Calendario 2017: feste, ponti, vacanze scuola e lavoro. Quando cade Natale, Capodanno, 1 maggio, 25 aprile, ponte dei morti

Come sarà organizzato il 2017 ormai alle porte? Qual è il periodo delle tradizionali festività di Pasqua? E quali sono gli eventi più attesi e ci sono interessanti ponti da prendere in considerazione per mini vacanze? Cosa ci riserva il 2017? Il primo appuntamento è naturalmente quello dell'Epifania (o della Befana): venerdì 6 gennaio. Il giorno successivo, sabato 7 gennaio, è in programma la Festa del Tricolore ovvero la giornata nazionale italiana per la celebrazione della bandiera nazionale. Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell'olocausto. Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, è come da tradizione l'appuntamento dedicato agli innamorati.

Tutto pronto anche per il Carnevale 2017: il 28 febbraio è il martedì grasso, naturalmente preceduto il 26 febbraio dalla domenica di Carnevale. L'introduzione dell'ora legale è prevista per il 26 marzo. Il 16 aprile 2017 si celebra la Pasqua, preceduta una settimana prima dalla domenica delle palme e seguita il giorno successivo dalla pasquetta. Appuntamenti fissi di ogni anno sono il 25 aprile, che questa volta cade di martedì, con l'anniversario della Liberazione e il primo maggio (lunedì) con festa dei lavoratori. In entrambi i casi, dunque, sono ipotizzabili piccolo ponte ovvero weekend lunghi da dedicare magari a un piccolo viaggio rigenerante in una delle mete preferite.

Il 9 maggio è il giorno europeo, a memoria della presentazione nel 1950 da parte di Robert Schuman del piano di cooperazione economica ideato da Jean Monnet. E ancora: l'11 maggio è la festa della mamma, il 2 giugno (è un venerdì e dunque si prospetta un altro ponte di vacanze dalla scuola e dal lavoro da prendere in considerazione) la festa della Repubblica italiana e il 4 giugno la domenica di Pentecoste, seguita naturalmente dal tradizionale appuntamento con il lunedì d Pentecoste. Il giorno di ferragosto sarà un martedì, quello di ognissanti un mercoledì. Ma prima, il 29 ottobre, è tempo di nuovo di spostare le lancette indietro di un'ora: un'altra stagione invernale si avvicina.

Sabato 4 novembre è il Giorno dell'unità nazionale e festa delle forze armate e subito dopo si aprono le porte di un altro lungo fine settimana, essendo l'8 dicembre giorno dell'Immacolata concezione, un venerdì. A chiudere il calendario delle festività 2017 ci penseranno il Natale (lunedì) e l'ultima notte dell'anno (domenica). Insomma, al pari del 2016 ormai agli sgoccioli, si presentano potenziali possibilità di dedicare qualche giorno in più agli interessi personali.

