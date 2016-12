Frasi Auguri Capodanno 2017 e Buone Feste 2016-2017 per chi si ama e si vuol bene

AGGIORNAMENTO Auguri Capodanno 2017 e Buone Feste 2016-2017: Abbiamo appena terminato di festeggiare il Natale e già una ulteriore ricorrenza e Festa assolutamente sentita è alle porte. Stiamo parlando del Capodanno dove gl auguri di Buon Anno, di Inizio e Fine anno sono, forse, ancora, più importanti e variegati rispetto a quelli di Natale. E noi abbiamo voluto iniziare subito con i suggerimenti.

Si avvicina a grandi passi l'appuntamento con il Capodanno e naturalmente, messo alle spalle il Natale, è tempo di pensare ai modi migliori per fare gli auguri. E anche in questa occasione non c'è bisogno di andare nel panico C'è infatti la Rete con i suoi tantissimi siti creati per l'occasione a suggerire le frasi più adatte. Quali sono allora le parole più originali e divertenti per strappare un sorriso e soprattutto per augurare un anno di successi e felicità? Quali frasi, video, immagini, foto per Facebook e WhatsApp, biglietti e cartoline sia per il Capodanno 2017 e, più in generale, per il periodo di festa? Il web è la miniera in cui trovare le soluzioni più adatte.

Basta consultare il sito pensieriparole.it per farsi un'idea. Nella maggior parte dei casi si tratta di soluzioni suggerite dagli stessi utenti, come la seguente: " Lo sai che oggi è un giorno nuovo? Ti ricordi che è anche un nuovo anno? Allora se ti ricordi questo, ricordati che Il giorno nasce per darti la possibilità di vivere la vita, e di capire che gli anni volano via, e non aspettano. Quindi non sprecare nemmeno un minuto del tuo tempo, non buttare via la tua vita per cose non importanti". Sul sito sms-pronti.com, le proposte non possono superare la lunghezza standard di 160 caratteri, così da poterle contenere in un'unica spedizione via cellulare.

Non è da meno frasionline.it, in cui le frasi sono suggerite dagli stessi utenti. Valga su tutti l'esempio "Il musicista con sole 7 note compone tutta la sua musica, io un piccolo pensiero di auguri: "Che già DOmani il nuovo anno ti REgali MIlle FAntastiche SOLleticanti sorprese e L'Amore SIa il DOlce compagno del tuo cammino". E naturalmente, ci sono le tante card elettroniche da inviare a spedire a tutti i contatti o da condividere sul proprio profilo Facebook con tutti gli amici reali e virtuali. Irrinunciabile fare un giro su carloneworld.it e cartoline.it, come al solito due delle piattaforme più attrezzate per fare gli auguri di Capodanno.

Il funzionamento di questo strumento è semplice e il servizio è completamente libero e gratuito. Le card animate possono essere personalizzate prima della spedizione ed essere viste con attenzione grazie alla funzione Anteprima. Basta indicare nome e indirizzo di posta elettronica del mittente e del destinatario, scrivere il testo da inserire nella Cartolina scegliendo carattere, dimensione e colore. Fra le opzioni speciali valide anche per questo periodo di feste e di passaggio dal vecchio al nuovo anno ci sono la scelta della data di invio della cartolina e la possibilità di ricevere copia del messaggio che verrà inviato al destinatario o un avviso quando saranno disponibili novità riguardanti le cartoline.

Fra le proposte per Capodanno da spedire ai propri amici e ai familiari, ma anche più in generale a parenti e colleghi di lavoro, ci sono Brindisi di Capodanno, Buon anno, Buon anno con le tue foto, Felice anno nuovo, Frasi per dire buon anno, Fuochi d'artificio di Capodanno, Happy new year.

. Mancano pochi giorni a Capodanno 2017. La fine del 2016 sta arrivando e quale miglior di festeggiare con ricette per Capodanno tipiche ed originali? Vuoi qualche idea per Auguri di Capodanno originali? Ne trovi centinaia nelle nostre sezioni