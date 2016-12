Frasi, video, immagini Auguri di Natale e Buone Feste per dire tanti auguri con il cuore

Alle porte ormai delle feste natalizie, c’è chi ancora pensa a come inviare gli auguri di buon Natale e buone feste ai propri cari. Molti sono ancora indecisi sulle frasi da scrivere, altri pensano a idee per auguri più originali e simpatici delle classiche frasi tradizionali, magari da fare con immagini e video divertenti. Ma come si possono realizzare video e immagini per dire tanti auguri con il cuore ad amici e parenti, magari strappando loro anche un sorriso?

Frasi di auguri di buon Natale con il cuore

La festa del Natale è da molti considerata l’occasione migliore per esprimere tutto l’affetto e l’amore che si prova alle persone cui si vuol bene. Un gesto, decisamente dei più normali e che dovrebbe essere quotidianamente spontaneo, ma che quasi nessuno fa, attendendo i momenti migliori. E quale momento migliore se non quello del Natale, quando le grandi famiglie, costrette magari alla lontananza durante l’anno, si riuniscono finalmente, e le persone che si amano trascorrono tempo prezioso insieme? Se, tuttavia, ad alcuni risulta abbastanza semplice creare pensieri di auguri che esprimano allo stesso tempo affetto e bene, ad altri risulta più complicato fare gli auguri con il cuore e scegliere le parole giuste. Di seguito proponiamo qualche semplice frase di auguri di buon Natale e buone feste da cui poter prendere spunto.

‘Gioiamo insieme per la nascita di Gesù in questo giorno speciale. Auguri di buon Natale’

‘In occasione di questo Natale, davanti al presepe chiederò a Gesù Bambino che vi doni pace, amore e serenità’

‘Che il dolce momento dell'Avvento possa portare pace e amore nei cuori e nelle menti. Auguri di buon Natale’

‘Dal vicino caminetto viene giù un angioletto: l’ho mandato di nascosto a dar gioia in ogni posto. Tanta gioia e tanto amore agli amici che ho nel cuore. Buon Natale e buone feste’

‘Perché la pace del Signore sia nei vostri cuori, a Natale e per sempre’

‘Stamane ho incontrato un angelo e mi ha chiesto: ‘Qual è il tuo desiderio per oggi? Gli ho detto: abbi cura della persona che leggerà questo messaggio. Auguri mamma

‘Da Babbo Natale non posso volere altro: mi ha già regalato una mamma e un papà speciali come voi. Auguri a tutti e due’

‘Buon Natale a te. A te che rendi ogni giorno possibile, a te che cerchi di esaudire, ogni giorno, i miei desideri, a te che colori ogni giornata di pioggia con un sorriso e un raggio di sole. Tanti, tantissimi auguri di buon Natale papà’

‘Il Natale regala sempre una piccola favola. Ti auguro che queste feste siano ricche di magiche sorprese’

‘Un caloroso augurio di buon Natale alla mia migliore amica, confidente, compagna, moglie, che riesce sempre a farmi sentire l'uomo più fortunato del mondo, dandomi ogni giorno che passa un motivo in più per essere sempre felice’

Immagini di auguri di buon Natale

Per inviare auguri di buon Natale originali e magari divertenti, invece delle classiche frasi su bigliettini o da inviare tramite sms o emali, si possono scegliere anche auguri di buon Natale con immagini, anche animate, per nulla banali. Per trovare le migliori immagini di auguri di buon Natale per i propri cari, si possono visitare siti web specifici, come cartoline.it, carloneworld.it, immagininatale.it, o aurorablu.it, augurinatale.it, appsforpcplanet.com, mixtamusic.com, vettorialigratis.it, dove ci sarà solo l’imbarazzo della scelta tra cui orientarsi per cercare l’immagine migliore. Ne sono disponibili delle più tradizionali e religiose, con Babbo Natale sulla slitta trainata dalle renne, Gesù bambino circondato dagli angeli, o anche personaggi della Disney in abiti natalizi, e tante altre ancora.

Video di auguri di buon Natale

Così come per le immagini, anche per i video di auguri di buon Natale il web è un’ottima risorsa per trovare video di auguri natalizi, dei più religiosi ma soprattutto divertenti. In questo caso, si possono visitare siti come sayingimages.com, wishesquotes.com, o 123newyear.com. Per inviare video di auguri, tramite Whats app o Facebook, si possono scegliere anche appp dedicate, esistenti per tutti gli smartphone, scaricabili da Play Store e App Store, come, per esempio, Elf Yourself, che permette di realizzare video divertenti e simpatici di elfi che ballano.