Auguri di Capodanno 2017 simpatici, divertenti, sexy con video, foto, sms su Whatsapp, Facebook, Instagram

Verrebbe da dire che si scaldano i motori in vista del Capodanno 2017. Significa che iniziano le prime ricerche e riflessioni su quali possano essere i modi più simpatici e divertenti per fare gli auguri in vista dell'arrivo del nuovo anno. In linea di massima sono tre le strade percorribili, tutte diverse sulla base del mezzo utilizzato per raggiungere i propri contatti.

Ci sono le frasi, ad esempio, di ciò c'è una vasta collezione sulla Rete. Ma ci sono anche le immagini e le foto, non sono divertenti, ma anche sexy (sempre con simpatia) da spedire con WhatsApp e Facebook, ma anche da condividere con Instagram, sempre più utilizzato e con un numero di iscritti crescente.

Frasi Auguri di Buon Anno simpatiche e divertenti

Non è affatto difficile riuscire a trovare con pochi, pochissimi click le frasi per fare gli auguri di buon anno simpatiche e divertenti. Di siti web da visitare ce ne sono a centinaia. Di conseguenza la principale difficoltà è piuttosto rappresentata dalla capacità di orientarsi per individuare il messaggio che fa al caso proprio. Per semplificare la vita, abbiamo raccolta in un'unica pagina le migliori frasi, ripartite sulla base del tipo di messaggio e di chi lo riceve tra parenti, amici, familiari, marito, moglie, figli e colleghi di lavoro. Insomma, a ciascuno la sua personale frase di auguri, anche in occasione del prossimo Capodanno.

Auguri di Capodanno sexy con video

Lo ribadiamo: a differenza di altre tradizioni di fine anno, quello di Capodanno è più leggere e scanzonata e di conseguenza gli auguri con un sexy video non solo solo leciti, ma anche consigliati. Come farli e dove trovarli? Naturalmente è molto semplice: in prima battuta è possibile procedere con una ricerca dedicata sulla piattaforma YouTube. I risultati sono tanti e con la visione dei primissimi secondi è possibile capire sin da subito se la proposta è quella giusta. Quindi esiste un portale ben nutrito, videohive.net, in cui sono presenti decine e decine di filmati simpatici e irresistibili, tra cui quelli per prendere in giro qualche amico.

Frasi Auguri di Nuovo Anno con foto, SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram

Se c'è un aspetto positivo delle innovazioni introdotto con le nuove tecnologie c'è l'allargamento dei modi per fare gli auguri. In buona sostanza, le frasi per il nuovo anno possono essere affiancate da foto e inviate con SMS o via WhatsApp, Facebook, Instagram. In questo modo si riescono a raggiungere tanti destinatari con un solo passaggio (vedi Facebook), raggiungere rapidamente un amico (con WhatsApp), dimostrare di essere al passo con le nuove tendenze (con Instagram) o spedire un messaggio di auguri di Capodanno con il vecchio e caro SMS che, anzi, è indispensabile per chi non possiede uno smartphone.

