Auguri di Natale frasi, video, foto, sms, email, Facebook, Whatsapp per ogni occasione amici, parenti, lavoro

A pochi giorni dal Natale c’è chi si affretta all’acquisto degli ultimi regali e c’è chi pensa a quale possa essere il pensiero migliore da dedicare ad amici e parenti e alle persone del cuore per augurare un felice Natale 2016. Sembra semplicissimo ma tanto facile non è riuscire per alcuni riuscire a trovare le parole giuste per esprimere un augurio di buone feste.

Ma considerando che il periodo di Natale è quello che apre le porte del cuore, l’occasione più bella per vivere appieno famiglia e amici, potrebbe diventare davvero facile riuscire a trovare frasi adatte da inviare via sms, email, Facebook o Whats app. Alcune potrebbero poi accompagnare i doni speciali che abbiamo acquistato.

Ma è possibile inviare auguri di Natale con video o foto dedicate, alcune delle quali si possono facilmente trovare sul web, con possibilità anche di essere personalizzate. E per chi avesse bisogno di consigli su eventuali frasi da scrivere può prendere spunto dalle idee che abbiamo riportato di seguito.

Auguri natalizi ad amici e amiche e parenti

Inviare i propri auguri di buon Natale e felici feste ai propri amici e alle proprie amiche, così come a parenti e persone a cui si vuol bene, permette di scrivere le frasi che più ci piacciono, con toni informali, divertenti o delle più classiche, o romantiche, simpatiche o ironiche. C’è, dunque, solo l’imbarazzo della scelta e per dare alcuni spunti si potrebbe scegliere tra frasi come:

È divertente credere che ci sia Babbo Natale, c’è più magia. Felici feste e Buon Natale 2016

Tanti Auguri di un sereno Natale e Felice Anno Nuovo

Con l'augurio che il Santo Natale vi porti, fra i doni sotto l'albero, infinita serenità. Buon Natale

Felici feste e Buon Natale 2016 a te amico mio

Tanti Auguri di un sereno Natale e Felice Anno Nuovo mia cara e dolce amica di una vita

In questi giorni siamo tutti più buoni e sentiamo il nostro cuore pieno di gioia. Auguri e buone Feste a te caro amico

Con i migliori auguri di gioia e felicità per questo Natale e per tutto il Nuovo Anno

È arrivato Natale: che sia un giorno luminoso e felice. Tanti auguri e buone feste

In questa notte speciale, piena di magia, non potevano mancare i miei auguri di buon Natale

Gli auguri ad amici e parenti possono essere fatti anche con frasi più originali come

Il Natale vuol dire gioia, amore e condivisione. Non lasciarti sfuggire questi sentimenti ma conservali nel tuo cuore. Questo è il mio augurio per un buon Natale 2016

Ogni anno il 25 dicembre si festeggia la nascita di Gesù Bambino. Possa quest'anno la sua luce riempire di pace e serenità il mare della tua anima. Buon Natale e felice anno nuovo

Ho scritto una letterina a Babbo Natale nella quale gli ho chiesto di portarti una Ferrari, un conto milionario in Banca, una villa con piscina e un giardino alle Bahamas. Tanto mica esiste Babbo Natale ... E mi sa che dovrai accontentarti dei miei più sinceri auguri di un buon Natale 2016

Frasi auguri di buon Natale per colleghi

Per augurare buon Natale e buone feste a colleghi di lavoro e capi, i toni delle frasi dovranno essere certamente più formali. Non ci si potrà certo sbizzarrire in frasi divertenti e ironiche che potrebbero essere fraintese e non apparire così tanto apprezzate. E in tal caso si potrebbe scegliere tra frasi come