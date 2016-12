Auguri di Natale: le emozioni, l'amore, la meraviglia di frasi, video, immagini

Dire Natale significa innanzitutto emozionarsi. Anche se crescendo scompare un po' di magia e di illusione, non c'è dubbio che fare e ricevere gli auguri di Natale fa sempre piacere. E lo fa ancora di più se frasi, video e immagini sono scelti con la cura che un appuntamento di questo tipo richiede. Che poi si facciano gli auguri di persona o con un messaggio spedito via WhatsApp o Facebook è quasi irrilevante.

L'importante è non dimenticarsi di chi ci sta accanto nella giornata del 25 dicembre. Facile a dirlo ma anche a farlo se si hanno a disposizione le tantissime proposte che arrivano dal web. La Rete è una vera e propria scialuppa di salvataggio per chi è a corto di idee e per chi ha bisogno di individuare la frase, il video o l'immagini migliore per il Natale 2016.

La meraviglia delle frasi

Si celebra domenica 25 marzo il Natale 2016 e tra frasi e citazioni d'autore, messaggi e poesie, il web è il luogo ideale dove cercare nuovi spunti, idee e suggerimenti. Con pochi click è possibile individuare la frase giusta, originale o divertente, da inviare con un messaggio sul cellulare, via WhatsApp, da pubblicare sulla bacheca personale Facebook o da spedire via posta elettronica.

Frasi Auguri Natale divertenti. Babbo Natale è influenzato e non riuscirà a fare il consueto giro del mondo per portare i doni ai bambini. Aperto il casting per sostituirlo, perché non invii anche tu una foto? La stazza è la stessa! Buon Natale.

Frasi Auguri Natale simpatiche . Il carbone costava troppo per potertelo regalare, anche se sei stato cattivello. Per questo ho pensato a questo dono, che mi è sembrato molto più bello e mi ha fatto risparmiare per davvero tantissimo denaro: tanti auguri di buon Natale.

Frasi Auguri Natale spiritose. Per me Natale è veramente una festa che amo visto che, come l'anno scorso, vedo te che sono ben dodici mesi, 365 giorni per l'esattezza, che non ti penso. Buon Natale ... (i punti bianchi sono proprio perché non mi ricordo il tuo nome).

Video per emozionare

L'impatto è dei migliori e per qualche decina di secondi i video di auguri di Buon Natale riescono a catturare l'attenzione di chi le riceve. Ma c'è una domanda a cui rispondere prima di intasare i vari WhatsApp e Facebook: meglio un video simpatico o tradizionale?

Video Natale simpatici. Adesso sì che ci si diverte: mettere la propria faccia sopra il corpo di un elfo ballerino. E non una danza qualunque, ma una di quelle senza freni. Lo permette il sito elfyourself.com. Naturalmente ma è possibile aggiungere anche i volti di familiari e amici per stupire tutti quanti.

Video Natale tradizionali. Tra le tante occasioni a disposizione degli utenti c'è Merry Christmas Video FX. Consente il massimo della personalizzazione trattandosi di un'app con cui creare un video biglietti di auguri per Natale.

Immagini per stupire

Dire immagini di Natale può sembrare limitante perché in questo contesto rientrano anche foto, cartoline elettroniche e biglietti di auguri. Insomma, anche in questo caso c'è tanto tra cui scegliere.