamente lo scenario in maniera tanto repentina, quanto profonda. Si possono condividere con le persone che si amano anche i biglietti di auguri, le immagini e le foto attraverso i social o la posta elettronica. Il modo migliore per superare le distanze che spesso separano amici o familiari. Una possibilità importante per chi vuole lenire anche solo con l’immaginazione il dolore per la lontananza. Qui di seguito potrete leggere come fare per augurare Buon Natale con foto ed immagini alle persone a cui siete più legate. Se si è iscritti a Facebook si può addirittura consultare l’applicazione che permette di inviare le cartoline elettroniche presenti sul social network. Di seguito vi segnaliamo i siti e le applicazione che vi permetteranno di scegliere soluzioni innovative, simpatiche, facili da utilizzare e personalizzabili, per fare una figura eccezionale con le persone a cui tenete di più, quando invierete i vostri auguri di Natale o di Capodanno.

Fotor - È un sito una galleria di immagini personalizzabili per fare auguri simpatici ed originali. Doozycards - Tante cartoline gratuite di auguri da inviare ai tuoi amici e suddivise in varie categorie: Compleanno, Natale, Buon Anno Nuovo. Justwink - Tanti templates diversi per poter personalizzare al meglio i vostri biglietti di auguri di Buon Natale e di Buon Anno Nuovo. Mes Cards - La cosa più comoda di questo sito è che, pur essendo in lingua inglese, si può personalizzare in tante lingue usando tanti templates diversi e scenari personalizzabili Drogbaster - Fare i vostri auguri utilizzando un biglietto virtuale sarà semplice e divertente. Got Free Cards - Qui troverete semplici cartoline colorate e a doppia pagina che potrete personalizzare con testo ed immagini e, successivamente, potrete anche stampare comodamente con la vostra stampante. American Greetings - Offre l’editor migliore e più avanzato per creare i biglietti di auguri di buon Natale da stampare o da inviare via Emali o attraverso i social network più popolari

Video per augurare Buon Natale con il cuore

Quello che è chiaro è che oggi non basta più inviare semplici bigliettini d’auguri o frasi ad effetto per essere riconosciuti leader in un mondo dove la comunicazione ha assunto un ruolo davvero imprescindibile. Se volete uscire dall’anonimato degli auguri 1.0 e passare anche voi nel mondo 2.0 se non addirittura 3.0 e dimostrare la vostra originalità e la vostra voglia di stupire con effetti speciali, dovete cimentarvi con l’invio di video divertenti ed originali alle persone più care alle quali avete deciso di fare i vostri auguri di Natale. Non potete inviare auguri scontati, quelli che si perdono nel magma indistinto degli auguri anonimi, omologati, che spesso non vengono neppure letti dai destinatari non per una scarsa volontà, ma più probabilmente perché già sommersi da un numero esorbitante di auguri. Abbiamo pensato allora che una mini-guida efficace e divertente con i migliori siti su cui trovare i video di Buon Natale più esilaranti che possono essere anche personalizzati con i vostri volti e quelli dei vostri amici, poteva fare al caso vostro. Se volete stupire con effetti speciali i vostri amici, i parenti o i colleghi e colleghe di lavoro, inviando video per augurare Buon Natale con il cuore siete sulla pagina giusta. Il sito www.jibjab.com rende possibile scegliere tra storie diverse con un numero di protagonisti, personalizzabili con la propria foto e quella delle altre persone che deciderete di includere nel video può variare fino a un massimo di cinque. Ogni personaggio si può personalizzare con le proprie foto. Il risultato finale, che si potrà condividere anche sui social, è davvero esilarante. Un modo davvero originale per fare gli auguri di Natale alle persone a cui si tiene di più. Portablenorthpole.com ed elfyourself.com sono altri siti che potranno offrirvi spunti interessanti.

