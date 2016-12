Stupire e meravigliare con Auguri di Natale: 10 frasi allegre, 10 frasi originali, 10 frasi simpatiche

Dalle frasi più classiche frasi per scrivere un bigliettino di auguri, anche formale, alle frasi più allegre, originali e divertenti da inviare via email, sms,tramite Facebook o Whats app o di accompagnamento a classici bigliettini da far trovare insieme ai regali di Natale sotto l’albero: qualsiasi sia la scelta della frase di auguri da scrivere ad amici e parenti per augurare buon Natale e buone feste, l’importante è scegliere le parole più giuste per esprimere tutto il proprio bene e il proprio bene. C’è chi, però, invece delle solite frasi d’amore, preferisce esprimere affetto e fare gli auguri in maniera più allegra e simpatica. E in questo caso sono diverse e tantissime le idee di frasi che si possono dedicare ai propri cari.

Auguri natalizi 10 frasi allegre

Non tutti, però, hanno le idee chiare su come fare gli auguri in maniera allegra ed è per questo motivo che di seguito proponiamo una scelta di 10 frasi più allegre da cui poter prendere spunto per l’invio di auguri natalizi.

'Il Natale è annullato. Ho detto a Babbo Natale che sei stato bravo quest'anno e lui è morto dal ridere. Buon Natale e buon feste'

'Giuseppe e Maria hanno chiesto a Babbo Natale di ritrovare l'asinello ed hanno offerto una taglia di 500 euro. Se non mi offri di più gli dico dove trovarti. Buon Natale'

'A Natale siamo tutti più buoni. Se uno ti ruba il posto auto non rigargli la fiancata ma scrivigli Buone Feste'

'Babbo Natale è influenzato e non riuscirà a fare il consueto giro del mondo per portare i regali. Aperto il casting per sostituirlo. Perchè non invii una tua foto? La stazza è la stessa. Buon Natale'

'Per le feste di natale contribuisci a rendere più bella la tua città. Non uscire fino al giorno della Befana. Buon Natale'

'Quest’anno ho capito perchè Babbo Natale è così allegro: fa’ visita alle persone solamente una volta l’anno e sa benissimo dove abitano le ragazze cattive. Tanti auguri di buone feste'

'In televisione hanno detto che la frenesia che mettiamo nel fare acquisti nei giorni di festa è inversamente proporzionata alla incapacità di esprimere affetto con le parole. Per fortuna io non ho questo problema. Tanti auguri a te caro amico'

'Sorridi leggendo queste parole di auguri, senza aspettare che insieme al bigliettin ci sia un regalo però perchè sono sicuro che per te le mie parole di grande amore sono già un gradissimo regalo. Auguri di bun Natale'

'Sai perché non ho bisogno di una candela a Natale? Perché sei tu la mia luce. Buon Natale'

'Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta. Auguri' (Harlan Miller)

Frasi auguri di buon Natale 10 frasi originali

Tra frasi divertenti e citazioni famose, filastrocche e poesie, sono diverse le idee di frasi originali per inviare gli auguri di buon Natale e buone feste ad amici e parenti. Chi volesse qualche spunto, può semplicemente leggere di seguito le 10 migliori frasi più originali selezionate per voi tra cui scegliere.

'Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo ed ecco tutto è più dolce e più bello. Tanti auguri di buone feste'

'Il Natale è magia, è lo stupore negli occhi dei bambini e i tuoi si illuminano ogni anno come i loro. Auguri amore mio'

'Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi’ (Charles Dickens)

'E’ bene tornar bambini qualche volta e non vi è miglior tempo che il Natale, allorché il suo onnipotente fondatore era egli stesso un bambino' (Charles Dickens)

'E’ venuto un angioletto e mi ha dato un biglietto. A carattere cubitale c’era scritto… Buon Natale'

'Per fare un albero di Natale ci vogliono tre cose: gli ornamenti, l’albero e la fede nel futuro. Auguri'

'Ci siamo quasi, il Lieto Evento sta per essere annunciato, che l’Altissimo possa Benedire ed Illuminare la nostra e tutte le famiglie del mondo. I miei migliori auguri di Natale

'Lascia che lo spirito del Natale possa accarezzarti la mente, lascia che la gioia del Natale possa toccarti lo spirito, ma soprattutto lascia i miei regali in bella vista in modo che possa trovarli subito senza aprire quelli degli altri. Infiniti auguri di un sereno Natale'

'Amo la neve per la stessa ragione per cui amo il Natale: unisce le persone, mentre il tempo si ferma. Le coppie che si tengono per mano serpeggiano pigramente per le strade e bambini tirano le slitte e si inseguono con le palle di neve. Nessuno sembra essere in corsa per sperimentare qualcosa di diverso dalla gloria del giorno. Auguri' (Rachel Cohn)

'Hai notato com'è strano il Natale? E' il compleanno di Gesù ma siamo noi a scambiarci i regali. Bè direi che non essendo il tuo di compleanno si può fare a meno del regalo ma non certo degli auguri. Buon Natale e felici feste'



Auguri di buon Natale 10 frasi simpatiche

Per frasi di auguri che sappiamo far sorridere amici e parenti, da inviare tramite sms o via Whats app, di seguito proponiamo 10 esempi delle migliori frasi più simpatiche da inviare e tra cui poter scegliere.