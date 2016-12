Auguri Capodanno 2017, Buone Feste e Buon Anno 2016-2017 con frasi, video, foto divertenti, simpatiche, originali

AGGIORNAMENTO Auguri di Capodanno 2017, Buon Anno e Buone Feste 2016-2017 frasi, video, foto: Oltre ai video con le foto, abbiamo aggiunto sempre nel paragrafo sotto dedicato, altri link per foto e immagini e anche in questo caso moltissime sono originali, rinnovate e non si trovano in Italia, ma tutte su siti stranieri. Come le nostre frasi di Auguri, tutte completamente riviste e riscritte!

Quest'anno non sprecare soldi in inutili fuochi d’artificio. Hai mai pensato di trasformarti tu stesso in un fuoco pirotecnico? Regalerai un valido pretesto ai tuoi amici più stretti per inventare un brindisi al nuovo anno in tuo onore. Scherzo. Lo sai che ti voglio bene. Buon 2017. Un altro anno sta per finire ma spero che il 2017 rappresenti l'anno della svolta e sia pieno d’amore e di soddisfazioni personali. Buon Anno Nuovo. Che il 2017 possa regalarvi gioia e felicità per tutti i 365 giorni. Vi voglio bene. Buon 2017.

Affacciati alla finestra e ascolta la brezza leggera che solca i lineamenti del tuo viso. È il vento che accompagna all’uscio d’entrata il nuovo anno. Lasciati accarezzare e affida a lui le tue speranze e i tuoi sogni per un 2017 ricco di ogni soddisfazione. È arrivato il 31 non c’è scampo per nessuno. Un altro anno sta finendo mentre un altro sta partendo. A te tutti i miei auguri di splendidi giorni futuri. Auguri di Buon Anno! Notte di scoppi, notte di botti, gli auguri fatti con il cuore non sono mai troppi. Buon 2017!

Le occasioni di Natale e Capodanno sono le ideali per permettere a tanti di mandare messaggi d’amore ai propri cari: che si tratti di genitori, mogli, mariti, fidanzate, fidanzati, amici, c’è solo l’imbarazzo della scelta per il messaggio da inviare. Ma spesso anche questa più semplice azione diventa ardua impresa quando si hanno le idee chiare su cosa scrivere ma non si riescono a scegliere le giuste parole per colpire. L’unica certezza che si possa dare è che qualsiasi parola sentita davvero sarà quella giusta.

Diversi i modi ormai con cui si possono inviare gli auguri di buon Natale e Felice Capodanno, da sms a WhatsApp, Facebook, email, ma c’è sempre chi decide di scrivere gli auguri ai propri cari sui classici bigliettini che in molti casi accompagnano un regalo particolare. E proprio in questi ultimi giorni prima del Natale è corsa al regalo giusto: sono, infatti, ancora tantissimi gli italiani che non hanno acquistato il regalo natalizio per parenti e amici e che in questi giorni si sbizzarriranno, tra negozi tradizionali e online.

Auguri di Buon Capodanno 2017

Manca poco ormai anche alla fine di questo anno 2016, per molti un anno di grande felicità, per altri forse un anno da dimenticare, ma di certo un nuovo anno che se ne va, pronto ad accoglierne un altro in cui, solitamente, si ripongono grandi speranze. Con l’inizio di un nuovo anno, infatti, sono sempre tantissimi i buoni propositi che tutti sperano di realizzare. E quale migliore occasione per augurare proprio un inizio felice di anno ad amici cari e parenti?

Tra gli auguri di Capodanno, a livello di frasi, ma non solo abbiamo scritto oltre 200 frasi per tutti i gusti divertenti, allegre, simpatiche con video e foto, tutte riviste e riscritte sia quelle famose in italiano che quelle straniere adeguandole all'Italia per avere degli auguri di Capodanno il più possibile originali.

Diverse anche le frasi tra cui si può scegliere per augurare un buon Capodanno, frasi come

Che il nuovo anno ti permetta di realizzare tutti i tuoi più grandi desideri. Tantissimi auguri

L’inizio di un nuovo anno porta con sé sempre grandissime speranze di cambiamenti e rinnovamenti. Con l’augurio che quest’anno sia per te straordinario. Buon anno 2017

Felice anno nuovo e che tu possa essere sempre felice e circondata di grande amore

Frasi Auguri di Natale

Tra le diverse frasi natalizie che si possono scegliere per augurare un Felice Natale 2016 la preferenza di tanti resta orientata verso frasi di tipo religioso, del resto Natale è il giorno della nascita di Gesù Bambino e come non pensare a frasi come

Proprio come Gesù ha fatto per noi in questo giorno speciale, ti auguro di rinascere oggi nell'amore per il prossimo, nella fiducia e nella voglia di migliorare la tua vita per te e per gli altri. Tanti auguri di Buon Natale e buon feste Che l'amore di Cristo discenda su di te e sulla tua casa come una benedizione. Custodisci il passato, ama il presente e abbi fiducia nel futuro. Buon Natale a te e a tutte le persone che incontrerai lungo il tuo cammino In questa notte così speciale, scelta dal Signore per mostrarsi al nostro cuore, ti auguro di trovare dentro di te pace e armonia. Che la tua vita sia ogni giorno uno splendido regalo per te e per coloro che ami. Auguri di Buon Natale e buone Feste.

Ma si possono inviare anche classiche frasi di auguri di buone feste come ‘Ti auguro di trascorrere in grande serenità questo Natale 2016 con i tuoi affetti più cari. Tanti auguri’, o ‘Che il Santo Natale ti permetta di esprimere e realizzare tutti i tuoi desideri. Auguri a te e a tutta la tua famiglia’, ‘Vorrei augurarti un buon natale 2016 e buone feste da trascorrere con i tuoi cari e circondata da grande amore’.

Auguri Natalizi con video e foto divertenti

Auguri di buon Natale più divertenti, originali e simpatici si possono fare anche realizzando video da inviare magari tramite Whats app o postare su Facebook o con foto, magari personalizzate, singole o a collage. E’ possibile, infatti, realizzare una composizione di proprie foto, magari insieme alla famiglia, o con il proprio marito o fidanzato, su uno sfondo natalizio e accompagnata da una frase natalizia.

O è anche possibile realizzare, anche tramite le tante app disponibili per tutti gli smartphone, video sempre di proprie foto o video divertenti con personaggi animati che su sfondi musicali natalizi augurano buon Natale e buone Feste. E in questo caso c’è davvero l’imbarazzo della scelta: basta, infatti, farsi un giro sul web per scovare tantissimi video divertenti e simpatici da inviare come augurio di buon Natale 2016.

Ad esempio, tra i siti dove ci sono centinaiai e centinaio di video spesso originali e poco visti in Italia, quindi totalmente nuovi e rinnovati, ma si possono anche trovare foto e immagini possiamo suggerire:

E per le foto? Anche in questo caso centinaia se non migliaia in questi altri link, sempre originali e rinnovati e poco presenti in Italia:

Vuoi qualche idea per Auguri di Capodanno originali? Ne trovi centinaia nelle nostre sezioni