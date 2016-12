Auguri di Natale frasi per stupire, meravigliare, rallegrare: 100 frasi imperdibili

Pensare al regalo da far trovare sotto l’albero di Natale e accompagnarlo con un bigliettino di auguri; inviare dediche e messaggi via sms, email o Facebook e Whats app; prepararsi ad apparecchiare tavole natalizie che lascino senza parole i propri ospiti, e pensare alle diverse ricette da proporre per la cena della Vigilia e il pranzo del 25: sono tutti questi i preparativi che precedono le celebrazioni del Natale in famiglia. E’ la festa che, infatti, tutti attendono per riunirsi, costretti magari durante l’anno a vivere lontani. E’ il momento dell’anno in cui si respira più calore, più umanità. E’ l’occasione migliore per esprimere i proprio sentimenti, il proprio affetto, la propria stima alle persone cui si vuol bene. Sono tantissime le possibilità di auguri, oltre 100 le frasi imperdibili che si possono dedicare per gli auguri di buon Natale 2016, basta solo scegliere la frase migliore in base al destinatario del messaggio.

Auguri natalizi per stupire e meravigliare

Quale miglior modo per augurare buon Natale alle persone care, amici e parenti, se non attraverso frasi divertenti per auguri inaspettati, per stupire e meravigliare? Di seguito proponiamo una serie di esempi di frasi da cui si potrebbe prendere spunto per auguri più belli.

'Natale non è solo il 25 dicembre ma ogni volta che l'amore trionfa nel cuore degli uomini. Auguri sinceri perchè il tuo cuore possa essere sempre inondato d'amore'

'Che la luce di Gesù Bambino venuto in Terra possa illuminare la tua vita riempendola di amore.Buon Natale e buone feste'

'Il Natale vuol dire gioia, amore e condivisione. Non lasciarti sfuggire questi sentimenti, ma conservali nel tuo cuore. Questo è il mio augurio per il Natale 2016'

'Ogni anno, il 25 dicembre, si festeggia la nascita di Gesù Bambino. Possa quest'anno la sua luce riempire di pace e serenità il mare della tua anima'

'Che la pace del Natale possa aprire tutti i cuori chiusi dall'odio, possa illuminare i sentieri della tua vita, anche i più oscuri. Sinceri auguri di buon Natale'

'Serenità, Pace, Armonia ed amore, siano solo alcuni dei doni che ti attendono a Natale. Che tu possa trascorrere un sereno e Buon Natale. Tanti auguri di Natale'

'La festa del Natale significa amore e semplicità. Che la tua vita sia sempre all'insegna di questi valori. Buon Natale 2016 cara amica mia'

‘A te che brilli come la stella cometa, io ti seguirei ovunque come Re Magio per celebrare ogni giorno un meraviglioso Natale. Felici feste’

'Che queste feste siano per te i tuoi cari l'occasione per riscoprire speranza, lealtà e amore. Felice natale e buone feste'

'Festeggia e divertiti, ma non dimenticare di ringraziare Dio, lo Spirito natalizio vive dentro di noi e ci da la forza per continuare ad essere felici'



Auguri di buon Natale per rallegrare

Ma gli auguri di buon Natale possono essere anche frasi divertenti e spiritose per rallegrare le festività natalizie e fare auguri diversi dal solito, meno tradizionali, non banali, e più originali, come alcune delle frasi di seguito proposte.