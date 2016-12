Oroscopo 2017 Bilancia, Leone, Vergine, Cancro, Acquario, Sagittario. Previsioni amore, salute, lavoro, soldi

Per molti segni, il 2017 sarà un anno di svolta. L'oroscopo suggerisce di non prendere decisioni sull'onda della rabbia. Si prospettano 12 mesi promettenti per i nati sotto il segno del Leone. In ogni caso occorre sempre molta flessibilità e tanto ottimismo per riuscire a gestire al meglio tute le situazioni nuove che si presenteranno già nel medio periodo.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre). Il lavoro va a gonfie vele e le preoccupazioni e le tensioni degli ultimi mesi di questo anno che sta volgendo al termine saranno a breve solo un lontano ricordo. Nel 2017 le prospettive sono molto incoraggianti, ma è necessario assumere qualche rischio in più rispetto a quanto mostrato di recente.

Leone (23 luglio - 23 agosto). Dal punto di vista lavorativo, i nati sotto il segno del Leone riusciranno a cavarsela molto bene ovvero con intelligenza e astuzia. La concorrenza è sempre molto spietata per cui occorre mostrare tutto il proprio carattere e senza timore di sbagliare. All'orizzonte si prospettano grandi cambiamenti e qualche importante rivoluzione.

Vergine (24 agosto - 22 settembre). Il 2017 è l'anno adatto per spingere sulla carriera. Per chi cerca nuove sfide ed è desideroso di cambiare orizzonti, è arrivato il momento di dare una scossa alla propria vita professionale. L'andamento è in ascesa e la prospettiva è di crescita per cui mai come in questo anno le prospettive sono incoraggianti.

Cancro (22 giugno - 22 luglio). Troppa autocritica potrebbe condizionare le iniziative. Meglio essere più sciolti e leggeri in vista del 2017. Le ambizioni professionali devono comunque essere adeguate alla realtà. In amore la strada è in salita ma se l'affetto è autentico, le porte rimaste chiuse in questi ultimi 12 mesi potranno improvvisamente aprirsi.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio). Non ci sono rischi reali di perdere il lavoro, piuttosto ci sono situazioni in cui tendere a fingere verso i colleghi o la famiglia, per non esprimere una preoccupazione che il lavoro esercita. Sarà soprattutto in autunno che ci sarà una svolta dal punto di vista sentimentale e personale.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre). Occorre farsi rispettare e dunque portare avanti una battaglia solo per le cose che sembrano giuste senza paura dare fastidio a chi pensa solo ai propri interessi. Attenzione al rapporto di coppia: potrebbero esserci problemi con la gestione del denaro. Si presenteranno grandi opportunità, anche se non si tratta di regali ma di obiettivi da conquistare: è necessaria molta serietà.