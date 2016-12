10 frasi simpatiche Auguri di Natale, 10 video imperdibili Buone Feste, 10 immagini divertenti Buon Natale

Il Natale è ormai alle porte e sono in tanti coloro che devono ancora scrivere bigliettini di auguri di buon Natale 2016, magari per accompagnare un dono già messo sotto l’albero, tanti altri coloro che pensano ancora a quale possa essere il migliore pensiero per augurare un buon Natale e buone feste ai propri cari. Per amici e parenti, infatti, ci si prepara ad esprimere il grande affetto e bene che proviamo. Certo, le idee di frasi da inviare sono davvero tantissime, ma insieme a quelle più romantiche, religiose e tradizionali, ci sono anche esempi di frasi divertenti, simpatiche e originali, che non sono mai banali e sono capaci di strappare anche un sorriso a chi li riceve.

Frasi auguri di buon Natale 10 frasi simpatiche

Spesso gli auguri di Natale sono soprattutto frasi colme di amore, di ringraziamenti, di pensieri speciali e parole che probabilmente nella vita di tutti i giorni difficilmente riusciamo ad esprimere. E molti colgono le occasioni speciali, proprio come quella del Natale, per lasciarsi andare ad emozioni, sentimenti e affetti. Ma sono in tanti anche coloro che preferiscono inviare messaggi di auguri di buon Natale e buone feste in maniera più originale e simpatica. Di seguito proponiamo 10 delle frasi più simpatiche che si potrebbero prendere come spunti per auguri natalizi.

'Per una persona piccina avevamo pensato ad un piccolo regalo ma poi ci siamo detti che a natale tutti sono molto più buoni. Tantissimi auguri di buon natale e buone feste'

‘Possa tu trovare sotto l’albero tanta felicità e serenità e tanti dolci per riempire il tuo grande pancione. Ti auguro un felice Natale’

'Sei ancora in tempo per scrivere la letterina a Babbo Natale. Sarebbe il momento di chiedergli un regali ben preciso: un cervello. Buon Natale'

‘Ho scritto una letterina a Babbo Natale nella quale gli ho chiesto di portarti una Ferrari, un conto milionario in banca, una villa con piscina e giardino alle Bahamas. Tanto mica esiste Babbo Natale. Ti devi accontentare dei miei migliori auguri per un sereno e felice Natale'

'Per me Natale è veramente una festa che amo visto che, come l'anno scorso, vedo te che sono ben dodici mesi, 365 giorni per l'esatezza, che non penso. Buon Natale'

'Dovresti ricostruire il tuo camino:è così stretto che Babbo Natale rischia di incastrarsi e di non poter terminare la consegna dei regali alle altre persone. Tantissimi auguri di Buon Natale’

'Scommetto che mentre stai leggendo il mio biglietto, nella tua mente starai pensando: o no, ecco il solito augurio di Natale. Ma ecco che ti sorprendo e ti faccio gli auguri di buon Ferragosto, anticipati e meno scontati di quanto tu stessi potessi immaginare'

'Luna d'argento con stelle dorate, gnomi e folletti e fatine incantate, una pioggia d'auguri ed un pensiero dorato per un buon natale e anno fortunato'

'Sono giorni e giorni che ti stiamo cercando... dove sei? Non possiamo fare il presepe senza asinello. Tanti auguri di Natale'

'Una slitta sta correndo tra le stelle del firmamento, il babbo scende giù per il camino a lasciarti un bel ricordino guarda bene è speciale: sono i miei auguri di un buon Natale'



Auguri natalizi 10 video imperdibili

E’ possibile inviare auguri di Natale anche con video: per gli amanti di video, grazie alle tante app disponibili, è possibile creare video originali, divertenti o romantici, creando, per esempio, un collage di foto, scegliendo diverse cornici o musiche che si adattino al Natale, da inviare poi tramite Whats app. Si possono trovare semplicemente sul web anche i 10 video imperdibili per augurare buon natale 2016 e buone feste ai propri cari, anche se in realtà i video natalizi per dediche e auguri sono centinaia. Ne esistono anche di quelli che propongono immagini della tradizione religiosa, o della Walt Disney con i classici personaggi Disney a tema natalizio. Non c’è dunque che l’imbarazzo della scelta.

Auguri di buon natale 10 immagini divertenti

Così come per i video, il web è la principale fonte di ricerca anche delle immagini natalizie. O meglio, di immagini che si possono trovare già fatte o da creare per inviare auguri di buon Natale 2016 ad amici e parenti. Immagini tra le più spiritose e allegre, alle più classiche e romantiche. Le 10 immagini più divertenti, insieme a tante altre per ogni gusto, si possono trovare su siti specifici come pinterest.com che propone oltre mille immagini di natale e per fare gli auguri in maniera originale e simpatica; appsforpcplanet.com; cartoline.net; mixtamusic.com; happynewyear-2017i.com; o ancora vettorialigratis.it.