Oroscopo 2017 Toro, Ariete, Gemelli, Capricorno, Pesci, Scorpione. Previsioni lavoro, salute, amore, denaro

Ai nati sotto i segni di Toro, Ariete, Gemelli, Capricorno, Pesci, Scorpione, le stelle suggeriscono di rischiare in campo lavorativo per cogliere buoni frutti. Più stabile la situazione in amore e mai perdere la fiducia. L'impressione è proprio questa: ci saranno tanti cambiamenti e piccoli sconvolgimenti, ma non è affatto detto che saranno negativi. Anzi, chiusa una porta si potrebbe aprire un portone. L'importante è crederci e non demoralizzarsi nei momenti più complicati.

Toro (21 aprile - 20 maggio). Oltre alle responsabilità quotidiane, ai nati sotto il segno del Toro possono spaventare rischi di ordine legale. Ma anche se c'è qualche aspetto poco chiaro nel passato ovvero qualche scheletro nell'armadio, le stelle consigliano di mettere la faccia e non perdere di vista l'obiettivo finale.

Ariete (27 marzo - 20 aprile). Sarà un 2017 da ricordare per i nati sotto il segno dell'Ariete? Forse sì, considerando la tenacia e la caparbietà che li contraddistinguono. Questo segno vivrà un periodo di forti cambiamenti, come la perdita del lavoro o una situazione di precarietà professionale, ma dispone di tutti i mezzi per fare bene e affrontare gli ostacoli.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno). Nel 2017 sono da mettere in conti carichi di responsabilità e un certo aumento del volume lavorativo. Sicuri di potercela fare? La risposta è certamente affermativa. In gioco ci sono le prospettive future che proprio adesso devono essere messe a fuoco e curate con la dovuta attenzione.

Capricorno (22 dicembre - 30 gennaio). Il prossimo anno si prospetta decisamente promettente per i nati sotto il segno del Capricorno. Dal punto di vista dell'amore, i rapporti si manterranno stabili per chi ha relazioni durature. Al contrario, chi cerca nuove esperienze si troverà a che fare con situazioni nuove e originali.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo). Quest'anno a fare la differenza saranno la vivacità e la capacità di emozionarsi. Influssi favorevoli riscalderanno il rapporto con gli altri, la socialità in generale, le amicizie, l'amore, il senso artistico. Spazio all'intuizione, ai sogni e alla genialità, di chi quasi sempre arriva prima degli altri a individuare il nocciolo delle questioni.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre). Impossibile nascondersi dietro lo schermo del PC, evitare il contatto umano o l'interazione con i colleghi. Tuttavia, in un certo senso il lavoro diventa il rifugio da ogni pensiero e tormento. Favoriti più i flirt che le relazioni serie, ma da ottobre in poi la musica sarà diversa.