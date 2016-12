Musei Venezia, Firenze, Torino, Roma, Milano oggi aperti 26 Dicembre 2016, 1 Gennaio 2017, Feste Dicembre 2016-2017. Gratis, orari

AGGIORNAMENTO Musei aperti Firenze, Milano, Roma, Venezia, Torino, orari, di sera, gratis: Non ci saranno solo i musei aperti oggi a Santo Stefano nelle città italiane più famose, ma in tutta Italia tra il 27-28-29-30 Dicembre ci saranno numerose iniziative, mostre e feste per adulti e bambini che aumenteranno il 30-31 Dicembre ovviamente, in maniera esponenziale. E oltre che in questa news lo vedremo nelle prossime.

AGGIORNAMENTO Musei aperti Firenze, Milano, Roma, Venezia, Torino, orari, di sera, gratis: Di solito il 26 Dicembre non si va al museo, ma magari si festeggia ancora in casa. Ma le abitudini stanno cambiando e ci sono tanti italiani già in giro per turismo. Quindi abbiamo pensato di iniziare a illustrare i musei aperti nelle principali città

Da Torino a Roma, da Milano a Napoli passando per Venezia, nelle principali città d’arte italiane i giorni delle feste natalizie permetteranno ai tanti visitatori, cittadini e turisti di visitare le loro bellezze e i tanto conosciuti musei. Ma quali orari rispetteranno e quando saranno aperti?

Musei aperti durante le feste a Napoli

A Napoli, per il periodo delle festività natalizie, musei e palazzi storici effettueranno orari diversi di apertura. Il primo gennaio 2017, però, saranno aperti tutti i musei statali con ingresso gratuito. Di seguito gli orari di apertura: Palazzo Reale di Napoli aperto da lunedì 26 dicembre 9-20, sabato 31 dicembre 9-20, domenica 1 gennaio 2017 dalle 11-19; Certosa e Museo di San Martino: lunedì 26 dicembre 8-30-19-30; sabato 31 dicembre 8:30-14; domenica 1 gennaio 11-19; Museo Archeologico Nazionale lunedì 26 dicembre 9-19, sabato 31 dicembre 9-19:30, sarà chiuso domenica 1 gennaio 2017; Museo e Real bosco di Capodimonte lunedì 26 dicembre 8:30-19:30, sabato 31 dicembre 8:30-14, domenica 1 gennaio 2017 11-19; Castel Sant’Elmo lunedì 26 dicembre 8:30-17, sabato 31 dicembre 8:30-14, domenica 1 gennaio 2017, 9-17; Museo Duca di Martina e Villa Floridiana lunedì 26 dicembre 8:30-19, sabato 31 dicembre 8:30-14, domenica 1 gennaio 2017 9-17; Parco e Tomba di Virgilio lunedì 26 dicembre 10-14:50, sabato 31 dicembre 10-14:50, domenica 1 gennaio 2017 9-17.

Musei aperti durante le feste a Torino

A Torino, si potrà visitare la Reggia di Venaria lunedì 26, sabato 31 2016 e domenica primo gennaio 2017, dove è allestita la mostra sui capolavori dell’arte fiamminga della dinastia di pittori Brueghel, che chiuderà alle 18 e sarà allestita fino al 19 febbraio 2017, insieme alla mostra Meraviglie degli Zar, fino al 29 gennaio 2017, e alla mostra d’arte contemporanea Masbedo – Handle with care, a cura di Paola Nicolin. Il primo gennaio la Reggia aprirà alle 11. Aperto anche il Mao dove, solo per le feste natalizie, sarà esposta la celebre stampa di Katsushika Hokusai. Resterà aperta per tutti i giorni di festa la Mole Antonelliana, fino al 6 gennaio, con due aperture straordinarie (27 dicembre e 3 gennaio); così come Palazzo Chiablese, dove è allestita la mostra dedicata all’illustratore francese Henri Toulouse-Lautrec, con aperture straordinarie dalle 12:30 alle 19:30 per l’intero periodo festivo, compreso il primo gennaio. Il Museo Egizio, invece, sarà aperto il 26 dicembre e il 2 gennaio dalle 9 alle 18:30 e nei giorni del primo, del 6 e del 7 gennaio resterà aperto dalle 9 alle 21.

Musei aperti duranti le feste a Milano

A Milano, resteranno aperti i musei anche nei giorni festivi: dalle mostre a Palazo Reale, a Palazzo Marino, al Mudec, al Padiglione d'arte contemporanea, al Museo del Novecento, al Museo della Scienza. In particolare, Palazzo Reale, che ospite quattro le grandi mostre ‘Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Luoghi e volti del Giappone’, ‘Escher’, ‘Pietro Paolo Rubens e la nascita del Barocco’ e ‘Arnaldo Pomodoro’, si può visitare oggi 25 dicembre fino alle 18:30, domani 26 dicembre dalle 9:30 alle 19:30, e sabato 31. Il Mudec, dove è di scena Jean-Michel Basquiat, sarà aperto il 26 e il 31 dicembre dalle 9:30 alle 19:30. Aperti nei giorni di Santo Stefano e Capodanno anche il Museo del Novecento, dalle 14:30 alle 19:30; Palazzo Marino, dalle 9:30 alle 20; la Galleria d'arte moderna dalle 9 alle 17:30; e il Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci, dal 26 dicembre al 31 dicembre 2016 e dal 2 all' 8 gennaio 2017 con orario di ingresso posticipato alle 10 e chiusura prolungata fino alle 18.30.

Musei aperti durante le feste a Roma

Dal 26 dicembre all’8 gennaio in programma musica, teatro, degustazioni, visite guidate, attività per bambini ad ingresso gratuito nei Musei in Comune di Roma. Gli eventi saranno tutti ad ingresso gratuito e si svolgeranno da lunedì 26 dicembre a domenica 8 gennaio nei piccoli musei della città, tutti da scoprire: si potranno visitare il Museo Napoleonico con i suoi preziosi cimeli ottocenteschi, il Museo Giovanni Barracco con la sua prestigiosa collezione di sculture antiche, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina per ripercorrere le tormentate lotte della Repubblica Roma del 1849, il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, casa-studio in cui immergersi nelle atmosfere di fine secolo dello scultore, il Museo delle Mura con il suggestivo camminamento e le torri, il Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese con le opere di de Chirico, Severini, Warhol, Rivers e Manzù. Il Museum Social Club, invece, proporrà 4 spettacoli di danza, musica e teatro da rappresentare nei musei civici tra il 2 e l’8 gennaio 2017. Tutti i musei resteranno straordinariamente aperti lunedì 26 dicembre e lunedì 2 gennaio 2017, sabato 31 dicembre fino alle 14. Alla Galleria d'Arte Moderna dal 21 dicembre al 26 marzo 2017, sarà allestita la mostra 'Il potere del sentimento' di Giovanni Prini.

Musei aperti durante le feste a Venezia

A Venezia, la Fondazione Musei civici ha deciso per l'apertura di quattro musei che rimarranno aperti il 25 dicembre e il primo gennaio 2017. A Natale e a Capodanno si potrà tranquillamente entrare a Palazzo Ducale, al Museo Correr, al Museo del Vetro di Murano, e a Ca' Pesaro, con orario continuato dalle 11 alle 19.