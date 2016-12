Frasi Auguri di Natale e Buone Feste per amici, lavoro, aziende, parenti, mogli, mariti, figli, bambini divertenti, simpatiche

Quali sono le migliori frasi da dedicare ad amici, colleghi di lavoro, parenti, mogli, mariti, figli, bambini per augurare un buon Natale 2016 e buone feste? Le idee e i consigli tra cui scegliere sono tanti e diversi, molto dipende dal destinatario del messaggio, molto dalla propria fantasia.

Frasi Auguri di Natale per parenti e amici

Dedicare un pensiero speciale ad un proprio parente, che sia uno zia, una zia, un nonno, un cugino è sempre un piccolo dono natalizio che fa sempre piacere. Tra le migliori frasi di auguri da dedicare a parenti si potrebbe scegliere tra

Ogni giorno è un buon giorno per ritrovare l'allegria, la serenità e la voglia di fare festa, ma ci sono giorni più speciali quest'oggi e questo è uno di quei giorni. Buon Natale 2016 e buone feste

Le strade si illuminano, le campane suonano, i cuori si scaldano. In questo momento speciale ti auguro di trascorrere un sereno Natale insieme ai tuoi grandi amori e buone feste

Gli eventi della vita ci hanno portato ad una quotidianità che ci vede lontani, ma i nostri cuori sono sempre vicini e la gioia con cui ci raduniamo in questa occasione natalizia ne è la prova. Tantissimi auguri di buona Natale e felice anno nuovo

Auguro a te mia dolce cara amica il miglior Natale possibile da trascorrere con i tuoi cari e un felice anno nuovo

A te amico mio auguro un Natale pieno di gioia e felicità. Buone feste

Auguri di un felice Natale a colleghi di lavoro

I pensieri di buon Natale da dedicare a colleghi di lavoro e capi di aziende devono essere certamente caratterizzati da un tono formale e molto rigoroso, frasi come

Auguro a Lei e famiglia di trascorrere un felice Natale e buone feste

Che questo Natale 2016 e il nuovo anno possano regalare a Lei e famiglia momenti felici e sereni. Auguri

Grazie alla sua collaborazione e professionalità siamo riusciti a raggiungere importanti traguardi. Sinceri auguri di buon Natale.

Auguri Natalizi per mogli e mariti

Mogli e mariti sono coloro che ci accompagnano nella vita quotidiana, le persone che ogni giorno ci sono accanto, vivono con noi i momenti più felici e divertenti, ci sostengono in momenti particolari e più difficili, e quindi come non pensare a dedicare proprio alle persone più importanti della nostra vita pensieri speciali per frasi di buon Natale?

E in questo caso certamente le parole del cuore, quelle più sincere e capaci di esprimere i sentimenti più veri, saranno certamente quelle giuste. Frasi come

Al mio dolce marito, che in questa giornata cerca di farci divertire e soprattutto di rendere la giornata meno pesante per me: un augurio di buon Natale e che tu possa riuscire a viverlo sempre felice insieme a me. Tanti auguri di buon Natale mio caro marito

A te che sei un marito stupendo, a tratti capriccioso, puntiglioso e da strozzare, ma che amo infinitamente perchè riesci a rendere le mie giornate sempre piene di emozioni e sorprese. Buon Natale amore mio e felice anno nuovo

Vorrei dedicarti queste parole per esprimere tutto l'amore che provo per te, la donna della mia vita, la mia compagna, la mia migliore amica, la persona speciale che pochi nella vita hanno occasione di incontrare che rende ogni anno il mio Natale sempre più bello e gioioso

Non sapevo cosa regalarti quest'anno ma poi ho deciso di seguire il tuo consiglio, cioè lasciare che sia io il tuo regalo di Natale. Scherzo amore mio, tantissimi auguri all'uomo che, da diversi anni, mi rende felice come non mai.

Auguri di Buon Natale figli e bambini

E per fare auguri ai propri figli, da genitori, basta semplicemente espirmere due sole parole, per un amore inestimabile da spiegare. E si potrebbero prendere come spunto frasi come