Auguri di Natale frasi mai banali, video e foto personalizzabili divertenti e simpatiche

Cresce l'attenzione sui migliori modi per fare gli auguri in vista delle feste di fine anno, Natale in prima battuta, con un SMS ma anche via Facebook o WhatsApp. E come è facilmente riscontrabile, la varietà è così ampia che si rende necessario disporre di una bussola con orientarsi. Un po' come succede con le differenti tradizioni da Paese a Paese.

In Cina, ad esempio, i regali devono essere avvolti in carta semplice, che può essere di colore rosso, oro, giallo o rosa, ma mai blu, bianca, grigia o nera. Orologi, sandali e fazzoletti sono collegati con i riti funebri, quindi meglio regalare altro. I doni vengono offerti e ricevuti utilizzando entrambe le mani e non vengono aperti immediatamente. In Spagna, i doni ai bambini non arrivano nella notte tra il 24 e il 25 dicembre portati da Babbo Natale o da Gesù Bambino, ma il 6 gennaio con i Re Magi.

Frasi mai banali

Poche ore al Natale 2016 in programma quest'anno domenica. Quali sono le parole più simpatiche per fare gli auguri con originalità e leggerezza con un SMS sul cellulare o con un rapido ed efficace messaggio via WhatsApp? Il web è dunque la miniera in cui trovare le soluzioni più adatte per ogni circostanza e per ogni destinatario,

Frasi Auguri Natale parenti. Le renne galoppano nel cielo e un grasso signore vestito di rosso porta doni in tutto il mondo. Ti auguro che la magia di questo giorno speciale ti accompagni e ti riempia di gioia.

Le renne galoppano nel cielo e un grasso signore vestito di rosso porta doni in tutto il mondo. Ti auguro che la magia di questo giorno speciale ti accompagni e ti riempia di gioia. Frasi Auguri Natale per fidanzato. Le difficoltà le affrontiamo, i nemici li combattiamo, i dubbi li risolviamo, perché tu ed io insieme siamo una forza della natura, ma oggi è un giorno speciale e allora festeggiamo! Buon Natale amore mio. Ti amo!

Le difficoltà le affrontiamo, i nemici li combattiamo, i dubbi li risolviamo, perché tu ed io insieme siamo una forza della natura, ma oggi è un giorno speciale e allora festeggiamo! Buon Natale amore mio. Ti amo! Frasi Auguri Natale per fidanzata. Un Natale speciale è quello che ti meriti e lo stesso vale pr il regalo: mi sono proprio spremuto le meningi per questo dono visto che nessuno era bello quanto lo sei tu e soprattutto entusiasmante sotto ogni punto di vista. Tantissimi auguri di buon Natale al mio unico e vero amore.

Video e foto personalizzabili

Se il conto alla rovescia per il Natale 2016 può ufficialmente iniziare, qual è il modo più originale e divertente per far gli auguri anche in questa occasione? Come riuscire a essere simpatici e lasciare il segno? La risposta sono i video, da condividere su Facebook e via WhatsApp. Il web è come al solito il punto di partenza e di riferimento.

Foto divertenti e simpatiche

Dove trovare foto, immagini e disegni simpatici? Già, perché questa di Natale è anche l'occasione giusta per spedire una cartolina elettronica, da utilizzare anche come immagini.