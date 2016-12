Pensioni ultime notizie su mini pensioni, quota 41, quota 100 da Salvini, Renzi, Berlusconi

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 19:01): Anche lo stesso Salvini che voleva andare subito ad elezioni sembra aver mutato idea, anche percchè ci dovrebbero essere sia una sorta di primarie nel suo schieramento e poi eventualmente anche nel centra destra che riunito insieme prendere molti punti percentuali, ma di cui l'unione non è affatto sicura con Berlusconi che preferirebbe nelle ultime notizie e ultimissime una grande coalizione. E paradossalmente la grande coaliazione che dovrebbe portare dei vantaggi per le novità per le pensioni anche molto radicali nel nostro Paese potrebbe significare una fase senza vere decisioni come quella che abbiamo vissuto a lungo nel recente periodo



Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 8:14): Dall'altra parte tutti gli schieramente sono in alto mare per il programma e hanno problemi interni di leadership che sono in aumento, invece, che in calo nelle ultime notizie e ultimissime. Ed è un peccato perchè in tutti i programmi, tranne quello dell'attuale maggioranza, ma che potrebbe essere rivsto fortemente, le novità per le pensioni sono tra i primi punti essenziali.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 21:48): E' in continua evoluzione il quadro complessivo e non ci possono non essere riflessi anche per le novità per le pensioni. Ora rimbalzano ultime notizie e ultimissime anche da chi sembrava convinto di andare ad elezioni subito di posticipare il tutto e non solo evidenziandosi tutti i problemi interni ed esterni che i vari schieramenti hanno e che rendono non semplice andare subito alle urne come praticamente tutti loro paventano.

L’avvicendarsi di diversi esecutivi nel nostro Paese, non eletti, continua a creare una situazione di caos e confusione difficile da gestire. E gli scenari politici attuali, e che potrebbero prospettarsi con elezioni anticipate, avrebbero, e avranno, importanti conseguenze per le questioni più importanti del nostro Paese, comprese le novità per le pensioni.

Le ultime affermazioni di Berlusconi su situazione politica e scenari

Sostenere il nuovo esecutivo o continuare a fare opposizione fino alle prossime elezioni con l'auspicio di un rilancio della sua forza? La posizione di Silvio Berlusconi sembra, stando alle ultime notizie, piuttosto contraddittoria e confusa. Almeno apparentemente. E le ultime notizie riportano anche un netto appoggio di Berlusconi all'idea del M5s di introduzione dell'assegno universale. Favorevole dunque ad elezioni anticipate ma non subito, Berlusconi puta a portare avanti innanzitutto le discussioni sulla definizione di un nuovo sistema di voto, dopo aver fatto in questi ultimi giorni un ennesimo passo indietro su quel meccanismo sostenuto fino a poco tempo fa. La novità di questo momento è la posizione assunta da Berlusconi nei confronti del nuovo esecutivo all’indomani delle ultime notizie relative all’azione dello stesso esecutivo con Mediaset contro l’avanzata Vivendi: stando a quanto riportano le ultime notizie, infatti, è come se l’esecutivo avesse fatto un favore a Berlusconi, dando prova che lo Stato c’è, avrebbe detto il neo premier, e che Berlusconi ricambi sostenendo il nuovo piano per le banche dello stesso esecutivo. E si tratta di una nuova sottile alleanza che crea domande particolari. E in questo contesto, se si dovesse andare al voto si potrebbe pensare ancora ad un’alleanza tra Berlusconi e Salvini? Nonostante le passate, e attuali, tensioni, qualche possibilità in tal senso forse potrebbe esserci e se così fosse a trarne giovamento sarebbero, tra le altre misure, le novità per le pensioni.

Le ultime affermazioni di Salvini su situazione politica e novità per le pensioni

Da sempre contro le attuali norme pensionistiche ma anche contro le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, che a suo parere rappresenta un’ennesima truffa ai danni dei cittadini, il leader della Lega Matteo Salvini è tra coloro che chiede di andare subito alle elezioni, nonostante debba affrontare una grande tensione all’interno del suo schieramento. Stando, infatti, alle ultime e ultimissime notizie, la Lega non sarebbe pronta ad affrontare elezioni anticipate, ma del resto, tra tentennamenti e rinvii, si attende la sentenza della Consulta il prossimo 24 gennaio. E tra sentenza attesa e posizioni dei diversi schieramenti politici la data del voto rischia di allontanarsi, anche oltre la primavera, considerando che lo stesso Presidente della Repubblica ha chiaramente affermato che prima del prossimo G7 di maggio le Camere non si scioglieranno. Di certo che la data del 24 gennaio potrebbe essere importante.

Le ultime affermazioni di Renzi su situazione politica e scenari

In questo scenario, decisamente confuso, si pone anche Matteo Renzi che, in vista di eventuali nuove elezioni dovrebbe ripartire proprio dall’organizzazione del suo stesso schieramento. Anche lui attende il pronunciamento della Consulta, ma nel frattempo pensa a come ridare vita alla sua squadra. La sua ultima intenzione, stando alle ultime e ultimissime notizie, sarebbe quella di ampliare la segreteria e accogliere tutte le correnti di maggioranza per ricompattare il centro sinistra. E questa potrebbe essere, in concreto, una buona mossa, ma certamente bisognerà superare dubbi e tensioni della stessa opposizione interna. Questo significherà aprire anche a ulteriori novità per le pensioni, andando oltre le attuali mini pensioni e quota 41 che non hanno fatto altro che suscitare finora critiche e polemiche. La certezza che si ha è che andando ad elezioni anticipate certamente si ridarebbe slancio proprio alle novità per le pensioni più importanti, come quota 1000 o quota 41 per tutti, senza dimenticare la revisione del sistema delle aspettative di vita annunciato dall’attuale consigliere economico di Palazzo Chigi, in un prossimo secondo passaggio di impegno sulle novità per le pensioni. e la cosa importante sarà proprio quella di andare avanti su questa strada e non bloccarsi in vista di questa seconda fase di lavoro, che sarebbe, tra l’altro, quella più attesa da tutti coloro che attendono ormai da mesi, se non anno, cambiamenti importanti delle attuali regole pensionistiche. E le modifiche del meccanismo delle speranze di vita sarebbero le novità per le pensioni capaci di andare anche oltre quota 100 e quota 41 per tutti.