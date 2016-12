Auguri di Buon Natale e Buone Feste frasi, sms immagini, video, biglietti originali, divertenti da inviare

Manca ormai solo qualche giorno alla celebrazione del Santo Natale e dopo l’ultimo week end di shopping natalizio che ha portato in giro per negozi milioni di italiani alla ricerca del dono perfetto per i propri amici, la propria compagna, mamma, papà, sorella, fratello, si è impegnati anche a scegliere le frasi migliori per augurare un buon Natale e buone feste ai propri cari.

Alle soglie della festa certamente più importante dell’anno in molti si chiedono quali siano le origini della festa del Natale. Tradizionalmente associata al giorno della nascita di Gesù, che nella Cristianità occidentale cade il 25 dicembre, il Natale non viene introdotto subito come festa Cristiana, ma è di derivazione popolare, associata alla fine e all’inizio di una nuova stagione.

Prima del Natale Cristiano, infatti, si celebrava la festa del Fuoco e del Sole per il solstizio d'inverno, giorno in cui le giornate iniziano ad allungarsi. Nell'antica Roma si festeggiavano i Saturnali in onore di Saturno, dio dell'agricoltura ed era un periodo di pace, si scambiavano i doni, e si facevano sontuosi banchetti. Anche tra i Celti invece si festeggiava il solstizio d'inverno e per arrivare a celebrare il Natale come da noi attualmente inteso bisognerà aspettare il quarto secolo nell'Impero Romano.

Frasi Auguri di Natale sms immagini, video

Gli auguri di Natale si possono inviare tramite sms o classiche email, con tradizionali bigliettini ma anche con immagini e video appositamente creati e realizzati per il Natale. Semplicemente facendosi un giro sul web è possibile trovare diverse idee di immagini natalizie, cartoline anche animate, che sullo sfondo natalizio, propongono animali divertenti, babbi Natale sulle loro slitte ma anche personaggi di cartoni animati vestiti con abiti natalizi propongono diverse frasi di auguri di buon Natale.

Con il proprio smartphone, poi, grazie alle numerose app disponibili, sarà, inoltre, possibile creare immagini, foto e video originali e anche personalizzabili. Si potranno, per esempio, comporre collage di foto, inserite magari in una apposita cornice natalizia e accompagnato da una frase di auguri pensata proprio per la specifica persona destinataria degli auguri. Si potrà, allo stesso modo, comporre un video di foto, o cercare un video divertente e simpatico, magari con un sottofondo di una musica natalizia, per fare tanti auguri di buone feste alle persone care in maniera simpatica.

Auguri di Buon Natale originali, divertenti

Le frasi che possono accompagnare video, foto e immagini, così come quelle per sms e bigliettini possono essere delle più tradizionali e classiche, romantiche, ma anche più originali e divertenti, capaci anche di strappare un sorriso a chi le legge. Qualche esempio? Frasi come