Dipendenti pubblici e statali 2017: rinnovo contratti statali e aumento stipendi

C'è una data ben precisa da segnare sul calendario ed è quella del 10 gennaio. Si tratta infatti del giorno in cui è stato fissato il tavolo tecnico in vista del nuovo contratto del pubblico impiego. Sotto la lente di ingrandimento la ridefinizione di permessi e distacchi sindacali, anticamera per il confronto sulle intese nazionali. Poi si passa allo sblocco dei contratti degli statali ovvero all'aumento degli stipendi degli statali. Le cifre sono note da tempo: il surplus sarà mediamente di 85 euro lordi al mese ovvero non tutte le fasce di reddito riceveranno la stessa somma.

Cambia la pubblica amministrazione

Il tutto mentre è ufficialmente scattato prima di Natale il decreto Madia che dà a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti tenuti nei cassetti e negli archivi delle amministrazioni pubbliche. In linea di principio la trasparenza diventa la regola e il segreto l'eccezione: ognuno potrà fare domanda, senza dovere dare spiegazioni, per ottenere le più svariate informazioni e la risposta dovrà arrivare entro 30 giorni. Ma non è la sola novità in arrivo sul fronte della pubblica amministrazione: la maggioranza sta preparando un pacchetto di misure riservate agli statali, per cercare di salvare concorsi e precari in scadenza. Si tratta di allungare di un anno la validità delle graduatorie, dando così ossigeno a vincitori e idonei di selezioni pubbliche, e di modificare le norme sul lavoro nel passaggio in cui mette al bando le collaborazioni nel pubblico.

Nuove regole nel 2017

Le nuove regole toccano tutte le pubbliche amministrazioni, authority incluse, fino alle società a controllo pubblico, seppure nei limiti della compatibilità. L'amministrazione deve rispondere entro un mese, senza chiedere rimborsi, a meno che non ci siano state spese per la stampa del materiale. Il rifiuto all'accesso va motivato. Non solo, il cittadino può chiedere un riesame, presentare ricorso al difensore civico e in ultima istanza impugnare il diniego davanti al Tar. Ovviamente la trasparenza ha dei limiti: dal segreto di Stato alla garanzia dell'ordine pubblico e della stabilità economica. La definizione dettagliata dei confini spetta all’Autorità anticorruzione, che ha già predisposto delle linee guida.

Ma c'è chi solleva delle perplessità sull’intera operazione. Ad esempio, secondo il vicepresidente dell'Anci, Umberto Di Primio, bene fare della Pubblica amministrazione una casa di vetro m bisogna prestare attenzione affinché non ci si esponga al rischio di voyeurismo collettivo. In questi giorni, però, l'Anci guarda soprattutto alle novità in fatto di pubblico impiego, da infilare nel decreto di fine anno. Al riguardo, è ormai certa la proroga fino a tutto il 2017 delle graduatorie dei concorsi pubblici (in ballo ci sono 4.471 vincitori e 151.378 idonei). Non ci dovrebbero essere ostacoli al mantenimento, oltre il limite del 31 dicembre 2016, dei cococo (40.000 secondo stime sindacali). E ulteriori garanzie dovrebbero arrivare anche per tutti gli altri precari delle amministrazioni pubbliche.